Погба вернулся в большой футбол: не играл почти два года из-за допинга и травм
В матче 13-го тура Лиги 1 «Ренн» победил «Монако» — 4:1. Однако хорошие новости для монегасков все равно есть — в их составе дебютировал Поль Погба.
Наконец вернулся
О возможном дебюте 32-летнего полузащитника в «Монако» стало известно накануне — Погба впервые в сезоне попал в заявку княжеского клуба. Но дебют француза пришлось ждать до 85-й минуты — к тому моменту монегаски уже проигрывали 0:4. Поль заменил Мамаду Кулибали.
Клуб в социальных сетях поздравил Погба, подписав фотографию: «Первые шаги в нашей футболке».
Чем-то особенным полузащитник не отметился, но игру явно не испортил — на 90+5-й минуте монегаски даже отыграли один мяч. Отметим, что россиянин Александр Головин не принимал участия в матче, просидев 90 минут на скамейке.
Годы без футбола
Матч против «Ренна» стал для Поля особенным — он вышел на поле впервые за несколько лет. Последний раз Погба играл 3 сентября 2023 года, когда еще был в «Ювентусе», но вскоре погрузился в пучину допингового дела и выпал из футбола на 2,5 сезона.
Напомним детали: 11 сентября (через неделю после матча с «Эмполи») стало известно, что в пробах Погба нашли запрещенные вещества. Француз получил временное отстранение, а в феврале 2024-го — бан на четыре года за применение тестостерона.
Сам Погба отрицал, что употреблял допинг намеренно, и в октябре добился сокращения дисквалификации до 18 месяцев. Победа в суде позволяла полузащитнику вернуться к тренировкам уже в январе, а на поле — в марте 2025-го. Но «Ювентус» это не впечатлило — в ноябре 2024 года с Полем расторгли контракт.
Несмотря на прежние заслуги, Погба оказалось очень тяжело найти клуб. Зимой предложений не поступило. Сам он тем временем философствовал — в апрельском интервью журналу GQ заявил, что снова стал голодным до футбола ребенком.
«Эти испытания закалили меня. Я чувствую себя крохотным мальчиком, который мечтает стать профессионалом. Я снова стал тем самым маленьким Полем Погба из Руасси-ан-Бри, который идет завоевывать свое место», — говорил француз.
Найти новую команду удалось только в июне, причем только после радикального снижения финансовых запросов. Поль перешел в «Монако», подписав контракт на два года: «Мне очень понравился проект. Условия, город. Кроме того, прежде я никогда не играл во французской Лиге 1. Очень многое привлекло меня в «Монако», в том числе близость к семье и история клуба. Это был тот выбор, который нужно было сделать», — признавался француз в интервью RMC Sport.
Правда, добраться до дебюта никак не удавалось — Погба получал одну травму за другой и не мог набрать форму. В итоге вышел на поле только сейчас — спустя 811 дней после последнего матча.
Надолго ли хватит француза — вопрос, но начало полноценному возвращению положено.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|27-11
|30
|
2
|Марсель
|13
|9
|1
|3
|33-12
|28
|
3
|Ланс
|13
|9
|1
|3
|22-11
|28
|
4
|Страсбур
|13
|7
|1
|5
|24-17
|22
|
5
|Ренн
|13
|5
|6
|2
|23-18
|21
|
6
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Монако
|13
|6
|2
|5
|25-25
|20
|
9
|Ницца
|13
|5
|2
|6
|18-23
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|13
|3
|5
|5
|13-20
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|1 : 5
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|1 : 0
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|4 : 1
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|3 : 0
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3
|
|
Махди Камара
Ренн
|11
|1
|3