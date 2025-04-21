В судью матча «Лиона» и «Сент-Этьена» швырнули монетой: из-за этого игру прервали на 35 минут
В матче 30-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Лион» в принципиальной встрече — 2:1. В самом конце первого тайма ронского дерби игру прерывали на 35 минут из-за поведения болельщиков — кто-то из них кинул в ассистента главного арбитра монетку.
Игру прервали на 35 минут
Инцидент произошел в самом конце первого тайма. Помощник главного судьи Мехди Рахмуни неожиданно согнулся и схватился за голову, после чего его осмотрела медицинская бригада «Лиона». Оказалось, кто-то из болельщиков швырнул в голову Рахмуни монетку, из-за чего тот и почувствовал боль. Представитель лиги 1 Ноэль Маннино заявил прессе, что арбитр избежал травмы, однако оказался в шоке и принял таблетку парацетамола.
У Рахмуни точно было время прийти в себя, ведь в ответ на поведение болельщиков главный арбитр Франсуа Летексье остановил матч и увел команды с поля. Пауза продлилась 35 минут, в это время в подтрибунном помещении судьи совместно с представителями команд и лиги решали, следует ли возобновить встречу. В итоге команды вернулись на поле — отыграли около пяти минут и ушли на перерыв.
Непримиримое дерби
Неудивительно, что инцидент произошел на матче «Сент-Этьена» и «Лиона». Дерби между этими командами считается одним из самых горячих во Франции. Во избежание беспорядков фанатам «Лиона» запретили приезжать на эту игру и даже находиться в окрестностях стадиона. Из более чем 40 тысяч болельщиков на стадионе «Жеффруа-Гишар» вряд ли кто-то поддерживал команду Паулу Фонсеки.
Отсутствие фанатов «Лиона» не помешало поклонникам «Сент-Этьена» поиздеваться над соперником перед стартовым свистком. Посреди недели «Олимпик» драматично вылетел из четвертьфинала Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед»: вел в два гола по ходу овертайма, но пропустил три мяча за семь минут (4:5). Решающий гол в ворота Лукаса Перри оформил Харри Магуайр — его болельщики зеленых персонально благодарили за такой результат.
16 марта останавливали другую игру «Сент-Этьена» в чемпионате — выездную против «Монпелье». Правда, тогда отличились фанаты хозяев, которые переборщили с пиротехникой. Впрочем, скандалов с ультрас зеленых тоже хватает: во время ноябрьской игры с «Ренном» они подрались с полицейскими — стычки с правоохранителями происходили и на других играх.
Дерби с «Лионом» закончилось для «Сент-Этьена» победой (2:1). Три очка позволили зеленым сравняться с «Гавром», занимающим место в зоне переходных матчей за право остаться в лиге 1. «Лион» находится на шестой строчке и борется за попадание в Лигу чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|24
|5
|0
|82-27
|77
|
2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|
3
|Монако
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|
4
|Лилль
|30
|15
|8
|7
|47-32
|53
|
5
|Ницца
|30
|14
|9
|7
|56-38
|51
|
6
|Лион
|30
|15
|6
|9
|58-41
|51
|
7
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|
8
|Ланс
|30
|13
|6
|11
|35-33
|45
|
9
|Брест
|30
|13
|5
|12
|48-49
|44
|
10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|
11
|Осер
|30
|10
|8
|12
|41-45
|38
|
12
|Тулуза
|30
|9
|7
|14
|38-39
|34
|
13
|Реймс
|30
|8
|8
|14
|32-42
|32
|
14
|Нант
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
15
|Анже
|30
|8
|6
|16
|29-48
|30
|
16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|
17
|Сент-Этьен
|29
|6
|6
|17
|31-68
|24
|
18
|Монпелье
|29
|4
|3
|22
|22-69
|15
|18.04
|21:45
|
Ренн – Нант
|2 : 1
|19.04
|18:00
|
ПСЖ – Гавр
|2 : 1
|19.04
|20:00
|
Монако – Страсбур
|0 : 0
|19.04
|22:05
|
Марсель – Монпелье
|5 : 1
|20.04
|16:00
|
Лилль – Осер
|3 : 1
|20.04
|18:15
|
Брест – Ланс
|1 : 3
|20.04
|18:15
|
Ницца – Анже
|2 : 1
|20.04
|18:15
|
Реймс – Тулуза
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Сент-Этьен – Лион
|2 : 1
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|18
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|19
|2
|3
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|25
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4