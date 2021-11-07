Головин вернулся в стартовый состав, но «Монако» снова не забил. В сборной от Александра нужен будет совсем другой футбол

У российского легионера увеличивается игровое время, но его команда в кризисе.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

«Реймс» — «Монако» — 0:0

«Реймс»: Райкович, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива, Кассама (Локо, 90), Донис (Бериша, 65), Мбюкю (ван Берген, 46), Экитике (Туре, 65), Флип (Кафаро, 57).

«Монако»: Нюбель, Агилар, Марипан, Бадиашиле, Головин (Диатта, 61), Тшуамени, Диоп, Фофана, Бен-Йеддер (Кайю Энрике, 72), Мартинш (Фолланд, 61), Якобс (Боаду, 72).

Предупреждения: Головин, 25. Бадиашиле, 57.

Судья: Пиньяр.

7 ноября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

После двух блеклых матчей — против «Бреста» (0:2) в лиге 1 и ПСВ (0:0) в Лиге Европы — отставшему от еврокубковой зоны «Монако» требовалась победа над балансирующим у зоны вылета «Реймсом». Нас же в первую очередь интересовало, сколько времени получит и насколько качественно проведет игру Александр Головин. В преддверии решающих матчей отбора на ЧМ-2022 данная тема актуальна, ведь Кузяев из-за травмы сборной России не поможет, а Миранчук снова перестал выходить в «Аталанте» даже на замену.

Перед октябрьским циклом национальной команды Головин травмировался на пике — после гола и результативной передачи в матче с «Бордо». Возвращение же сначала откладывалось, хотя наш легионер был в заявке на игру с «Монпелье», а потом главный тренер Нико Ковач заметил: пока полузащитник не в той форме, на которую он рассчитывал. Отсюда дозированные нагрузки и выходы на полчаса и на тайм. Однако в воскресенье никаких вопросов к состоянию Головина не было, и полузащитник впервые после месячной паузы оказался в стартовом составе.

Интересно, что Ковач в очередной раз решил поменять флангами Головина и Желсона Мартинша, хотя португалец слева чувствует себе не слишком комфортно. Ему проще прорываться по флангу и при входе в штрафную резать угол на родной правой бровке, тогда как Головин гораздо лучше умеет смещаться слева в центр, убирая мяч под рабочую ногу. Но более показательным было то, что тренерский штаб еще и нашел место на поле для Диопа, отказавшись от второго нападающего Фолланда в пользу еще одной творческой фигуры в средней линии и сформировав за спиной Бен Йеддера атакующую тройку в средней линии.

В позиционном нападении задумка, правда, не работала, и вся острота по ходу первого тайма возникала, когда «Монако» получал возможность для встречных атак. Первую из них при численном преимуществе испортило исполнение последнего паса. Во второй Головин после заброса Бен Йеддера за спины защитникам не сумел перебросить вратаря и тщетно надеялся, что его столкновение с Райковичем приведет к назначению пенальти. Арбитр ничего криминального в действиях голкипера «Реймса» не увидел, тогда как Головина спустя минуту наказал предупреждением за задержку соперника руками в центре поля.

Упс, игроку «Реймса» прилетело от судьи ?



Реф заехал бедняге в лицо локтем, пришлось даже вызывать врачей. Тот случай, когда сам себя не накажешь — никто не накажет ? pic.twitter.com/9M3U8xs5Og — Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2021

Арбитр, кстати, один раз и сам «нарушил правила», случайно попав локтем в лицо игроку «Реймса». Ну а монегаскам чем-то гордиться по итогам первых 45 минут было сложно, однако Ковач воздержался от резких шагов, начав вторую половину без замен. В итоге красно-белые сумели прибавить за счет скорости и того, что стали быстрее двигать мяч. При этом и «Реймс» в атаке активизировался, что заставляло того же Головина регулярно приходить на помощь обороне.

Но все-таки ждали от него другого, а так как стандарты «Монако» предпочел разыгрывать, практически исключив прямые подачи, один из козырей нашему легионеру предъявить было сложно. В итоге по истечении часа игры Ковач одновременно убрал с поля Головина и Мартинша, вернувшись к расстановке с двумя нападающими после выхода Фолланда и Диатта.

Перестановки, впрочем, ничего капитально не поменяли. Если не считать эпизода в добавленное арбитром время, когда Фолланд промахнулся из площади ворот с подачи Кайю Энрике. «Монако» не может забить уже три матча и уныл, как снятый с игры досрочно и грустивший на скамейке капитан Бен Йеддер. Но хотя бы Головин получил практику перед сборной. Там будет нужен совсем другой футбол.