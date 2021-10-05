Серхио Рамос пафосно переходил в «ПСЖ», но не сыграл еще ни минуты. Что вообще происходит?

Звездный испанец пропал с радаров.

«Мы следим за его прогрессом изо дня в день. Надеемся, что Серхио вернется как можно скорее, но на данный момент мы не можем сказать когда. Он опытный игрок. Когда он сможет начать выступать, то быстро адаптируется» — говорил пару дней назад главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

И эта цитата — еще одно доказательство того, что ситуация с Серхио Рамосом и его переходом в «ПСЖ» все больше напоминает фарс. Почти весь прошлый сезон испанец мучился от постоянных травм. Была даже операция на мениске. В итоге Рамос провел за «Реал» лишь 21 матч во всех турнирах — это худший показатель в карьере. Никогда ранее защитник не играл так мало: его минимальный показатель только в ла лиге — 23 матча в сезоне-2015/16. Помимо этого, весь сезон он торговался с президентом сливочных Флорентино Пересом за новый контракт, который в итоге так и не получил.

Последний официальный матч 35-летний Рамос провел еще 5 мая. Тогда он вышел на поле в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Челси» (0:2). А до игры с синими он пропустил больше месяца из-за травмы икроножной мышцы. Сыграв все 90 минут с будущими победителями ЛЧ, защитник слег с очередным повреждением — официальный диагноз звучал как «воспаление сухожилия».

Конечно же, Евро-2020 прошел без Рамоса. В июне решение главного тренера сборной Испании Луиса Энрике не включать его в заявку многих удивило, но сейчас это выглядит максимально логичным. «Очевидно, Рамос вне заявки потому, что с января не может набрать нужные кондиции. Это непростое решение, я сообщил ему об этом вчера. Было нелегко. Неприятное ощущение, потому что Рамос всегда играл на высочайшем уровне. Но сейчас я четко вижу, что это на благо команды», — сказал Энрике после объявления заявки на чемпионат Европы.

8 июля «ПСЖ» объявил о подписании двухгодичного контракта с Рамосом. Он даже получил свой любимый 4-й номер из рук Тило Керрера.

А уже 26 июля стало известно, что звездный новичок на тренировке травмировал икроножную мышцу. То самое повреждение, из-за которого он месяц не играл весной.

Прошло уже более двух месяцев, а сроки восстановления Рамоса постоянно переносятся, хотя официальный диагноз не выглядит на первый взгляд таким уж страшным. Даже Почеттино не знает, когда испанец сможет играть, и открыто об этом говорит. Сам футболист молчит.

Зато снялся в рекламе спонсора со звездными партнерами по парижскому клубу.

Периодически Рамос выкладывает у себя в Instagram ролики или фото с тренировок. Вот это, например, было два месяца назад.

Иногда он просто бегает вокруг поля. Но даже это датировано серединой августа.

В начале сентября Рамос работал с мячом.

Последний пост появился неделю назад. На фото испанец, очевидно, на тренировке.

Но ответа на вопрос, когда Рамос наконец дебютирует за «ПСЖ», до сих пор нет.