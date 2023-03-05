Настойчивости Головина и дубля Бен Йеддера оказалось недостаточно. В безумной концовке «Монако» остался без победы над аутсайдером
Почти два месяца «Монако» был лучшей командой года во Франции, но все смазала прошлая неделя, вместившая вылет из Лиги Европы и унизительные 0:3 в домашнем дерби Лазурного Берега против «Ниццы». При этом монегаски сохранили место в тройке лидеров, а календарь матчей на ближайший месяц — режим наибольшего благоприятствования. По крайней мере на бумаге.
Щадящее расписание с недельным циклом, позволяющее прийти в себя после колоссальных нагрузок, о которых говорил расстроенный последними результатами и делавший акцент именно на физическом состоянии футболистов Филипп Клеман. Ближайшие пять соперников из второй половины таблицы, самым слабым из которых выглядел «Труа». Команда из зоны вылета, не побеждавшая со 2 января и потерпевшая пять поражений подряд.
На эту игру «Монако» прибыл без группы травмированных игроков, включая одного из ключевых опорников Камара и юного таланта Бен Сегира. Зато в старт впервые с ноября попал долго лечившийся и со скрипом набиравший форму Фолланд. И как раз немец классным пасом организовал первую относительно опасную атаку красно-белых, которая завершилась неточным ударом Головина с довольно острого угла.
Подписавший с «Монако» новый контракт Александр к середине первого тайма с отрывом лидировал в номинации «самый бьющий игрок». Единственное, к этому не прилагались результативные действия, так как, и дотащив мяч до радиуса штрафной, и атакуя после резкого смещения с фланга, российский легионер бил в сантиметрах от цели. В целом же можно было утверждать, что команда из княжества столкнулась с типичными для себя сложностями в играх с обороняющимся низким блоком соперником.
При таких раскладах «Монако» лишается возможности проводить фирменные встречные атаки, а в позиционном нападении порой сбивается на подачи в штрафную, не подкрепленные наличием в передней линии высокорослых игроков. В данном случае монегаски за полчаса немного выдохлись, и, стоило им взять паузу, последствия оказались печальными. Промелькнувший в свое время в «Сочи» Рами из центрального круга переадресовал мяч Куаме, а тот, уйдя в центре от Головина, воспользовался неудачной попыткой Сарра сыграть на подстраховке и выстрелил в верхний угол.
Типичный сценарий в ситуации, когда все чаще звучит слово «кризис». Но, как показалось, пропущенный мяч немного встряхнул «Монако». Мяч начал двигаться быстрее, и Дисаси с Фолландом до гола не хватило совсем чуть-чуть. Причем у немца проявился типичный для форварда и вполне оправданный эгоизм, хотя у него была возможность покатить мяч находившемуся прямо напротив ворот Головину.
Только системно данные эпизоды ничего не меняли. Напротив, вторая половина началась с того, что на выручку Нюбелю пришел перекрывший угол Дисаси. Если Головин пытается после очередного навеса выиграть борьбу в воздухе у обладающих гренадерской статью защитников — это сбой системы. Но случались и всплески вроде классной комбинации Головина и Бен Йеддера, только с точностью даже у этого бомбардира все было сложно.
Наш легионер к этому моменту уже поменял фланг, уйдя направо. Таким образом, Клеман нашел место на поле и Якобсу, и Головину, которого обычно меняет заигранный за Сенегал уроженец немецкого Штутгарта. Скорости выросли, но, кажется, выигравший и в первом круге «Труа» (4:2) — заколдованный в нынешнем сезоне соперник. Иначе сложно найти логичное объяснение промаху атаковавшего из убойной позиции Бен Йеддера.
На какое-то время пропавший с радаров Головин принял участие в подготовке нескольких перспективных моментов. Это напрягало оборону хозяев, и она все-таки дрогнула под напором Эмболо и Бен Йеддера. Второй гол капитана состоялся после передачи Головина, хотя он и остался без результативного балла. И это к лучшему, так как мяч отскочил к автору дубля от вратаря, что помогло ВАР отменить первоначально зафиксированный офсайд.
Как при таком развитии событий можно было упустить победу — тема отдельного разговора. Это та самая хрупкость «Монако», которая подводит команду из года в год. Из-за нее прошлой весной монегаски лишились места в групповом турнире Лиги чемпионов, а теперь рискуют оказаться за пределами первой тройки. Бесконечно оступаться тот же «Ланс» не будет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|20
|3
|3
|66-25
|63
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Монако
|26
|15
|6
|5
|55-36
|51
|
4
|Ланс
|26
|14
|9
|3
|40-21
|51
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|26
|13
|6
|7
|46-33
|45
|
7
|Ницца
|26
|11
|9
|6
|34-22
|42
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|26
|6
|10
|10
|27-34
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|26
|5
|7
|14
|23-49
|22
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|26
|4
|8
|14
|36-57
|20
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
|3.03
|23:00
|
Ницца – Осер
|1 : 1
|4.03
|19:00
|
Ланс – Лилль
|1 : 1
|4.03
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|4 : 2
|5.03
|15:00
|
Труа – Монако
|2 : 2
|5.03
|17:00
|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
|17:00
|
Реймс – Аяччо
|- : -
|5.03
|17:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|5.03
|17:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|5.03
|19:05
|
Лион – Лорьян
|- : -
|5.03
|22:45
|
Ренн – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|16
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|20
|2
|2