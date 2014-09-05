Карасев зафиксировал победу Италии над Голландией

В товарищеском матче сборная Италии обыграла Голландию со счетом 2:0. Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. На 9-й минуте он удалил защитника голландцев Бруно Мартинса Инди и назначил пенальти в ворота гостей.

Отметим, что эта встреча стала дебютом для главных тренеров Италии Антонио Конте и Голландии Гуса Хиддинка.

Бари (Италия)

Товарищеский матч

Италия – Голландия – 2:0 (2:0)

Голы: Иммобиле, 3 (1:0). Де Росси, 10 – с пенальти (2:0).

Италия: Сиригу, Бонуччи, Раноккиа, Астори, Маркизио (Верратти, 63), Джаккерини, Дармиан (Кандрева, 73), Де Росси (Пароло, 67), Де Шильо, Дзадза (Дестро, 73), Иммобиле (Джовинко, 77).

Голландия: Силлессен, Янмат (Ван дер Вил, 72), Де Фрай, Мартинс Инди, Блинд, Де Йонг (Питерс, 63), Снайдер, Вайналдум (Фер, 85), Кайт, Ван Перси (Нарсинг, 80), Ленс (Фелтман, 12).

Предупреждение: Верратти, 74.

Удаление: Мартинс Инди, 9.

Судья: КАРАСЕВ (Россия).

4 сентября. Бари. Стадион "Сан Никола".