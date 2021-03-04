Магия Головин погасла. «Монако» проиграл впервые в году

Россиянин вышел в основе, но его команда не смогла добиться даже ничьей со «Страсбуром».

Чемпионат Франции. Лига 1

28-й тур

«Страсбур» — «Монако» — 1:0 (0:0)

Гол: Гильбер, 90+1.

«Страсбур»: Кавасима, Коне, Кароль, Митрович, Джикю (Беллегард, 78), Гильбер, Каси, Томассон, Льенар, Диалло (Сиби, 90+2), Айорк.

«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Фабрегас, 60), Марипан, Бадиашиле, Головин (Диатта, 73), Кайю Энрике (Балло-Туре, 85), Тшуамени, Фофана (Диоп, 60), Бен Йеддер, Фолланд (Йоветич, 60).

Предупреждения: Льенар, 19. Айорк, 27. Томассон, 53.

Судья: Ваттеллье.

3 марта. Страсбург. Стадион «ла Мено».

Грустно признавать, что для нас праздник — простое попадание Александра Головина в стартовый состав «Монако». Но это так: несмотря на результативную зиму, хавбек сборной России остается для главного тренера Нико Ковача футболистом ротации, но не основы. Хорват, правда, уверял всех, что все дело в здоровье Головина, и перед встречей со «Страсбуром» подчеркнул: «Когда медицинский штаб нас уведомит в том, что все в порядке, то Александр будет в основе».

В среду Головин вышел в стартовом составе своей команды всего лишь второй раз в 2021 году, но мы могли рассчитывать на фейерверк, ведь предыдущий выход Александра в основе — против «Нима» — закончился хет-триком и голевой передачей россиянина.

Однако на этот раз Ковач отвел Головину совсем другую роль. В февральской игре с «Нимом» монегаски действовали по схеме 4-4-2, и наш хавбек в первом тайме отвечал за правый фланг, а во втором — за левый. На этот раз княжеская команда использовала расстановку 3-4-2-1, которую Ковач в последнее время стал применять особенно часто. Она помогла «Монако» обыграть «Нант», «ПСЖ» и «Брест», но во всех этих встречах с первых минут место одного из двух оттянутых форвардов занимал Диоп. Сейчас Ковач отправил в пару к Фолланду Головина, над ними расположился снайпер «Монако» Бен Йеддер.

Увы, с игры наш хавбек в этом матче ничего не создал и отметился одним неточным ударом. Был традиционно активен на бровке, даже получил по лицу от соперника на 2-й минуте, пусть и случайно. Но основная угроза от Головина исходила со «стандартов».

Этот матч подтвердил, что для «Монако» россиянин очень важен. Когда его нет, угловые и штрафные подает кто угодно: Агилар, Сидибе, Фабрегас... Когда Головин на поле — все стандартные положения его. В этом матче наш полузащитник подал четыре угловых «Монако», но с каждым из них «Страсбур» справился. Правда, один штрафной в исполнении Головина в первом тайме едва не привел к голу, но счет остался нулевым.

К Ковачу есть вопросы: непонятно, зачем он в феврале переключился на 3-4-2-1, ведь с 4-4-2 «Монако» был эффективен. Другой вопрос, что в блоке с двумя чистыми форвардами Головину нет места. Это доказал второй тайм, когда гости перешли на 4-4-2. После тройной замены на 60-й минуте Головин переместился на правый фланг, но там пользы команде не принес. Для россиянина эта позиция слишком узкопрофильная.

На 73-й минуте Головина заменили. И, конечно, для него эта игра выдалась одной из худших в этом сезоне. Почему? Неужели россиянину проще выходить на замену, когда противники подустали? Вряд ли: Головин не раз доказывал, что способен забивать когда угодно. Но не в этом матче.

Стоит отметить, что весь «Монако» сыграл слабо. «Страсбур» по игре выглядел чуть предпочтительнее, а по ударам разгромил претендента на титул — 17:5. И в добавленное время фаворит все-таки пропустил. Победу «Страсбура» можно даже назвать заслуженной, а для «Монако» это почти катастрофа — все три конкурента набрали по три очка, а команда Ковача проиграла впервые с декабря. Впереди — кубковая встреча с «Ниццей».