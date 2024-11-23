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Третий «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Качественно отыграл ногами и совершил суперсейв в концовке

«ПСЖ» с Сафоновым в составе разгромил «Тулузу»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Матвей Сафонов в матче «ПСЖ» — «Тулуза».
Фото PSG.fr
Выручил в нужный момент.
Франция. Лига 1. 12-й тур
22 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Тулуза

Перед 12-м туром лиги 1 на счету Сафонова было четыре матча за «ПСЖ» во всех турнирах и два из них — на ноль. Конкуренция с более именитым Доннаруммой находится в самом разгаре. Матвея даже не вызвали в расположение сборной России в ноябрьскую паузу. Валерий Карпин решил не дергать вратаря, видимо, дав ему возможность побольше потренироваться с партнерами по команде.

И все не зря. Луис Энрике доверил нашему голкиперу место в старте на матч с «Тулузой» — крепким французским середняком. Не сказать, что у Сафонова было много работы в первом тайме. Соперник «ПСЖ» нанес всего один удар в створ ворот, а самый опасный момент возник после выстрела Джошуа Кинга. К счастью, на пути мяча встал Бералдо. Не факт, что Матвей выручил бы. Хотя расположился грамотно, внимательно отслеживая траекторию полета снаряда.

Во второй 45-минутке напряжение в штрафной парижан возникало довольно часто. Первое время удары либо блокировались, либо толком не получались. Хотя и наносились порой из очень опасных зон. А в концовке встречи при счете 1:0 россиянин впервые выручил свою команду по-настоящему — мгновенно сложился и совершил суперсейв, переведя мяч на угловой.

В чем был особенно хорош 25-летний вратарь, так это в игре ногами. Сафонов регулярно помогал одноклубникам выходить из-под прессинга, раздавая передачи. Впрочем, это уже давно никого не удивляет. Главный тренер парижан не раз высказывался об этом качестве россиянина. Например, после встречи с «Лансом» (1:0) Энрике сказал журналистам следующее: «Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга «Ланса», очень сильного прессинга, единственный свободный игрок в данном случае — вратарь. У меня навязчивая идея: чтобы все футболисты были способны сыграть. Я хочу, чтобы Сафонов был готов выйти на поле в любой момент».

В итоге «ПСЖ» довел дело до победы со счетом 3:0 — отличились Невеш, Бералдо и Витинья. Первый гол получился на загляденье: точный кросс от Хакими и удар в одно касание с лета.

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Матвей же закинул в свою копилку третий «сухарь» (второй подряд). А еще отметился 90 процентами точных передач (19 из 21). Отыграл без ошибок и не терял концентрацию. Иного от него и не требовалось.

Что еще важнее — Сафонов получил мощнейший эмоциональный заряд перед следующей неделей. А там у столичного клуба не только матч в Лиге чемпионов против «Баварии», но и встреча с «Нантом». И в игре с каким-то из этих клубов наш вратарь должен получить еще одну возможность проявить себя. За сегодняшнее выступление Луис Энрике наверняка поставит ему высокую оценку.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
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 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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22.11 21:00
Монако – Брест
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 - : -
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 - : -
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Реймс – Лион
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 - : -
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