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Сегодня, 19:15

Шедевр Головина сломал «Тулузу», «Торино» не помог заработанный Миранчуком пенальти

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин (слева).
Фото AFP
Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP
1/2
Рассказываем, как сложилось воскресенье для российских легионеров.

Головин снова лучший

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
0:2
Монако

После двух побед к «Монако» вернулась уверенность, и Филипп Клеман принял решение сыграть в Тулузе агрессивно. Отсюда возвращение к схеме 4-4-2 и активный дебют, в ходе которого одной из самых заметных фигур стал Головин. Начал Александр, разогнав быструю атаку, однако его усилия свел на нет неудачный удар Минамино. А потом уже сам Головин после скидки Эмболо в центре штрафной убрал финтом защитника, но голкипер отбил мяч ногой.

Потом на какое-то время игра выравнялась, только это был непродолжительный отрезок, и возникло ощущение, что без Головина до перерыва не обошелся ни один заслуживавший внимания момент. Единственное, ворота фиолетовых казались заколдованными. В них не попали ни замыкавший поданный Головиным угловой Дисаси, ни сам опасно атаковавший из-за штрафной российский полузащитник. Когда же он хлестко выстрелил с лета, «Тулузу» снова спас Дюпе.

Однако нули на табло по такой игре выглядели недоразумением. И Головин все-таки забил, практически повторив свой гол из матча с «Анже» — обводящим ударом на исполнение в дальнюю «девятку». О случайности в данном случае говорить не приходится, так как после предыдущего успеха Клеман рассказал о специальной работе с Головиным и о том, что речь шла именно о таких ударах.

Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако». Фото AFP
Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP

После этого для монегасков все стало намного проще. Красно-белые заиграли в свое удовольствие и быстро удвоили счет, когда Головин и Минамино в очередной раз поменялись флангами. Именно японец забежал под передачу Кайю Энрике и навесил на замкнувшего дальнюю штангу Эмболо. Ну а Головин, которого иногда упрекают в отсутствии здорового эгоизма, упустил шанс оформить дубль.

И все из-за невероятной щедрости и желания вместо удара вывести партнера на идеальную позицию. В итоге наш легионер перехитрил всех, а одноклубник просто не ждал передачу в ситуации, когда девять человек из десяти пробьют по воротам. Но какая разница, если результат достигнут, а команда становится все ближе к группе лидеров?

Без нападающих

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 14:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:1
Торино

«Торино» и Алексей Миранчук разыгрались синхронно. Результативный пас против «Удинезе», гол против «Милана» — и гранатовые после двух побед закрепились в верхней половине таблицы. В Болонье где всем приходится непросто, наш легионер снова отметился полезным действием. На этот раз после выноса голкипера Милинковича-Савича он классно зацепился за мяч, и у Лукуми не осталось вариантов, кроме как сбивать выскакивавшего один на один Миранчука. А так как случилось это в пределах штрафной, «Торино» получил право на реализованный Лукичем пенальти.

Можно сказать, в этой ситуации наш легионер заполнил пустоту, возникшую в атаке гостей после ранней замены получившего травму Пеллегри. Пока не может играть Санабрия, Ивану Юричу пришлось выпускать в центр номинального вингера Карамо, и атакующая тройка туринцев стала легкой, что подразумевало постоянную смену позиций. И в этом был свой плюс, так как под давлением соперника гостям пришлось достаточно много времени проводить в обороне.

Обычно в таких играх приходится много работать, ждать и терпеть. Только «Торино» ставил на агрессивную защиту — с прессингом и готовностью при первой возможности умчаться в контратаку. Но в итоге роковой для гранатовых стала собственная потеря в центре, после которой защитники не успели перестроиться и закрыть зоны. В одну из них и ворвался Орсолини.

Характер матча изменился, и лучше в чуть более открытой игре себя проявили хозяева. Правда, их второй гол вызвал гнев игроков «Торино», однако ВАР тоже не увидел криминала в отмашке Орсолини. И тут уже требовалось что-то особенное, а в атаке гранатовые выглядели беззубо. Это в том числе упрек и в адрес Миранчука, который, отыграв полный матч, выглядел старательно, но провел не более чем добротную игру.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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20%

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Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Болонья
ФК Монако
ФК Торино
ФК Тулуза
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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1
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2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
4
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
5
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 14 5 4 5 18-21 19
10
 Ницца 14 5 4 5 14-16 19
11
 Тулуза 14 4 4 6 19-25 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
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 1 : 2
6.11 17:00
Клермон Фут – Монпелье
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6.11 17:00
Ницца – Брест
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