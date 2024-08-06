«ПСЖ» купил главного таланта Европы за 60 миллионов евро. Чем так хорош Жоау Невеш?

«Бенфика» вырастила новую суперзвезду.

«Бенфика» верна себе. Лиссабонский клуб лучше всех в мире работает на экспорт — умеет грамотно пристраивать и иностранцев, как было с Энцо и Дарвином, и своих ребят. В январе 2024 года Международный центр спортивных исследований опубликовал статистику, согласно которой португальский гранд занимает первое место по доходам с продаж воспитанников (заработали 516 миллионов евро).

19-летний Жоау Феликс принес 127 с лишним миллионов, Рубен Диаш — 71 миллион, Гонсалу Рамуш — 65 миллионов. В текущее окно список пополнился еще одним выпускником академии. Жоау Невеш перешел в «ПСЖ» за 60 миллионов евро и занял шестое место в списке самых дорогих трансферов на выход.

В начале 2023-го полузащитник не стоил и миллиона — на Transfermarkt висел ценник в 500 тысяч евро. Невеш тогда только-только дебютировал в основе — 31 декабря получил минутку в матче чемпионата против «Браги». До конца сезона еще 16 раз вышел в примейре и трижды засветился в Лиге чемпионов, успев за 27 суммарных минут отметиться ассистом.

С тех пор Жоау добился внушительного прогресса, превратившись в одного из главных талантов Европы. Еще в апреле, то есть до перехода в топ-лигу, издание Tuttosport поставило его на второе место в рейтинге фаворитов на премию Golden Boy. Выше португальца расположился только Ламин Ямаль, с которым сейчас нереально конкурировать в количестве получаемых комплиментов — слишком уж поражает возраст испанца на фоне такой зрелой игры.

Основная позиция Невеша — опорный полузащитник. В подобных случаях говорят, что значимость игрока для команды невозможно переоценить. Смотрите сами: Жоау — лучший на планете в своем амплуа по целому ряду показателей. В среднем за 90 минут у него 80 передач с точностью 88,5%, 6,89 передачи в финальную треть, 0,7 отбора в атакующей трети, 1,91 заблокированного паса и удара, 93 касания мяча, 8,26 возврата мяча.

Элитнейшие цифры! Их достаточно, чтобы подсветить запредельную универсальность футболиста. Португалец отбирает, блокирует, постоянно контролирует мяч и продвигает его вперед — как ведением, так и передачами. За один полный сезон он набрал 3+2 в португальской лиге и, что еще важнее, получил всего три желтые карточки. Гроши для опорника.

Жоау Невеш. Фото Global Look Press

Находясь в глубине полузащиты и не будучи чистым разрушителем, необходимо определяющим образом влиять на облик команды. Через тебя постоянно играют, ты должен задавать ритм и, по сути, дирижировать происходящим, все равно не забывая при этом о нейтрализации соперников. Довольно многозадачная роль, короче говоря. Обычно футболисты опорной зоны сверкают, когда им хорошо за 20. Родри сейчас на пике, но ему уже 28 лет. Модрич превратился в маэстро почти в 30. Безусловно, речь про обладателей или потенциальных обладателей «Золотого мяча», но Невеш поражает. Ему всего 19! Если продолжит прогрессировать, выйдет на богоподобный уровень.

Очередное преимущество Жоау заключается в способности выходить на поле в любом эмоциональном состоянии. В феврале 2024 года после продолжительной болезни умерла мама футболиста. Меньше чем через неделю полузащитник отбегал весь ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Тулузы» и помог «Бенфике» пройти дальше. С финальным свистком Невеш пошел к болельщикам, услышал, как они неистово скандируют его имя, и только тогда заплакал. Очень грустная, но все-таки показательная история.

Другие португальские звезды тоже видят перспективы в молодом соотечественнике. «Следил за ним в 12-13 лет, он всегда был невысоким, но никогда не проигрывал единоборства ни в воздухе, ни на земле. В 19 он выглядит на 30», — говорил Жоау Феликс.

Жоау Невеш на Евро-2024. Фото Global Look Press

А Бруну Фернандеша медиа в шутку называли агентом Невеша. «Крутой игрок и отличный парень. Где бы он ни был — у него блестящее будущее», — отзывался о пацане лидер «МЮ». Вообще несколько месяцев назад мало кто сомневался, что Невеш окажется именно в «Юнайтед». Даже писали, что сделка закрыта. Не сложилось — «Бенфика» запросила 100+ миллионов евро в ответ на 60-миллионное предложение из Манчестера.

Тем удивительнее, что в «ПСЖ» Жоау едет за те же 60 миллионов плюс 10 миллионов в виде бонусов. Вероятно, сказалось желание самого футболиста, которому понравился проект парижан и наличие там Луиса Энрике. Президент лиссабонского клуба Руй Кошта прокомментировал продажу: «Я понимаю критику, мне тоже горько. Уход Жоау никого не радует, особенно меня. Я знаю его с десяти лет. Мы долгое время откладывали этот трансфер, мы отклонили первые предложения, но дошли до определенных цифр, при которых трансфер стал неизбежен. Никому это не нравится, но суммы в размере 70 миллионов евро клуб упускать не может. Тот, кто столько платит, тоже понимает, насколько большие деньги отдает за игрока. Грустно, когда уходят лучшие, но этот вопрос обсуждается уже 30 лет. Все согласны с тем, что Португалия — это страна-продавец, но при продаже всем больно. Ни одна сделка не заключается без согласия всех сторон». В довесок к кешу в «Бенфику» из «ПСЖ» арендой отправился Ренату Саншеш, который восемь лет назад покинул «Да Луж» за 35 миллионов.

Трансфер Невеша стал одним из самых интригующих этим летом. В Париже не осталось звезд уровня Мбаппе, Неймара и Месси, а Энрике явно строит команду под себя. Жоау пока пугающе прекрасен, трудно выделить хотя бы какое-нибудь откровенно слабое место. Чемпионат Франции, возможно, ненамного сильнее португальского, но это стопроцентный шаг вперед. Другие задачи в Лиге чемпионов, другой уровень конкуренции внутри. Ну и статус, само собой, другой. Пространства для роста у португальца хоть отбавляй. Осталось теперь его заполнить.