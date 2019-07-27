7:3! "Атлетико" разгромил "Реал"

"Атлетико" разгромил "Реал" в матче международного кубка чемпионов (7:3). В составе "матрасников" покер оформил Диегу Коста, а также по голу забили Анхель Корреа, Жоау Феликс и Витоло. В команде Зинедина Зидана голами отметились Начо, Карим Бензема и Адриан де ла Фуэнте.

Кроме того, на 65-й минуте встречи произошла потасовка, по итогам которой Диегу Коста и Дани Карвахаль получили красные карточки.

Международный кубок чемпионов

"Реал" - "Атлетико" - 3:7 (0:5)

Голы: Диегу Коста, 1 (0:1). Жоау Феликс, 8 (0:2). Корреа, 19 (0:3). Диегу Коста, 28 (0:4). Диегу Коста, 45 - с пенальти (0:5). Диегу Коста, 51 (0:6). Начо, 60 (1:6). Витоло, 70 (1:7). Бензема, 85 - с пенальти (2:7). де ла Фуэнте, 89 (3:7).

"Реал": Куртуа (Навас, 46), Серхио Рамос (де ла Фуэнте, 62), Начо, Одриосола (Карвахаль, 46), Марселу (Каррера, 62), Модрич (Родригу, 62), Кроос, Иско (Кубо, 62), Йович (Бензема, 30), Винисиус Жуниор (Васкес, 46), Азар (Бэйл, 62).

"Атлетико": Облак, Савич (Фелипе, 66), Триппьер (Исаак, 66), Лоди (Санчес, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Коке (Льоренте, 66), Сауль (Эррера, 66), Диегу Коста, Мората (Корреа, 13. Камельо, 66), Лемар (Санабрия, 66), Жоау Феликс (Витоло, 66).

Предупреждения: Иско, 31. Сауль, 65. Начо, 88.

Удаления: Карвахаль, 65. Диегу Коста, 65.

Судья: Анкел (США).

27 июля. Нью-Джерси. Стадион "Метлайф".

"Атлетико" за 8 минут дважды забил "Реалу". Видео //

Корреа забил "Реалу" спустя 6 минут после выхода на поле. Видео //

​Диегу Коста оформил хет-трик в первом тайме матча с "Реалом". Видео //

Диегу Коста оформил покер, подрался с Карвахалем и получил красную карточку. Видео