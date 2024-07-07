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Сегодня, 20:44

Агент Комличенко — о стычке нападающего с Черниковым: «Нормальная мужская борьба»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, прокомментировал «СЭ» стычку футболиста с полузащитником «Краснодара» Александром Черниковым во время товарищеского матча.

«Не стал бы заострять на этом внимание. Нормальная мужская борьба и нормальные эмоции двух амбициозных футболистов, которые происходят в каждой игре и в любом чемпионате. Нормальная ситуация. Хоть это и товарищеская игра, но это южное дерби, на которое ребята выходят с особым настроем. После игры все общаются уважительно», — сказал Клюев «СЭ».

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» со счетом 3:2. В концовке контрольного поединка между полузащитником «быков» Александром Черниковым и нападающим дончан Николаем Комличенко произошел конфликт. В результате оба игрока оказались на земле. 29-летний форвард желто-синих оказался в более удобном положении и держал своего оппонента. Футболистов пришлось разнимать представителям двух играющих команд.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории стал обладателем серебряных медалей чемпионата России. «Ростов» расположился на седьмом месте в таблице.

Александр Черников
Николай Комличенко
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
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