Трент может купить «Нант» за 140 миллионов евро. Летом Мбаппе приобрел другой французский клуб
Французское издание L'Equipe сообщило, что защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александр-Арнолд находится в продвинутых переговорах с владельцем «Нанта» Вальдемаром Ките по поводу приобретения его клуба. Покупка может осуществиться через инвестиционный фонд, которым владеет отец футболиста Майкл.
Что известно
По данным L'Equipe, перед переговорами с боссом «Нанта» Трент изучал варианты с покупкой «Сент-Этьена» и «Гавра», за который выступает Далер Кузяев. Летом нынешний владелец «канареек» Вальдемар Ките провел видеоконференцию со стороной Александра-Арнолда, а спустя некоторое время они лично встретились в Женеве. В прошедший четверг в Лондоне прошло третье совещание бизнес-партнеров.
Источник информирует, что сделка оценивается в 140 миллионов евро. Из них 80 передадутся стороне Ките сразу, еще 20 — в виде кредита, а еще 40 миллионов прописаны бонусами. Однако стороны еще не пришли к соглашению. По данным издания, «Нант» отрицает какие-либо переговоры с Трентом, а Ките недоволен тем, что информация утекла в медиа.
Александр-Арнолд уже имеет долю в спортивной команде — является миноритарным акционером Alpine из «Формулы-1». Англичанин владеет ценными бумагами через инвестиционную компанию Otro Capital, частью которой является американский актер Райан Рейнолдс, владеющий английским футбольным клубом «Рексем».
Какие футболисты еще владеют клубами
Трент — не первый футболист, который за последнее время интересовался покупкой команды. Летом Килиан Мбаппе приобрел 80% акций французского «Кана» из второго дивизиона. Форвард «Реала» стал мажоритарным акционером, сделка обошлась ему в 20 миллионов евро. Совместно с Килианом командой владеет француз Пьер-Антуан Каптон.
В августе бывшего нападающего «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта связывали с «Эспаньолом», который он со скандалом покинул прошедшим летом. После этого датчанин угрожал купить клуб, однако неизвестно, получила ли сделка развитие. Состояние Брэйтуэйта оценивается примерно в 300 миллионов долларов — их он заработал благодаря инвестициям.
Добавим, что «Нант» занимает пятое место в лиге 1 после четырех туров, а в прошлом сезоне он финишировал 14-м.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
4
|Ланс
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|
5
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|
7
|Ренн
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
8
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
9
|Гавр
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|
10
|Страсбур
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Лион
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
|20.09
|21:45
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|21.09
|20:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|21.09
|22:00
|
Реймс – ПСЖ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монако – Гавр
|- : -
|22.09
|18:00
|
Анже – Нант
|- : -
|22.09
|18:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|22.09
|18:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|22.09
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Шави Бабика
Тулуза
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|3
|1
|0