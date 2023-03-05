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Сегодня, 17:30

Настойчивости Головина и дубля Бен Йеддера оказалось недостаточно. В безумной концовке «Монако» остался без победы над аутсайдером

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин в матче «Труа» — «Монако».
Фото Global Look Press
Футболисты ««Труа» радуются забитому голу в ворота «Монако».
Фото Global Look Press
Виссам Бен Йеддер.
Фото Global Look Press
1/3
Российский легионер отметился в голевой атаке, но его команда потеряла очки.
Франция. Лига 1. 26-й тур
05 мар, 15:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
2:2
Монако

Почти два месяца «Монако» был лучшей командой года во Франции, но все смазала прошлая неделя, вместившая вылет из Лиги Европы и унизительные 0:3 в домашнем дерби Лазурного Берега против «Ниццы». При этом монегаски сохранили место в тройке лидеров, а календарь матчей на ближайший месяц — режим наибольшего благоприятствования. По крайней мере на бумаге.

Щадящее расписание с недельным циклом, позволяющее прийти в себя после колоссальных нагрузок, о которых говорил расстроенный последними результатами и делавший акцент именно на физическом состоянии футболистов Филипп Клеман. Ближайшие пять соперников из второй половины таблицы, самым слабым из которых выглядел «Труа». Команда из зоны вылета, не побеждавшая со 2 января и потерпевшая пять поражений подряд.

На эту игру «Монако» прибыл без группы травмированных игроков, включая одного из ключевых опорников Камара и юного таланта Бен Сегира. Зато в старт впервые с ноября попал долго лечившийся и со скрипом набиравший форму Фолланд. И как раз немец классным пасом организовал первую относительно опасную атаку красно-белых, которая завершилась неточным ударом Головина с довольно острого угла.

Подписавший с «Монако» новый контракт Александр к середине первого тайма с отрывом лидировал в номинации «самый бьющий игрок». Единственное, к этому не прилагались результативные действия, так как, и дотащив мяч до радиуса штрафной, и атакуя после резкого смещения с фланга, российский легионер бил в сантиметрах от цели. В целом же можно было утверждать, что команда из княжества столкнулась с типичными для себя сложностями в играх с обороняющимся низким блоком соперником.

Футболисты ««Труа» радуются забитому голу в ворота «Монако».
Фото Global Look Press

При таких раскладах «Монако» лишается возможности проводить фирменные встречные атаки, а в позиционном нападении порой сбивается на подачи в штрафную, не подкрепленные наличием в передней линии высокорослых игроков. В данном случае монегаски за полчаса немного выдохлись, и, стоило им взять паузу, последствия оказались печальными. Промелькнувший в свое время в «Сочи» Рами из центрального круга переадресовал мяч Куаме, а тот, уйдя в центре от Головина, воспользовался неудачной попыткой Сарра сыграть на подстраховке и выстрелил в верхний угол.

Типичный сценарий в ситуации, когда все чаще звучит слово «кризис». Но, как показалось, пропущенный мяч немного встряхнул «Монако». Мяч начал двигаться быстрее, и Дисаси с Фолландом до гола не хватило совсем чуть-чуть. Причем у немца проявился типичный для форварда и вполне оправданный эгоизм, хотя у него была возможность покатить мяч находившемуся прямо напротив ворот Головину.

Александр Головин. «Головину не место в запасе!» Что пишут во Франции про разгром «Монако»

Только системно данные эпизоды ничего не меняли. Напротив, вторая половина началась с того, что на выручку Нюбелю пришел перекрывший угол Дисаси. Если Головин пытается после очередного навеса выиграть борьбу в воздухе у обладающих гренадерской статью защитников — это сбой системы. Но случались и всплески вроде классной комбинации Головина и Бен Йеддера, только с точностью даже у этого бомбардира все было сложно.

Наш легионер к этому моменту уже поменял фланг, уйдя направо. Таким образом, Клеман нашел место на поле и Якобсу, и Головину, которого обычно меняет заигранный за Сенегал уроженец немецкого Штутгарта. Скорости выросли, но, кажется, выигравший и в первом круге «Труа» (4:2) — заколдованный в нынешнем сезоне соперник. Иначе сложно найти логичное объяснение промаху атаковавшего из убойной позиции Бен Йеддера.

Виссам Бен Йеддер.
Фото Global Look Press

На какое-то время пропавший с радаров Головин принял участие в подготовке нескольких перспективных моментов. Это напрягало оборону хозяев, и она все-таки дрогнула под напором Эмболо и Бен Йеддера. Второй гол капитана состоялся после передачи Головина, хотя он и остался без результативного балла. И это к лучшему, так как мяч отскочил к автору дубля от вратаря, что помогло ВАР отменить первоначально зафиксированный офсайд.

Как при таком развитии событий можно было упустить победу — тема отдельного разговора. Это та самая хрупкость «Монако», которая подводит команду из года в год. Из-за нее прошлой весной монегаски лишились места в групповом турнире Лиги чемпионов, а теперь рискуют оказаться за пределами первой тройки. Бесконечно оступаться тот же «Ланс» не будет.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Труа
4
8
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 20 3 3 66-25 63
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 26 14 9 3 40-21 51
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 26 13 6 7 46-33 45
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 26 5 7 14 23-49 22
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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3.03 23:00
Ницца – Осер
 1 : 1
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 1 : 1
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 4 : 2
5.03 15:00
Труа – Монако
 2 : 2
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
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5.03 22:45
Ренн – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 16
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
Эммануэль Агбаду

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Реймс

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М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

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 20 2 2
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