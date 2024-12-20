Украинец может стать одноклубником Сафонова в «ПСЖ». Весной Забарный хотел пойти в окопы, но передумал
«ПСЖ» планирует укрепить защитную линию в зимнее трансферное окно, и на радаре лидера чемпионата Франции оказался Илья Забарный — игрок английского «Борнмута» и сборной Украины.
Как сообщает авторитетное издание L'equipe, руководству парижан очень нравится кандидатура Забарного — и первоначальные обсуждения с представителями футболиста уже состоялись. Однако есть одна значительная деталь, из-за которой переход может сорваться.
Препятствие трансфера — Сафонов?
В «ПСЖ» с лета 2024 года выступает российский вратарь Матвей Сафонов. И получает достаточное количество игрового времени, навязывая конкуренцию Джиджи Доннарумме: семь матчей, пять пропущенных мячей и три «сухаря» во всех турнирах. Трансфер Забарного может сорваться именно из-за присутствия российского вратаря в составе, поскольку вызовет напряженность в коллективе из-за геополитического вопроса. Во всяком случае такой ситуации опасаются в клубе, по данным источника.
Забарный является воспитанником киевского «Динамо». Он перешел в «Борнмут» в январе 2023 года. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 16 матчей в АПЛ (не пропустил ни одного тура) и не отметился результативными действиями.
Хотел вернуться на Украину, но передумал
Интересно, что Илья еще минувшей весной размышлял о возвращении на Украину, желая «встать на защиту Родины». Но в конечном итоге выбрал футбольное поле вместо окопов, как и его партнер по сборной, игрок «Арсенала» Александр Зинченко.
«Сложно выходить на поле, когда ты едва прочитал новости о попадании ракеты в здание... Я хотел вернуться. Я бы мог просто взять оружие и научиться сражаться. Мог сказать: «Не хочу играть в футбол». Но нет, я должен играть. Украинским людям нужно, чтобы я говорил с миром», — сказал он The Times.
Забарный также жаловался, что СМИ в Англии уделяют недостаточно внимания теме Украины.
«У меня есть соседи, замечательные люди, и каждый день, когда мы видимся, они спрашивают меня о моей семье. Игроки спрашивают меня о ситуации на Украине. Когда люди не забывают о происходящем, то кажется, что у нас есть шанс и что мы не одни. Но я знаю о ситуации в Газе. Это везде в новостях. Люди в Англии говорят о Газе, потому что это важно. Люди умирают. За последнее время я видел в Англии лишь пару новостей насчет Украины. Это тревожно. Что еще я могу сделать, кроме как рассказать свою историю?» — заключил он.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|15
|7
|4
|4
|27-20
|25
|
6
|Ницца
|15
|6
|6
|3
|28-19
|24
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|15
|6
|1
|8
|24-27
|19
|
12
|Ренн
|15
|5
|2
|8
|20-20
|17
|
13
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|25-27
|17
|
14
|Нант
|15
|3
|5
|7
|17-24
|14
|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|5.01
|22:45
|
Марсель – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|
|
Людовик Блас
Ренн
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3