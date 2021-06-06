Агент рассказал о состоянии Баринова после повреждения в матче с Болгарией
6 июня 2021, 14:18
Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока после повреждения в товарищеском матче против Болгарии (1:0).
5 июня 24-летний Баринов получил повреждение на 50-й минуте встречи и был заменен на защитника Игоря Дивеева.
«У Дмитрия Баринова все хорошо. Сегодня вечером сделают КТ, увидим результаты. Он себя хорошо чувствует, всё у него нормально. Обследование, конечно, будет. Но это больше перестраховка, чем что-то серьезное», — сказал Банатин «СЭ».
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Артем Бухаев)
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