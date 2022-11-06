Шедевр Головина сломал «Тулузу», «Торино» не помог заработанный Миранчуком пенальти
Головин снова лучший
После двух побед к «Монако» вернулась уверенность, и Филипп Клеман принял решение сыграть в Тулузе агрессивно. Отсюда возвращение к схеме 4-4-2 и активный дебют, в ходе которого одной из самых заметных фигур стал Головин. Начал Александр, разогнав быструю атаку, однако его усилия свел на нет неудачный удар Минамино. А потом уже сам Головин после скидки Эмболо в центре штрафной убрал финтом защитника, но голкипер отбил мяч ногой.
Потом на какое-то время игра выравнялась, только это был непродолжительный отрезок, и возникло ощущение, что без Головина до перерыва не обошелся ни один заслуживавший внимания момент. Единственное, ворота фиолетовых казались заколдованными. В них не попали ни замыкавший поданный Головиным угловой Дисаси, ни сам опасно атаковавший из-за штрафной российский полузащитник. Когда же он хлестко выстрелил с лета, «Тулузу» снова спас Дюпе.
Однако нули на табло по такой игре выглядели недоразумением. И Головин все-таки забил, практически повторив свой гол из матча с «Анже» — обводящим ударом на исполнение в дальнюю «девятку». О случайности в данном случае говорить не приходится, так как после предыдущего успеха Клеман рассказал о специальной работе с Головиным и о том, что речь шла именно о таких ударах.
После этого для монегасков все стало намного проще. Красно-белые заиграли в свое удовольствие и быстро удвоили счет, когда Головин и Минамино в очередной раз поменялись флангами. Именно японец забежал под передачу Кайю Энрике и навесил на замкнувшего дальнюю штангу Эмболо. Ну а Головин, которого иногда упрекают в отсутствии здорового эгоизма, упустил шанс оформить дубль.
И все из-за невероятной щедрости и желания вместо удара вывести партнера на идеальную позицию. В итоге наш легионер перехитрил всех, а одноклубник просто не ждал передачу в ситуации, когда девять человек из десяти пробьют по воротам. Но какая разница, если результат достигнут, а команда становится все ближе к группе лидеров?
Без нападающих
«Торино» и Алексей Миранчук разыгрались синхронно. Результативный пас против «Удинезе», гол против «Милана» — и гранатовые после двух побед закрепились в верхней половине таблицы. В Болонье где всем приходится непросто, наш легионер снова отметился полезным действием. На этот раз после выноса голкипера Милинковича-Савича он классно зацепился за мяч, и у Лукуми не осталось вариантов, кроме как сбивать выскакивавшего один на один Миранчука. А так как случилось это в пределах штрафной, «Торино» получил право на реализованный Лукичем пенальти.
Можно сказать, в этой ситуации наш легионер заполнил пустоту, возникшую в атаке гостей после ранней замены получившего травму Пеллегри. Пока не может играть Санабрия, Ивану Юричу пришлось выпускать в центр номинального вингера Карамо, и атакующая тройка туринцев стала легкой, что подразумевало постоянную смену позиций. И в этом был свой плюс, так как под давлением соперника гостям пришлось достаточно много времени проводить в обороне.
Обычно в таких играх приходится много работать, ждать и терпеть. Только «Торино» ставил на агрессивную защиту — с прессингом и готовностью при первой возможности умчаться в контратаку. Но в итоге роковой для гранатовых стала собственная потеря в центре, после которой защитники не успели перестроиться и закрыть зоны. В одну из них и ворвался Орсолини.
Характер матча изменился, и лучше в чуть более открытой игре себя проявили хозяева. Правда, их второй гол вызвал гнев игроков «Торино», однако ВАР тоже не увидел криминала в отмашке Орсолини. И тут уже требовалось что-то особенное, а в атаке гранатовые выглядели беззубо. Это в том числе упрек и в адрес Миранчука, который, отыграв полный матч, выглядел старательно, но провел не более чем добротную игру.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|12
|2
|0
|38-9
|38
|
2
|Ланс
|14
|10
|3
|1
|24-9
|33
|
3
|Лорьян
|14
|8
|3
|3
|25-20
|27
|
4
|Монако
|14
|8
|3
|3
|27-18
|27
|
5
|Ренн
|13
|8
|3
|2
|28-12
|27
|
6
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
7
|Лилль
|13
|7
|1
|5
|25-22
|22
|
8
|Лион
|13
|6
|2
|5
|22-16
|20
|
9
|Клермон Фут
|14
|5
|4
|5
|18-21
|19
|
10
|Ницца
|14
|5
|4
|5
|14-16
|19
|
11
|Тулуза
|14
|4
|4
|6
|19-25
|16
|
12
|Реймс
|14
|3
|7
|4
|15-20
|16
|
13
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|14
|4
|1
|9
|23-28
|13
|
16
|Нант
|14
|2
|6
|6
|15-22
|12
|
17
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|
18
|Страсбур
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|
19
|Брест
|14
|2
|4
|8
|14-27
|10
|
20
|Анже
|14
|2
|2
|10
|15-33
|8
|4.11
|23:00
|
Труа – Осер
|1 : 1
|5.11
|19:00
|
Аяччо – Страсбур
|4 : 2
|5.11
|23:00
|
Анже – Ланс
|1 : 2
|6.11
|15:00
|
Лорьян – ПСЖ
|1 : 2
|6.11
|17:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|1 : 1
|6.11
|17:00
|
Ницца – Брест
|1 : 0
|6.11
|17:00
|
Реймс – Нант
|1 : 0
|6.11
|17:00
|
Тулуза – Монако
|0 : 2
|6.11
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|6.11
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|11
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2