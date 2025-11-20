Футбол
Сегодня, 19:00

Зидан у руля сборной Франции — неизбежность. Только он сможет подчинить себе всех звезд

Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Алексей Дурново
Автор
Зинедин Зидан.
Фото Getty Images
Зизу должен стать преемником Дешама после чемпионата мира.

После чемпионата мира-2026 Дидье Дешам покинет сборную Франции. Это факт. Об уходе тренера объявили сильно заранее. Кто же придет на смену? Футбольная пресса все чаще пишет о Зинедине Зидане. Пока об этом не объявлено официально, но вариант с Зизу — идеален. А сам же он на вопрос в недавнем интервью, когда его ждать снова на тренерской скамейке, ответил односложно, но однозначно: «Скоро».

Зинедин Зидан.Зидан возвращается: возглавит сборную Франции после ЧМ-2026. Эпоха Дешама подходит к концу

Идеальный кандидат

Сборная Франции — команда, бесспорно, титулованная. Две победы на чемпионате мира, две — на Евро. Коллекция очень и очень приличная. За одним исключением. Это как-то маловато для страны, в которой уже полвека не переводятся футбольные таланты. Последнее беззвездное время было в 1970-х. Где-то в их конце кто-то, вероятно, загадал желание, чтобы у Франции всегда были иконы на поле. С тех пор стоило сойти одному шикарному поколению, как на смену сразу приходило другое.

Были Платини, Тигана и Жиресс, стали Папен, Кантона и Жинола, за ними пришли Зидан, Тюрам, Анри, Трезеге и Дешам. Их место, в свою очередь, заняли Бензема с Рибери, за ними пришли Мбаппе, Гризманн и Дембеле. Французская земля не оскудевает дарованиями, рожая и рожая новых королей игры. Да, не у всех этих поколений случались большие победы. Папен с Кантона умудрились вообще пролететь мимо двух чемпионатов мира. Бывали неудачи, чудаковатые тренеры и странные решения, сенсационные поражения и так далее. Неизменно одно: Франция уже много лет привозит на крупные турниры такой состав, с которым просто невозможно не считаться фаворитом.

Другое дело, что и в самой Франции прекрасно понимают: триумфов у них маловато. На двенадцать дешамовских лет пришлась победа на чемпионате мира и два проигранных финала больших турниров. Плюс минимум один обидный вылет — от Швейцарии на Евро-2020.

Дидье Дешам.
Фото Global Look Press

Сам Дешам со звездами работает блестяще. Тут дело не только в характере и навыках управления, а в большом авторитете. Капитан сборной, которая выиграла чемпионат мира в 1998-м. Важнейший, наряду с Зиданом, ее игрок. Игроки знали его с детства и испытывали уважение. В итоге мир, покой, порядок, ни единого конфликта за двенадцать лет. Да, было отстранение Бензема, но там первопричиной были проблемы Карима с законом. Притом что в команде Дешама всегда выступают люди капризные и требовательные.

Все вы помните Поля Погба. Феерически талантливого раздолбая, который умудрился угробить этот самый феерический талант. Так вот, у Дидье Погба был паинькой. Не понторез Поль, а плюшевый зайка.

Думаю, если бы не усталость, Дешам работал бы в сборной до глубокой старости. Но он хочет отдохнуть. Значит, следом должен прийти еще один человек, умеющий поставить себя главным в раздевалке, полной больших личностей, и при этом являющийся для них авторитетом.

По счастью, во Франции есть фигура, которая идеально подходит под требуемые критерии.

Зинедин Зидан.Зидан — наследник Дешама в сборной Франции? Какой будет команда под руководством легенды «Реала»

Почему именно Зидан

Зидан находится в положении короля. Дело в том, что тренировать просто ради того, чтобы тренировать, он не стремится. Зинедину неинтересно работать в Саудовской Аравии даже за космическую зарплату. Он не создает своего тактического стиля, не превращает середняка в топа. Зидан, похоже, не горит желанием работать с хорошими, крепкими, но не звездными игроками.

Зидан-тренер, выигравший три Лиги чемпионов кряду, блестяще управлялся со своенравными и целеустремленными игроками. Колоссальный уровень мастерства плюс мотивация побеждать. Вот что должно быть у футболистов команды, за которую берется Зизу.

Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Это его стихия. В «Реале» он шикарно развивал лучшие качества своих лучших игроков. И без того выдающиеся Модрич, Кроос, Каземиро, Марсело, Варан, Криштиану, Бензема и компания в руках Зидана умудрялись стать еще лучше. Это было превращение платины в бриллианты.

В сборной Франции у Зидана будет все необходимое. В первую очередь — гигантский выбор звезд. В том числе и очень голодных до побед. Есть потенциал, чтобы выиграть три чемпионата мира подряд?

Полагаю, сам Зидан очень этого хочет.

Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Франции по футболу
