Зидан у руля сборной Франции — неизбежность. Только он сможет подчинить себе всех звезд
После чемпионата мира-2026 Дидье Дешам покинет сборную Франции. Это факт. Об уходе тренера объявили сильно заранее. Кто же придет на смену? Футбольная пресса все чаще пишет о Зинедине Зидане. Пока об этом не объявлено официально, но вариант с Зизу — идеален. А сам же он на вопрос в недавнем интервью, когда его ждать снова на тренерской скамейке, ответил односложно, но однозначно: «Скоро».
Идеальный кандидат
Сборная Франции — команда, бесспорно, титулованная. Две победы на чемпионате мира, две — на Евро. Коллекция очень и очень приличная. За одним исключением. Это как-то маловато для страны, в которой уже полвека не переводятся футбольные таланты. Последнее беззвездное время было в 1970-х. Где-то в их конце кто-то, вероятно, загадал желание, чтобы у Франции всегда были иконы на поле. С тех пор стоило сойти одному шикарному поколению, как на смену сразу приходило другое.
Были Платини, Тигана и Жиресс, стали Папен, Кантона и Жинола, за ними пришли Зидан, Тюрам, Анри, Трезеге и Дешам. Их место, в свою очередь, заняли Бензема с Рибери, за ними пришли Мбаппе, Гризманн и Дембеле. Французская земля не оскудевает дарованиями, рожая и рожая новых королей игры. Да, не у всех этих поколений случались большие победы. Папен с Кантона умудрились вообще пролететь мимо двух чемпионатов мира. Бывали неудачи, чудаковатые тренеры и странные решения, сенсационные поражения и так далее. Неизменно одно: Франция уже много лет привозит на крупные турниры такой состав, с которым просто невозможно не считаться фаворитом.
Другое дело, что и в самой Франции прекрасно понимают: триумфов у них маловато. На двенадцать дешамовских лет пришлась победа на чемпионате мира и два проигранных финала больших турниров. Плюс минимум один обидный вылет — от Швейцарии на Евро-2020.
Сам Дешам со звездами работает блестяще. Тут дело не только в характере и навыках управления, а в большом авторитете. Капитан сборной, которая выиграла чемпионат мира в 1998-м. Важнейший, наряду с Зиданом, ее игрок. Игроки знали его с детства и испытывали уважение. В итоге мир, покой, порядок, ни единого конфликта за двенадцать лет. Да, было отстранение Бензема, но там первопричиной были проблемы Карима с законом. Притом что в команде Дешама всегда выступают люди капризные и требовательные.
Все вы помните Поля Погба. Феерически талантливого раздолбая, который умудрился угробить этот самый феерический талант. Так вот, у Дидье Погба был паинькой. Не понторез Поль, а плюшевый зайка.
Думаю, если бы не усталость, Дешам работал бы в сборной до глубокой старости. Но он хочет отдохнуть. Значит, следом должен прийти еще один человек, умеющий поставить себя главным в раздевалке, полной больших личностей, и при этом являющийся для них авторитетом.
По счастью, во Франции есть фигура, которая идеально подходит под требуемые критерии.
Почему именно Зидан
Зидан находится в положении короля. Дело в том, что тренировать просто ради того, чтобы тренировать, он не стремится. Зинедину неинтересно работать в Саудовской Аравии даже за космическую зарплату. Он не создает своего тактического стиля, не превращает середняка в топа. Зидан, похоже, не горит желанием работать с хорошими, крепкими, но не звездными игроками.
Зидан-тренер, выигравший три Лиги чемпионов кряду, блестяще управлялся со своенравными и целеустремленными игроками. Колоссальный уровень мастерства плюс мотивация побеждать. Вот что должно быть у футболистов команды, за которую берется Зизу.
Это его стихия. В «Реале» он шикарно развивал лучшие качества своих лучших игроков. И без того выдающиеся Модрич, Кроос, Каземиро, Марсело, Варан, Криштиану, Бензема и компания в руках Зидана умудрялись стать еще лучше. Это было превращение платины в бриллианты.
В сборной Франции у Зидана будет все необходимое. В первую очередь — гигантский выбор звезд. В том числе и очень голодных до побед. Есть потенциал, чтобы выиграть три чемпионата мира подряд?
Полагаю, сам Зидан очень этого хочет.
