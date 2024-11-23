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«Пришло время перемен. Проснись, Луис Энрике». Болельщики «ПСЖ» опять хвалят Сафонова в соцсетях

Болельщики «ПСЖ» похвалили Сафонова за сухую игру в матче с «Тулузой»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
Матвей не пропустил в игре с «Тулузой».
Франция. Лига 1. 12-й тур
22 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Тулуза

Матвей Сафонов вновь не пропустил в игре за «ПСЖ» — в пятницу вышел в основе в матче чемпионата Франции с «Тулузой» и помог парижанам разгромить фиолетовых (3:0). Французские СМИ и соцсети отреагировали на выступление российского вратаря.

Foot Mercato: он был хорош в каждом действии

«Возвращение Матвея Сафонова в ворота «ПСЖ» в пятницу вечером против «Тулузы» с нетерпением ждали из-за его конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой. Он вышел против команды, которая не представляла особой угрозы. Бывший игрок «Краснодара» был хорош в каждом действии — в конце матча он даже сделал два решающих сэйва. Однако сам Сафонов не захотел хвалить себя в послематчевом интервью».

Что сказал Сафонов после игры

«Думаю, мы в чем-то похожи. Мы делим ворота с Джиджи, и у нас немного возможностей сделать что-то хорошее и выдвинуться вперед. Мы должны создавать больше моментов, чем наши соперники. Конкуренция с Доннаруммой? Это нормальная ситуация, к которой готов каждый. Со стадиона это могло показаться сложным, но для меня это было легко (про два сэйва в конце игры. — Прим. «СЭ»). Да, это было неплохо. Мы работаем вместе и прогрессируем вместе», — сказал Сафонов DAZN.

Фото Global Look Press

В соцсетях снова поддерживают россиянина

После матча болельщики «ПСЖ» снова отметили действия Сафонова в соцсетях — уже в который раз указали, что с ним в воротах им спокойнее смотреть за командой. Матвей действительно немного пропускает — в трех из пяти матчей во всех турнирах закончил на ноль. Отыграть насухо не удалось только против «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1) в чемпионате Франции. Для сравнения основной конкурент россиянина Джанлуиджи Доннарумма не пропустил лишь в двух из 11 игр во всех турнирах, а в его воротах побывало 13 мячей.

MrWho0pee: «В этот вечер Сафонов сыграл определенную роль, он был решителен и сосредоточен. За весь матч он не допустил ни одной ошибки, ни одного странного решения при игре ногами или неосторожного выхода из ворот. Он заслуживает больше игрового времени, Доннарумма не должен быть бесспорным первым вратарем».

Матвей Сафонов в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тулуза&raquo;. Третий «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Качественно отыграл ногами и совершил суперсейв в концовке

AmaroJonay: «Кстати, я не знаю, что должен сделать Сафонов для подтверждения: именно он обязан стать основным вратарем «ПСЖ». С россиянином, может быть, и не гарантирована Лига чемпионов, но безопасность без Доннаруммы повышается. Пришло время перемен. Проснись, Луис Энрике».

didax_m: «Сафонов мне нравится с самого начала сезона, не понимаю критики в адрес этого вратаря, мне действительно не за что его критиковать».

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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Третий «сухарь» Сафонова за «ПСЖ». Качественно отыграл ногами и совершил суперсейв в концовке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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22.11 21:00
Монако – Брест
 3 : 2
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 3 : 0
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
24.11 19:00
Осер – Анже
 - : -
24.11 19:00
Нант – Гавр
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