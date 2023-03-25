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Сегодня, 16:50

2Drots ведет в счете после первого тайма матча с ЦСКА

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Футболисты 2Drots.
Фото Василий Пономарев/2Drots

Первый тайм товарищеского матча между 2Drots и ЦСКА завершился со счетом 1:0 в пользу команды из медиалиги.

На 10-й минуте встречи гол забил игрок 2Drots Владислав Ослоновский («Слон»).

Ранее сообщалось, что в матче может принять участие бывший полузащитник армейцев Даниэл Карвальо. Бразилец прилетел в Москву.

Стартовый состав ЦСКА на игру с 2Drots: Тороп — Гайич, Мойзес, Агапов, Щенников — Мухин, Зделар, Ермаков, Кучаев — Чалов, Заболотный.

Товарищеские матчи. Клубы.
25 мар, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2DROTS
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
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