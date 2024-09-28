Сафонов пропустил с пенальти, но неплохо играл ногами. Как прошел третий матч Матвея в «ПСЖ»

Россиянин снова без «сухаря» в лиге 1.

«ПСЖ» в шестом туре чемпионата Франции обыграл «Ренн» (3:1), а Матвей Сафонов вновь появился в основном составе. К середине второго тайма парижане создали комфортное преимущество в три мяча, однако под конец игры едва не растеряли созданное преимущество.

Сафонов третий раз подряд вышел в основе

Из-за травмы Джанлуиджи Доннаруммы россиянин в третий раз подряд вышел в основе «ПСЖ» — до этого он играл против «Жироны» (1:0) в Лиге чемпионов и «Реймса» (1:1) в чемпионате Франции.

Перед матчем с «Ренном» появились новости, что Сафонов проигнорирует ближайшие учебно-тренировочные сборы национальной команды из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей — его могут не выпустить из страны обратно во Францию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Однако на уверенности вратаря в первые минуты матча это никак не сказалось.

«Ренн» за весь первый тайм практически не тревожил Сафонова — основную работу голкипер проводил с мячом, играя ногами, и делал это неплохо. Матвей помогал выходить из-под прессинга через пас и завершил первую половину с 71-процентной точностью передач (12 из 17). В том числе россиянин несколько раз нашел партнеров в центре поля длинными пасами.

В отличие от «Ренна» парижане часто напрягали Стива Манданда, защищающего ворота нормандского клуба. Первый мяч в ворота гостей залетел уже на третьей минуте: Маркиньос завершил затянувшуюся после розыгрыша углового атаку, однако гол отменили из-за офсайда — в момент скидки Лукаса Берльдо бразилец слегка опередил оппонентов.

Фото AFP

Под конец тайма «ПСЖ» забил легитимно — Брэдли Барколя завершил контратаку изящным обводящим ударом из-под Лео Эстигора. 22-летний француз оформил уже пятый мяч в сезоне лиги 1 — в топе бомбардиров чемпионата столько же набралось только у Мейсона Гринвуда из «Марселя». Мяч Барколя оказался единственным в первом тайме, хотя парижане создали несколько острых эпизодов.

«ПСЖ» чуть не лишился победы

После перерыва команда Луиса Энрике продолжила разбивать «Ренн»: на 58-й минуте Ли Кан Ин удвоил преимущество, в этом эпизоде в шаге от дубля остался Барколя — его удар приземлился в штангу, а кореец головой добил в незащищенные ворота. На 68-й минуте Брэдли все-таки отличился еще раз и вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Франции (шесть голов) — нападающий в пустой угол замкнул прострел Ашрафа Хакими с правого фланга.

Казалось, что парижане без проблем доведут игру до победы, однако под конец посыпались ошибки — особенно после замен. С поля ушли Фабиан Руис, Барколя, Усман Дембеле и Маркиньос. На 75-й минуте Арно Калимуэндо реализовал пенальти — перед ударом несколько секунд проверял нервы Сафонова, оставаясь на месте без движения. Матвей долго не дергался, однако все равно прыгнул не в тот угол.

Фото AFP

На 87-й минуте «Ренн» неожиданно отгрыз еще один мяч — защитник Алиду Сейду протаранил оборону «ПСЖ» с правого фланга и после неудачного прострела со второй попытки заколотил мяч в сетку с острого угла. У Сафонова было мало шансов среагировать — мяч летел с ближней дистанции с очень высокой скоростью. Однако мяч отменили — Сейду, прорываясь сквозь защитников, подыграл себе рукой.

Сафонов вновь не смог сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив один мяч. На счету россиянина четыре сейва после достаточно острых ударов «Ренна» и неплохой показатель в 69 процентов точных передач, что ценится в команде Луиса Энрике.

Как команды проводят сезон

«ПСЖ» уверенно возглавляет лигу 1 — набрал 16 очков в шести играх и ни разу не уступил, потеряв очки только в матче с «Реймсом» (1:1) в прошлом туре. «Ренн» потерпел уже третье поражение в шести турах: команда находится на восьмой строчке с семью баллами. Однако почти у всех соперников есть игра в запасе, ведь в туре прошло лишь два матча.