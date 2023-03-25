2Drots ведет в счете после первого тайма матча с ЦСКА

Первый тайм товарищеского матча между 2Drots и ЦСКА завершился со счетом 1:0 в пользу команды из медиалиги.

На 10-й минуте встречи гол забил игрок 2Drots Владислав Ослоновский («Слон»).

Ранее сообщалось, что в матче может принять участие бывший полузащитник армейцев Даниэл Карвальо. Бразилец прилетел в Москву.

Стартовый состав ЦСКА на игру с 2Drots: Тороп — Гайич, Мойзес, Агапов, Щенников — Мухин, Зделар, Ермаков, Кучаев — Чалов, Заболотный.