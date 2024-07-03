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Сегодня, 13:02

«Ахмат» не смог обыграть «Челябинск» в контрольном матче

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«Ахмат» сыграл вничью с «Челябинском» в товарищеском матче на предсезонных сборах — 1:1. Встреча прошла в подмосковных Химках.

У грозненской команды отличился Светослав Ковачев. В составе «Челябинска» гол забил Артем Самсонов.

В сезоне-2023/24 «Ахмат» занял десятое место в таблице чемпионата России. «Челябинск» расположился на четвертой строчке в группе «Золото» LEON-Второй лиги.

Товарищеские матчи.
«Ахмат» — «Челябинск» — 1:1 (1:0)
Голы: Самсонов, 4 (0:1). Ковачев, 31 (1:1).
«Ахмат»: Ташаев, Тодорович, Богосавац, Адамов, Жиров, Шатара, Диванович, Ковачев, Швец, Бериша, Агаларов.

Футбол
ФК Ахмат
ФК Челябинск
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