Футбол
Товарищеские матчи
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Афеллай раскритиковал сборную Голландии за схему игры

07:58
Ибрагим Афеллай (слева). Фото Instagram
Ибрагим Афеллай (слева). Фото Instagram
Теги:

Бывший нападающий сборной Голландии Ибрахим Афеллай раскритиковал голландскую команду после ничьей против Шотландии в товарищеском матче (2:2).

«Мы слышим, как все говорят: «Команда все еще привыкает 5-3-2, все еще нужно тренировать эту схему». На это нет времени! Мы Голландия, мы стали популярными с 4-3-3. Это то, за что я выступаю. Сегодня вы играете по 5-3-2 против Шотландии и пропускаете 2 гола», — цитирует Telegraaf Афеллая.

Афеллай с 2007 по 2016 год выступал за сборную Голландии. Он сыграл 53 матча за национальную команду, забил 7 голов и сделал 10 голевых передач.

Читайте также

Россия — Канада: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн четвертьфинал ЧМ-2021
Дети с АК-47 и дробовиком устроили получасовую перестрелку с полицией
Сенатор Пушков указал на отсутствие необходимости в армии на Украине
Украина пригрозила Белоруссии немедленными санкциями

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд