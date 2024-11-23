Третий «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Качественно отыграл ногами и совершил суперсейв в концовке
Перед 12-м туром лиги 1 на счету Сафонова было четыре матча за «ПСЖ» во всех турнирах и два из них — на ноль. Конкуренция с более именитым Доннаруммой находится в самом разгаре. Матвея даже не вызвали в расположение сборной России в ноябрьскую паузу. Валерий Карпин решил не дергать вратаря, видимо, дав ему возможность побольше потренироваться с партнерами по команде.
И все не зря. Луис Энрике доверил нашему голкиперу место в старте на матч с «Тулузой» — крепким французским середняком. Не сказать, что у Сафонова было много работы в первом тайме. Соперник «ПСЖ» нанес всего один удар в створ ворот, а самый опасный момент возник после выстрела Джошуа Кинга. К счастью, на пути мяча встал Бералдо. Не факт, что Матвей выручил бы. Хотя расположился грамотно, внимательно отслеживая траекторию полета снаряда.
Во второй 45-минутке напряжение в штрафной парижан возникало довольно часто. Первое время удары либо блокировались, либо толком не получались. Хотя и наносились порой из очень опасных зон. А в концовке встречи при счете 1:0 россиянин впервые выручил свою команду по-настоящему — мгновенно сложился и совершил суперсейв, переведя мяч на угловой.
В чем был особенно хорош 25-летний вратарь, так это в игре ногами. Сафонов регулярно помогал одноклубникам выходить из-под прессинга, раздавая передачи. Впрочем, это уже давно никого не удивляет. Главный тренер парижан не раз высказывался об этом качестве россиянина. Например, после встречи с «Лансом» (1:0) Энрике сказал журналистам следующее: «Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга «Ланса», очень сильного прессинга, единственный свободный игрок в данном случае — вратарь. У меня навязчивая идея: чтобы все футболисты были способны сыграть. Я хочу, чтобы Сафонов был готов выйти на поле в любой момент».
В итоге «ПСЖ» довел дело до победы со счетом 3:0 — отличились Невеш, Бералдо и Витинья. Первый гол получился на загляденье: точный кросс от Хакими и удар в одно касание с лета.
Матвей же закинул в свою копилку третий «сухарь» (второй подряд). А еще отметился 90 процентами точных передач (19 из 21). Отыграл без ошибок и не терял концентрацию. Иного от него и не требовалось.
Что еще важнее — Сафонов получил мощнейший эмоциональный заряд перед следующей неделей. А там у столичного клуба не только матч в Лиге чемпионов против «Баварии», но и встреча с «Нантом». И в игре с каким-то из этих клубов наш вратарь должен получить еще одну возможность проявить себя. За сегодняшнее выступление Луис Энрике наверняка поставит ему высокую оценку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|36-10
|32
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|11
|6
|2
|3
|24-15
|20
|
4
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|18-11
|19
|
5
|Лион
|11
|5
|3
|3
|18-15
|18
|
6
|Ницца
|11
|4
|5
|2
|21-11
|17
|
7
|Реймс
|11
|5
|2
|4
|19-15
|17
|
8
|Ланс
|11
|4
|5
|2
|12-9
|17
|
9
|Осер
|11
|5
|1
|5
|20-19
|16
|
10
|Тулуза
|12
|4
|3
|5
|13-14
|15
|
11
|Страсбур
|11
|3
|4
|4
|20-22
|13
|
12
|Брест
|12
|4
|1
|7
|16-22
|13
|
13
|Ренн
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|14-17
|10
|
15
|Анже
|11
|2
|4
|5
|13-20
|10
|
16
|Сент-Этьен
|11
|3
|1
|7
|10-25
|10
|
17
|Гавр
|11
|3
|0
|8
|8-23
|9
|
18
|Монпелье
|11
|2
|1
|8
|11-31
|7
|22.11
|21:00
|
Монако – Брест
|3 : 2
|22.11
|23:00
|
ПСЖ – Тулуза
|3 : 0
|23.11
|19:00
|
Ланс – Марсель
|- : -
|23.11
|21:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|- : -
|23.11
|23:00
|
Реймс – Лион
|- : -
|24.11
|17:00
|
Лилль – Ренн
|- : -
|24.11
|19:00
|
Осер – Анже
|- : -
|24.11
|19:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|24.11
|22:45
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|7
|1
|2