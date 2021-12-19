«Монако» выиграл в Кубке Франции. Головина берегут к важнейшему матчу чемпионата

Монегаски уверенно прошли первый раунд Кубка Франции, обыграв «Ред Стар», а российский легионер был заменен в перерыве.

«Монако» в воскресенье вернулся в Париж, где неделю назад прервалась беспроигрышная серия команды из княжества. Но если тогда монегаски встречались с грозным «ПСЖ», то сейчас — с некогда знаменитым «Ред Стар», за который в свое время выступали Федор Черенков, Сергей Родионов и Александр Бубнов.

По итогам прошлого сезона пятикратные обладатели Кубка Франции, взявшие свой последний трофей в далеком 1942 году, вылетели из лиги 2, но и в третьем по статусу дивизионе не блещут. На данный момент парижане в таблице двенадцатые и находятся в четырех очках от зоны вылета. Только Кубок — особенный турнир со своим неповторимым духом.

Тем более на очень атмосферном стадионе с более чем вековой историей, который носит имя расстрелянного нацистами героя французского Сопротивления доктора Жан-Клода Бауэра. Кажется, на этой арене новое — только качественное поле, которое недавно сменило прослуживший несколько лет искусственный газон. А вокруг кипит стройка как на одном из объектов парижской Олимпиады-2024.

«Это всегда немного похоже на историю Давид против Голиафа, и когда вы играете на выезде против небольшой команды, опасность заключается в том, что вы думаете, что вы лучше. Да, мы играем в лиге 1, но Кубок — особенный турнир. У оппонентов другое мышление, и они более мотивированы, поэтому у нас должна быть такая же мотивация, как и у них», — говорил накануне главный тренер «Монако» Нико Ковач.

А еще он пообещал с уважением отнестись к сопернику и выставить сильнейший состав, но очевидно, что в уме хорват держал важнейшую игру с «Ренном» — третьей командой текущего чемпионата, которая провела свой кубковый матч накануне и получила лишний день отдыха и давшая отдых только нескольким лидерам. По тому же пути пошел и Ковач, дав паузу начинавшим последние игры в старте Диопу и Желсону Мартиншу.

Александр Головин ожидаемо появился с первых минут и сразу создал момент для выстрелившего над верхним углом Матазо. Но в целом для фаворита все складывалось совсем не так просто, как в этой атаке. «Ред Стар», обладающий одной из самых результативных атакующих линий в своем дивизионе, шел вперед очень агрессивно и не давал скучать кубковому вратарю «Монако» Маецки. Хотя таких шансов, как у не сумевшего забить в упор Фолланда, у хозяев все-таки не было.

Открыл же счет выдавший сольный номер Бен Йеддер, для которого воскресная игра стала 100-й за красно-белых. Капитан дал вторую жизнь начатой Головиным и почти захлебнувшейся атаке. Чуть позже еще один длинный пас нашего легионера из глубины привел к опасной ситуации, однако в целом россиянин провел добротный, но невыдающийся первый тайм. И ему приходилось непросто, когда «Монако» заставляли защищаться.

Уже в перерыве Ковач поменял Головина на Диопа. Скорее всего, тренерский штаб решил равномерно распределить нагрузку между двумя атакующими полузащитниками. Если это так, то все задачи монегаски успешно выполнили. Упустили пару верных моментов, пережили несколько неприятных ситуаций у своих ворот, включая два попадания в перекладину, но обеспечили себе комфортный перевес после второго гола Бен Йеддера.

Финалист предыдущего кубкового турнира идет дальше, а как прошедшая встреча скажется на ближайших перспективах Головина, станет понятно в среду в Ренне.