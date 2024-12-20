Украинец может стать одноклубником Сафонова в «ПСЖ». Весной Забарный хотел пойти в окопы, но передумал

В руководстве парижан пока думают.

«ПСЖ» планирует укрепить защитную линию в зимнее трансферное окно, и на радаре лидера чемпионата Франции оказался Илья Забарный — игрок английского «Борнмута» и сборной Украины.

Как сообщает авторитетное издание L'equipe, руководству парижан очень нравится кандидатура Забарного — и первоначальные обсуждения с представителями футболиста уже состоялись. Однако есть одна значительная деталь, из-за которой переход может сорваться.

Препятствие трансфера — Сафонов?

В «ПСЖ» с лета 2024 года выступает российский вратарь Матвей Сафонов. И получает достаточное количество игрового времени, навязывая конкуренцию Джиджи Доннарумме: семь матчей, пять пропущенных мячей и три «сухаря» во всех турнирах. Трансфер Забарного может сорваться именно из-за присутствия российского вратаря в составе, поскольку вызовет напряженность в коллективе из-за геополитического вопроса. Во всяком случае такой ситуации опасаются в клубе, по данным источника.

Забарный является воспитанником киевского «Динамо». Он перешел в «Борнмут» в январе 2023 года. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 16 матчей в АПЛ (не пропустил ни одного тура) и не отметился результативными действиями.

Фото Global Look Press

Хотел вернуться на Украину, но передумал

Интересно, что Илья еще минувшей весной размышлял о возвращении на Украину, желая «встать на защиту Родины». Но в конечном итоге выбрал футбольное поле вместо окопов, как и его партнер по сборной, игрок «Арсенала» Александр Зинченко.

«Сложно выходить на поле, когда ты едва прочитал новости о попадании ракеты в здание... Я хотел вернуться. Я бы мог просто взять оружие и научиться сражаться. Мог сказать: «Не хочу играть в футбол». Но нет, я должен играть. Украинским людям нужно, чтобы я говорил с миром», — сказал он The Times.

Забарный также жаловался, что СМИ в Англии уделяют недостаточно внимания теме Украины.

«У меня есть соседи, замечательные люди, и каждый день, когда мы видимся, они спрашивают меня о моей семье. Игроки спрашивают меня о ситуации на Украине. Когда люди не забывают о происходящем, то кажется, что у нас есть шанс и что мы не одни. Но я знаю о ситуации в Газе. Это везде в новостях. Люди в Англии говорят о Газе, потому что это важно. Люди умирают. За последнее время я видел в Англии лишь пару новостей насчет Украины. Это тревожно. Что еще я могу сделать, кроме как рассказать свою историю?» — заключил он.