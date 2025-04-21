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В судью матча «Лиона» и «Сент-Этьена» швырнули монетой: из-за этого игру прервали на 35 минут

Артемий Кутейников
Корреспондент
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Стадион «Сент-Этьена».
Фото ФК «Сент-Этьен»
Линейный арбитр пострадал от болельщиков.
Франция. Лига 1. 30-й тур.
20 апреля, 21:45. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
2:1
Лион

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Лион» в принципиальной встрече — 2:1. В самом конце первого тайма ронского дерби игру прерывали на 35 минут из-за поведения болельщиков — кто-то из них кинул в ассистента главного арбитра монетку.

Игру прервали на 35 минут

Инцидент произошел в самом конце первого тайма. Помощник главного судьи Мехди Рахмуни неожиданно согнулся и схватился за голову, после чего его осмотрела медицинская бригада «Лиона». Оказалось, кто-то из болельщиков швырнул в голову Рахмуни монетку, из-за чего тот и почувствовал боль. Представитель лиги 1 Ноэль Маннино заявил прессе, что арбитр избежал травмы, однако оказался в шоке и принял таблетку парацетамола.

У Рахмуни точно было время прийти в себя, ведь в ответ на поведение болельщиков главный арбитр Франсуа Летексье остановил матч и увел команды с поля. Пауза продлилась 35 минут, в это время в подтрибунном помещении судьи совместно с представителями команд и лиги решали, следует ли возобновить встречу. В итоге команды вернулись на поле — отыграли около пяти минут и ушли на перерыв.

Непримиримое дерби

Неудивительно, что инцидент произошел на матче «Сент-Этьена» и «Лиона». Дерби между этими командами считается одним из самых горячих во Франции. Во избежание беспорядков фанатам «Лиона» запретили приезжать на эту игру и даже находиться в окрестностях стадиона. Из более чем 40 тысяч болельщиков на стадионе «Жеффруа-Гишар» вряд ли кто-то поддерживал команду Паулу Фонсеки.

Отсутствие фанатов «Лиона» не помешало поклонникам «Сент-Этьена» поиздеваться над соперником перед стартовым свистком. Посреди недели «Олимпик» драматично вылетел из четвертьфинала Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед»: вел в два гола по ходу овертайма, но пропустил три мяча за семь минут (4:5). Решающий гол в ворота Лукаса Перри оформил Харри Магуайр — его болельщики зеленых персонально благодарили за такой результат.

16 марта останавливали другую игру «Сент-Этьена» в чемпионате — выездную против «Монпелье». Правда, тогда отличились фанаты хозяев, которые переборщили с пиротехникой. Впрочем, скандалов с ультрас зеленых тоже хватает: во время ноябрьской игры с «Ренном» они подрались с полицейскими — стычки с правоохранителями происходили и на других играх.

Дерби с «Лионом» закончилось для «Сент-Этьена» победой (2:1). Три очка позволили зеленым сравняться с «Гавром», занимающим место в зоне переходных матчей за право остаться в лиге 1. «Лион» находится на шестой строчке и борется за попадание в Лигу чемпионов.

ФК Лион
ФК Сент-Этьен
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 24 5 0 82-27 77
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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18.04 21:45
Ренн – Нант
 2 : 1
19.04 18:00
ПСЖ – Гавр
 2 : 1
19.04 20:00
Монако – Страсбур
 0 : 0
19.04 22:05
Марсель – Монпелье
 5 : 1
20.04 16:00
Лилль – Осер
 3 : 1
20.04 18:15
Брест – Ланс
 1 : 3
20.04 18:15
Ницца – Анже
 2 : 1
20.04 18:15
Реймс – Тулуза
 1 : 0
20.04 21:45
Сент-Этьен – Лион
 2 : 1
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