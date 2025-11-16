Зидан возвращается: возглавит сборную Франции после ЧМ-2026. Эпоха Дешама подходит к концу
Зинедин Зидан, одна из икон мирового футбола, вернется к тренерской работе: после чемпионата мира 2026 года он возглавит сборную Франции. По данным AS, 53-летний специалист уже договорился о назначении, и это не просто слухи — кажется, все серьезно.
Плановый переход
Смена тренера у «трехцветных» ожидаема. Еще в январе 2025-го Дидье Дешам сам объявил: чемпионат мира станет его последним турниром во главе сборной. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, и, по словам тренера, «в какой-то момент нужно заканчивать». Решение — зрелое, обдуманное.
Зидан же постепенно готовился к этой роли. По информации L'?quipe, легенда футбола внимательно следит за Лигой 1, еврокубками и игрой национальной команды — делает подробные заметки, анализирует. Недавно он в интервью Le Parisien намекнул на скорое возвращение: «Я остаюсь тренером и еще поработаю. Вернусь к работе скоро, очень скоро».
Поддержка вокруг
Зизу вернется в большой футбол после многолетней паузы. С 2016 по 2021 год он возглавлял мадридский «Реал», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Испании и дважды победил на Клубном чемпионате мира.
На возможное назначение Зизу в начале осени открыто намекал другой легендарный француз Тьерри Анри: «Мы ведь все знаем, кто станет новым тренером сборной. Вы это знаете, я тоже это знаю, и желаю ему большой удачи», — цитировал экс-форварда «Арсенала» L`Equipe.
Капитан команды Килиан Мбаппе в интервью тому же изданию тоже поддержал эту кандидатуру: «Зидан в качестве следующего тренера? Никто не скажет «нет», только он сам. Это будет прекрасно».
Финал одной эры и начало другой
Дешам уходит не просто так. За почти 14 лет под его руководством Франция выиграла чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2020/21, дошла до финала Евро-2016 и ЧМ-2022. Он стал самым титулованным тренером сборной.
В одном из интервью Дешам объяснял свой уход просто: «Никогда не хочется прекращать, когда все красиво, но нужно уметь сказать «стоп». Самое главное, что французская команда остается на вершине».
Если назначение Зидана подтвердится, ЧМ-2026 станет рубежом: завершится одна стабильная эра и начнется новая — под руководством одной из величайших фигур в истории французского футбола.
