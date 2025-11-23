Футбол
Сегодня, 01:00

Погба вернулся в большой футбол: не играл почти два года из-за допинга и травм

Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Артем Белинин
Корреспондент
Поль Погба.
Фото Reuters
Дебютировал за «Монако».
Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.
22 ноября, 21:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
4:1
Монако

В матче 13-го тура Лиги 1 «Ренн» победил «Монако» — 4:1. Однако хорошие новости для монегасков все равно есть — в их составе дебютировал Поль Погба.

Наконец вернулся

О возможном дебюте 32-летнего полузащитника в «Монако» стало известно накануне — Погба впервые в сезоне попал в заявку княжеского клуба. Но дебют француза пришлось ждать до 85-й минуты — к тому моменту монегаски уже проигрывали 0:4. Поль заменил Мамаду Кулибали.

Клуб в социальных сетях поздравил Погба, подписав фотографию: «Первые шаги в нашей футболке».

Чем-то особенным полузащитник не отметился, но игру явно не испортил — на 90+5-й минуте монегаски даже отыграли один мяч. Отметим, что россиянин Александр Головин не принимал участия в матче, просидев 90 минут на скамейке.

Поль Погба и&nbsp;Александр Головин.Погба — беспроигрышный вариант для «Монако». Он образует шикарную связку с Головиным

Годы без футбола

Матч против «Ренна» стал для Поля особенным — он вышел на поле впервые за несколько лет. Последний раз Погба играл 3 сентября 2023 года, когда еще был в «Ювентусе», но вскоре погрузился в пучину допингового дела и выпал из футбола на 2,5 сезона.

Напомним детали: 11 сентября (через неделю после матча с «Эмполи») стало известно, что в пробах Погба нашли запрещенные вещества. Француз получил временное отстранение, а в феврале 2024-го — бан на четыре года за применение тестостерона.

Сам Погба отрицал, что употреблял допинг намеренно, и в октябре добился сокращения дисквалификации до 18 месяцев. Победа в суде позволяла полузащитнику вернуться к тренировкам уже в январе, а на поле — в марте 2025-го. Но «Ювентус» это не впечатлило — в ноябре 2024 года с Полем расторгли контракт.

Несмотря на прежние заслуги, Погба оказалось очень тяжело найти клуб. Зимой предложений не поступило. Сам он тем временем философствовал — в апрельском интервью журналу GQ заявил, что снова стал голодным до футбола ребенком.

«Эти испытания закалили меня. Я чувствую себя крохотным мальчиком, который мечтает стать профессионалом. Я снова стал тем самым маленьким Полем Погба из Руасси-ан-Бри, который идет завоевывать свое место», — говорил француз.

Фото Reuters

Найти новую команду удалось только в июне, причем только после радикального снижения финансовых запросов. Поль перешел в «Монако», подписав контракт на два года: «Мне очень понравился проект. Условия, город. Кроме того, прежде я никогда не играл во французской Лиге 1. Очень многое привлекло меня в «Монако», в том числе близость к семье и история клуба. Это был тот выбор, который нужно было сделать», — признавался француз в интервью RMC Sport.

Правда, добраться до дебюта никак не удавалось — Погба получал одну травму за другой и не мог набрать форму. В итоге вышел на поле только сейчас — спустя 811 дней после последнего матча.

Надолго ли хватит француза — вопрос, но начало полноценному возвращению положено.

Поль Погба
ФК Монако
ФК Ренн
Зидан у руля сборной Франции — неизбежность. Только он сможет подчинить себе всех звезд
