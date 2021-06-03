Афеллай раскритиковал сборную Голландии за схему игры

Бывший нападающий сборной Голландии Ибрахим Афеллай раскритиковал голландскую команду после ничьей против Шотландии в товарищеском матче (2:2).

«Мы слышим, как все говорят: «Команда все еще привыкает 5-3-2, все еще нужно тренировать эту схему». На это нет времени! Мы Голландия, мы стали популярными с 4-3-3. Это то, за что я выступаю. Сегодня вы играете по 5-3-2 против Шотландии и пропускаете 2 гола», — цитирует Telegraaf Афеллая.

Афеллай с 2007 по 2016 год выступал за сборную Голландии. Он сыграл 53 матча за национальную команду, забил 7 голов и сделал 10 голевых передач.