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Сегодня, 16:00

Украинец может стать одноклубником Сафонова в «ПСЖ». Весной Забарный хотел пойти в окопы, но передумал

Украинец Забарный может стать одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Егор Сергеев
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Футболист «Борнмута» Илья Забарный
Защитник «Борнмута» Илья Забарный может продолжить карьеру в «ПСЖ».
Фото Global Look Press
В руководстве парижан пока думают.

«ПСЖ» планирует укрепить защитную линию в зимнее трансферное окно, и на радаре лидера чемпионата Франции оказался Илья Забарный — игрок английского «Борнмута» и сборной Украины.

Как сообщает авторитетное издание L'equipe, руководству парижан очень нравится кандидатура Забарного — и первоначальные обсуждения с представителями футболиста уже состоялись. Однако есть одна значительная деталь, из-за которой переход может сорваться.

Препятствие трансфера — Сафонов?

В «ПСЖ» с лета 2024 года выступает российский вратарь Матвей Сафонов. И получает достаточное количество игрового времени, навязывая конкуренцию Джиджи Доннарумме: семь матчей, пять пропущенных мячей и три «сухаря» во всех турнирах. Трансфер Забарного может сорваться именно из-за присутствия российского вратаря в составе, поскольку вызовет напряженность в коллективе из-за геополитического вопроса. Во всяком случае такой ситуации опасаются в клубе, по данным источника.

Забарный является воспитанником киевского «Динамо». Он перешел в «Борнмут» в январе 2023 года. В текущем сезоне 22-летний защитник провел 16 матчей в АПЛ (не пропустил ни одного тура) и не отметился результативными действиями.

Футболист «Борнмута» Илья Забарный
Фото Global Look Press

Хотел вернуться на Украину, но передумал

Интересно, что Илья еще минувшей весной размышлял о возвращении на Украину, желая «встать на защиту Родины». Но в конечном итоге выбрал футбольное поле вместо окопов, как и его партнер по сборной, игрок «Арсенала» Александр Зинченко.

«Сложно выходить на поле, когда ты едва прочитал новости о попадании ракеты в здание... Я хотел вернуться. Я бы мог просто взять оружие и научиться сражаться. Мог сказать: «Не хочу играть в футбол». Но нет, я должен играть. Украинским людям нужно, чтобы я говорил с миром», — сказал он The Times.

Александр Головин (справа) после того, как ему не&nbsp;пожал руку Анатолий Трубин. Украинец Трубин отказался пожать руку Головину перед матчем Лиги чемпионов. Александр ответил голевым пасом

Забарный также жаловался, что СМИ в Англии уделяют недостаточно внимания теме Украины.

«У меня есть соседи, замечательные люди, и каждый день, когда мы видимся, они спрашивают меня о моей семье. Игроки спрашивают меня о ситуации на Украине. Когда люди не забывают о происходящем, то кажется, что у нас есть шанс и что мы не одни. Но я знаю о ситуации в Газе. Это везде в новостях. Люди в Англии говорят о Газе, потому что это важно. Люди умирают. За последнее время я видел в Англии лишь пару новостей насчет Украины. Это тревожно. Что еще я могу сделать, кроме как рассказать свою историю?» — заключил он.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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