Головин растворился на поле после продления контракта. В матче с «Ренном» сыграл как призрак
Одной из главных новостей недели для российских болельщиков стало продление контракта Александра Головина с «Монако». 28-летний россиянин играет за главную команду княжества с 2018 года — и теперь может делать это до 2029-го, тогда как прежнее соглашение было на три года короче.
«Я счастлив. Клуб показал, что верит в меня, и я продолжу отдавать все силы на благо «Монако», — сказал Головин. Его радость можно понять, ведь Александр уже главный ветеран в крепком европейском клубе, а теперь имеет все шансы войти в вечность легендой «Монако». 11 лет — редкий футболист в истории монегасков играл за клуб так долго.
Само собой, к первому матчу после пролонгации было приковано особое внимание. Тем грустнее стало, когда Головин второй раз за неделю не сыграл полный матч. Но если 2 октября в игре Лиги чемпионов против загребского «Динамо» Александр хотя бы вышел в старте и провел первый тайм, то с «Ренном» получилось еще хуже — запас.
Головин появился на поле только на 70-й минуте, заменив на позиции левого центрального полузащитника Элисса Бен Сегира. К сожалению, за отведенное ему время Александр вообще ничем не отметился — по данным WhoScored, россиянин набрал 11 касаний, не нанес ни одного удара и отдал всего восемь передач, из которых только пять оказались точными. Иными словами, Головин просто растворился на поле.
Но не стоит спешить обвинять полузащитника в расслабленности после получения нового контракта. Для выхода на замену Александру достался крайне непростой матч — до появления россиянина на поле «Монако» и «Ренн» здорово повеселились, еще в первом тайме установив счет 2:1 в пользу монегасков.
Причем если в первом тайме давили гости, и «Ренну» удалось ненадолго сравнять только благодаря чудо-голу Бласа с 30 метров, то во втором все изменилось. Игру почти полностью забрали хозяева, монегаскам оставалось изредка огрызаться. В такую безнадегу и пришлось вкатываться Головину — получилось не очень. Но не только у него — у всех.
Счет по ударам во вторые 45 минут — 10:3 в пользу «Ренна» по данным SofaScore. Ожидаемые голы — 0,62 против 0,14. Угловые, владение — хозяева были в шаге от того, чтобы перевернуть игру, так что если у кого и были проблемы в этом матче, то точно не у Головина персонально.
Но вообще, конечно, за Александра немного тревожно. Продленный контракт — хорошо, но в этом сезоне Хюттер пока не сильно доверяет россиянину (оба матча в ЛЧ по 45 минут, три игры в чемпионате — неполные) и использует на нескольких позициях. Головину нужно как можно скорее набирать форму. Возможно, поможет отъезд в сборную — Валерий Карпин включил полузащитника «Монако» в финальный список на октябрьский сбор. А пока — как есть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
2
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
5
|Реймс
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
6
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
7
|Нант
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
|
8
|Страсбур
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
10
|Ренн
|7
|2
|1
|4
|11-11
|7
|
11
|Лион
|6
|2
|1
|3
|8-12
|7
|
12
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|1 : 1
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|3 : 1
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|2 : 1
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|1 : 2
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|- : -
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|- : -
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0