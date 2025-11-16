Футбол
16 ноября, 23:45

Зидан возвращается: возглавит сборную Франции после ЧМ-2026. Эпоха Дешама подходит к концу

Зидан станет новым главным тренером сборной Франции после ЧМ-2026
Артем Белинин
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
Ожидаемый, но все равно громкий инсайд.

Зинедин Зидан, одна из икон мирового футбола, вернется к тренерской работе: после чемпионата мира 2026 года он возглавит сборную Франции. По данным AS, 53-летний специалист уже договорился о назначении, и это не просто слухи — кажется, все серьезно.

Плановый переход

Смена тренера у «трехцветных» ожидаема. Еще в январе 2025-го Дидье Дешам сам объявил: чемпионат мира станет его последним турниром во главе сборной. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, и, по словам тренера, «в какой-то момент нужно заканчивать». Решение — зрелое, обдуманное.

Зидан же постепенно готовился к этой роли. По информации L'?quipe, легенда футбола внимательно следит за Лигой 1, еврокубками и игрой национальной команды — делает подробные заметки, анализирует. Недавно он в интервью Le Parisien намекнул на скорое возвращение: «Я остаюсь тренером и еще поработаю. Вернусь к работе скоро, очень скоро».

Зинедин Зидан.Зидан нужен «Фенербахче», а «Фенербахче» Зидану — нет. Французу лучше дождаться ухода Дешама из сборной

Поддержка вокруг

Зизу вернется в большой футбол после многолетней паузы. С 2016 по 2021 год он возглавлял мадридский «Реал», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Испании и дважды победил на Клубном чемпионате мира.

На возможное назначение Зизу в начале осени открыто намекал другой легендарный француз Тьерри Анри: «Мы ведь все знаем, кто станет новым тренером сборной. Вы это знаете, я тоже это знаю, и желаю ему большой удачи», — цитировал экс-форварда «Арсенала» L`Equipe.

Капитан команды Килиан Мбаппе в интервью тому же изданию тоже поддержал эту кандидатуру: «Зидан в качестве следующего тренера? Никто не скажет «нет», только он сам. Это будет прекрасно».

Дидье Дешам.
Фото Reuters

Финал одной эры и начало другой

Дешам уходит не просто так. За почти 14 лет под его руководством Франция выиграла чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2020/21, дошла до финала Евро-2016 и ЧМ-2022. Он стал самым титулованным тренером сборной.

В одном из интервью Дешам объяснял свой уход просто: «Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать «стоп». Самое главное, что французская команда остается на вершине».

Если назначение Зидана подтвердится, ЧМ-2026 станет рубежом: завершится одна стабильная эра и начнется новая — под руководством одной из величайших фигур в истории французского футбола.

Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Франции по футболу
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • А где Субулька?

    они ее выигрывают постоянно, но для Реала это еще не значит отлаж енной команды.

    17.11.2025

  • ... и это пройдет

    САМЫЙ ВЕЛИКИЙ спортсмен в исламском мире, если не считать новоделов-обращенных типа Мохамеда Али. Конечно, кругам, склонным к поддержке терроризма, он кажется недостаточно активным. В отличие от гопников Сев. Кавказа. И это сразу же сказалось на большом количестве отрицательных отзывов. Хорошо вдно, какие круги рулят потоком т.н. "общественного мнения". А я вот считаю, что по совокупности успех+личное поведение Зидана можно ставить в один ряд с Пеле. Желаю успеха всем его начинаниям, хотя особым поклонником сборной Франции не являюсь.

    17.11.2025

  • Belousov

    Что за тренер Зидан стало понятно во второй приход в Реал, т.е. средненький. Одно дело когда ты получаешь собранную команду с лидерами в самом расцвете, год назад выигрывывшую лигу чемпионов, а другое дело когда надо построить что-то свое. И там Зидан не показал ничего.

    17.11.2025

  • Belousov

    они за год до прихода Зидана выиграли ЛЧ

    17.11.2025

  • Иньес Андреста

    А это точно эра будет? Так много разговоров и ожиданий

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Обосрётся

    17.11.2025

  • hottie

    Человек 4 года без работы получается будет на момент окончания ЧМ-26 и все равно возглавит сборную Франции. Понятно, что он после Реала всегда к этому стремился, но столько не тренировать и потом сразу главную команду страны получить, с учетом, что сборные он не тренировал. Да и команды он всего 2 тренировал - молодежку Реала и сам Реал потом. Выглядит как авантюра от федерации футбола Франции при всем уважении к Зидану.

    17.11.2025

  • А где Субулька?

    с таким составом даже Мостовой бы справился, пусть Зидан попробует возглавить сборную Бурятии, капитан Амигос не скажет нет и это будет прекрасно

    17.11.2025

  • А где Субулька?

    на момент его прихода, Реал не был отлаженной командой.

    17.11.2025

  • Diman_madridista

    Зидан боится браться за проекты, в которых многое зависит лично от него самого. Он готов подхватывать уже только отлаженные команды

    17.11.2025

    • В Кубке Франции три клуба пролетели половину планеты ради матча 1/128 финала. Один из них преодолел 34 000 километров
