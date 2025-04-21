В судью матча «Лиона» и «Сент-Этьена» швырнули монетой: из-за этого игру прервали на 35 минут

Линейный арбитр пострадал от болельщиков.

Франция. Лига 1. 30-й тур.

20 апреля, 21:45. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Лион» в принципиальной встрече — 2:1. В самом конце первого тайма ронского дерби игру прерывали на 35 минут из-за поведения болельщиков — кто-то из них кинул в ассистента главного арбитра монетку.

Игру прервали на 35 минут

Инцидент произошел в самом конце первого тайма. Помощник главного судьи Мехди Рахмуни неожиданно согнулся и схватился за голову, после чего его осмотрела медицинская бригада «Лиона». Оказалось, кто-то из болельщиков швырнул в голову Рахмуни монетку, из-за чего тот и почувствовал боль. Представитель лиги 1 Ноэль Маннино заявил прессе, что арбитр избежал травмы, однако оказался в шоке и принял таблетку парацетамола.

У Рахмуни точно было время прийти в себя, ведь в ответ на поведение болельщиков главный арбитр Франсуа Летексье остановил матч и увел команды с поля. Пауза продлилась 35 минут, в это время в подтрибунном помещении судьи совместно с представителями команд и лиги решали, следует ли возобновить встречу. В итоге команды вернулись на поле — отыграли около пяти минут и ушли на перерыв.

Непримиримое дерби

Неудивительно, что инцидент произошел на матче «Сент-Этьена» и «Лиона». Дерби между этими командами считается одним из самых горячих во Франции. Во избежание беспорядков фанатам «Лиона» запретили приезжать на эту игру и даже находиться в окрестностях стадиона. Из более чем 40 тысяч болельщиков на стадионе «Жеффруа-Гишар» вряд ли кто-то поддерживал команду Паулу Фонсеки.

Отсутствие фанатов «Лиона» не помешало поклонникам «Сент-Этьена» поиздеваться над соперником перед стартовым свистком. Посреди недели «Олимпик» драматично вылетел из четвертьфинала Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед»: вел в два гола по ходу овертайма, но пропустил три мяча за семь минут (4:5). Решающий гол в ворота Лукаса Перри оформил Харри Магуайр — его болельщики зеленых персонально благодарили за такой результат.

16 марта останавливали другую игру «Сент-Этьена» в чемпионате — выездную против «Монпелье». Правда, тогда отличились фанаты хозяев, которые переборщили с пиротехникой. Впрочем, скандалов с ультрас зеленых тоже хватает: во время ноябрьской игры с «Ренном» они подрались с полицейскими — стычки с правоохранителями происходили и на других играх.

Дерби с «Лионом» закончилось для «Сент-Этьена» победой (2:1). Три очка позволили зеленым сравняться с «Гавром», занимающим место в зоне переходных матчей за право остаться в лиге 1. «Лион» находится на шестой строчке и борется за попадание в Лигу чемпионов.