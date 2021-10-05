Серхио Рамос пафосно переходил в «ПСЖ», но не сыграл еще ни минуты. Что вообще происходит?
«Мы следим за его прогрессом изо дня в день. Надеемся, что Серхио вернется как можно скорее, но на данный момент мы не можем сказать когда. Он опытный игрок. Когда он сможет начать выступать, то быстро адаптируется» — говорил пару дней назад главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
И эта цитата — еще одно доказательство того, что ситуация с Серхио Рамосом и его переходом в «ПСЖ» все больше напоминает фарс. Почти весь прошлый сезон испанец мучился от постоянных травм. Была даже операция на мениске. В итоге Рамос провел за «Реал» лишь 21 матч во всех турнирах — это худший показатель в карьере. Никогда ранее защитник не играл так мало: его минимальный показатель только в ла лиге — 23 матча в сезоне-2015/16. Помимо этого, весь сезон он торговался с президентом сливочных Флорентино Пересом за новый контракт, который в итоге так и не получил.
Последний официальный матч 35-летний Рамос провел еще 5 мая. Тогда он вышел на поле в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Челси» (0:2). А до игры с синими он пропустил больше месяца из-за травмы икроножной мышцы. Сыграв все 90 минут с будущими победителями ЛЧ, защитник слег с очередным повреждением — официальный диагноз звучал как «воспаление сухожилия».
Конечно же, Евро-2020 прошел без Рамоса. В июне решение главного тренера сборной Испании Луиса Энрике не включать его в заявку многих удивило, но сейчас это выглядит максимально логичным. «Очевидно, Рамос вне заявки потому, что с января не может набрать нужные кондиции. Это непростое решение, я сообщил ему об этом вчера. Было нелегко. Неприятное ощущение, потому что Рамос всегда играл на высочайшем уровне. Но сейчас я четко вижу, что это на благо команды», — сказал Энрике после объявления заявки на чемпионат Европы.
8 июля «ПСЖ» объявил о подписании двухгодичного контракта с Рамосом. Он даже получил свой любимый 4-й номер из рук Тило Керрера.
?? !!! ??— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2021
?? #WelcomeSergio pic.twitter.com/I26WKleStg
А уже 26 июля стало известно, что звездный новичок на тренировке травмировал икроножную мышцу. То самое повреждение, из-за которого он месяц не играл весной.
Прошло уже более двух месяцев, а сроки восстановления Рамоса постоянно переносятся, хотя официальный диагноз не выглядит на первый взгляд таким уж страшным. Даже Почеттино не знает, когда испанец сможет играть, и открыто об этом говорит. Сам футболист молчит.
Зато снялся в рекламе спонсора со звездными партнерами по парижскому клубу.
The FIFA World Cup anticipation is building ? I am getting ready for #Qatar2022??— Neymar Jr (@neymarjr) October 4, 2021
Are you ready?https://t.co/ML9rLnA79U
#FIFAPackges #TravelToWorldCup #QatarAirways #ad pic.twitter.com/8hqiP41L8c
Периодически Рамос выкладывает у себя в Instagram ролики или фото с тренировок. Вот это, например, было два месяца назад.
Иногда он просто бегает вокруг поля. Но даже это датировано серединой августа.
В начале сентября Рамос работал с мячом.
Последний пост появился неделю назад. На фото испанец, очевидно, на тренировке.
Но ответа на вопрос, когда Рамос наконец дебютирует за «ПСЖ», до сих пор нет.
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