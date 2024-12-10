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Сафонов проиграл бывшей жене по делу об алиментах. Но это еще не конец разбирательств

Бывшая жена Сафонова отсудила у вратаря «ПСЖ» четверть зарплаты
Егор Сергеев
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
Вопрос по 60-миллионному долгу пока так и не решен.

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов проиграл в очередной судебной инстанции разбирательство по делу об алиментах своей экс-супруге Анастасии Казачек. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против». Обращает на себя внимание тот факт, что информация про суд появилась в публичном пространстве в день матча парижского клуба в Лиге чемпионов с «Зальцбургом».

Вердикт

26 августа Мосгорсуд принял сторону бывшей жены вратаря и подтвердил принятое ранее решение Никулинского суда Москвы: футболист должен погасить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей и перечислять на ребенка 25 процентов своего дохода, полученного на территории РФ. Сафонов совместно со своими адвокатами обжаловал вердикт, но потерпел неудачу.

10 декабря стало известно, что Кассационный суд оставил в силе решение, согласно которому вратарь должен будет ежемесячно отдавать Анастасии четверть доходов, полученных в России. При этом вопрос по долгу в 60 миллионов будет приниматься позднее.

Вместе с тем, как стало известно «СЭ» из источников в окружении футболиста, рыночная стоимость квартиры в Краснодаре, которую Матвей переписал на дочь, составляет именно 60 миллионов рублей.

Матвей Сафонов с бывшей женой Анастасией.
Фото соцсети

Что сказала Казачек

По словам Анастасии, своим решением судьи подтвердили, что в РФ реально действует политика по защите государством прав и интересов детей. Также она сообщила, что будет откладывать 70 процентов алиментов на индивидуальный счет дочери.

«Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России. Чтобы они знали: их отцы должны платить алименты, как правило, в долевом размере. Дети и подростки могут попросить у своих мам решение суда, а у пап — справку о доходах за год и сравнить, оплачивают ли им алименты в том размере, который установлен государством, — 1/4 часть заработка. Со своей стороны я приняла обязательства 70 процентов накапливать на индивидуальном счете ребенка. Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка!» — сказала Казачек «СЭ».

Матвей Сафонов. На что пойдут алименты Сафонова: его бывшая жена запросила на содержание дочери 18,6 миллиона рублей в год

Как Матвей выступает за «ПСЖ»

Сафонов и Казачек состояли в браке до осени 2021-го. В июне этого же года у них родилась дочь Майя. Этим летом СМИ сообщали, что футболисту был запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам.

С лета 2024-го Сафонов играет во Франции, перейдя в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В этом сезоне 25-летний голкипер провел шесть матчей за «ПСЖ» (из них три — на ноль) во всех турнирах, в которых пропустил три мяча.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 14 9 2 3 31-17 29
3
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
10
 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 14 4 1 9 11-32 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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13.12 22:45
Тулуза – Сент-Этьен
 - : -
14.12 19:00
Марсель – Лилль
 - : -
14.12 21:00
Осер – Ланс
 - : -
14.12 23:00
Реймс – Монако
 - : -
15.12 17:00
Монпелье – Ницца
 - : -
15.12 19:00
Брест – Нант
 - : -
15.12 19:00
Гавр – Страсбур
 - : -
15.12 19:00
Ренн – Анже
 - : -
15.12 22:45
ПСЖ – Лион
 - : -
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Нил Мопей

Нил Мопей

Марсель

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

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Сент-Этьен

 12 1 3
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