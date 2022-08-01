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«ПСЖ» строит новую команду, а решают по-прежнему Месси и Неймар. Звездные ветераны принесли Парижу новый титул

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Игроки «ПСЖ» Лионель Месси, Серхио Рамос, Неймар, Мауро Икарди (слева направо) празднуют победу в матче за Суперкубок Франции.
Фото AFP

Растоптали «Нант» в матче за Суперкубок.

Парижский суперклуб в межсезонье объявил о перезапуске проекта. Его центральная фигура по версии президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи — Кильян Мбаппе. Звезду, чей переход в «Реал» считался едва ли не решенным делом, уговорили остаться в Париже и подписать новый контракт. Условия соглашения, естественно, фантастические, но при этом руководство каждым своим шагом подтверждает верность новым принципам — отказу от гламура и ставке на игроков, которые готовы умирать на поле за эмблему «ПСЖ».

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У фактически выполняющего функции спортивного директора Луиша Кампуша фантастическое чутье на таланты. Это он собирали чемпионские составы «Монако» и «Лилля», которым удалось нарушить гегемонию Парижа. А сейчас уже «ПСЖ» ищет молодых и голодных до побед игроков. Витинья, Юго Экитик, Норди Мукиеле уже в столице Франции. После годичной аренды выкуплен трансфер Нуну Мендеша. Вот-вот поставит подпись под контрактом Ренату Санчеш, а фанаты требуют сохранить проведшего фантастический сезон в «Лансе» Калимуэндо-Муингу.

Новый главный тренер Кристоф Галтье — еще один символ парижской перестройки. Трудяга с жесткими требованиями и любовью к дисциплине, которая начинается с мелочей вроде совместного приема пищи на клубной базе и запрета в это время пользоваться смартфонами. Но, конечно, это не трансформация ночного клуба в казарму.

Франция. Суперкубок.
31 июл, 21:00. Bloomfield (Тель-Авив)
ПСЖ
4:0
Нант
Голы
Месси, 22 (1:0), Неймар, 45 (2:0), Серхио Рамос, 57 (3:0), Неймар, 82 (4:0)
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Мукьеле, 78) Кимпембе Серхио Рамос Маркиньюс Нуну Мендеш (Бернат, 68) Верратти (Паредес, 78) Витинья (Данилу Перрейра, 68) Сарабия (Калимуэндо, 84) Неймар Месси
Нант
Лафон Жиротто Паллуа Аппиа (Фабиу да Силва, 81) Кастеллетто Чиривелья (Мостафа Мохамед, 65) Блас Сиссоко Гессан (Коршья, 79) Коко (Мутуссами, 64) Саймон
Предупреждения
Витинья 16’  -  Коко 38’, Мутуссами 75’
Удаления
Кастеллетто 81’

Напротив, у Гальтье хороший контакт со звездами. Тренер восхищается Лионелем Месси, который в 34 года после ухода из «Барселоны» фактически начал новую жизнь. Кроме того, Гальтье сразу дал понять, что рассчитывает на Неймара, который в какой-то момент обиделся на ряд заявлений Аль-Хеллаифи и слухи о желании клуба избавиться от него.

И главные звезды Парижа, как кажется, новые требования поняли и приняли. То, как ярко и живо сыграл «ПСЖ» в матче за Суперкубок — да еще и в отсутствие Мбаппе — впечатлило. И не важно, что это был, по сути, выставочный матч, а в соперниках всего лишь «Нант».

Помните, как эта команда сыграла с парижанами в феврале? От наглости и хорошей спортивной злости «канареек» чемпион превратился во что-то аморфное и совершенно безвольное. Сейчас же главному тренеру обладателя Кубка Франции Антуану Комбуаре оставалось лишь с грустью взирать на поле, где шансов у «Нанта» было ноль целых и ноль десятых.

Месси забил шикарный гол после сольного прохода. Неймар, в каждом движении которого чувствовалась легкость, ответил маленьким шедевром при исполнении штрафного. А Серхио Рамос, которому будет комфортно в новой схеме с тремя центральными защитниками, отправил мяч в ворота пяткой.

В общем, новое поколение наступает, но ветераны в полном порядке. Хотя, кто-то, как Анхель Ди Мария, в итоге оказался лишним. Уйдут Джорджиньо Вайналдум и Юлиан Дракслер, Идрисса Гей и Левен Кюрзава. Туманно будущее Тило Керера и Андера Эрреры. Новая парижская метла в действии, только не все так однозначно.

Взять, например, Пабло Сарабию. Испанец был важной фигурой у Томаса Тухеля, потом оказался лишним для Маурисио Почеттино. Однако у Гальтье свой взгляд, и теперь классно проведший аренду в «Спортинге» испанец остается, несмотря на предметный интерес со стороны «Атлетико».

На Суперкубок Сарабия вышел в основе, а из всех новичков туда попал только португальский талант Витинья, который вытесняет из обоймы Леандро Паредеса. По большому счету, настоящие перемены только начинаются. А посвежевшие Неймар и Месси во главе этого процесса. Лео выиграл свой 41-й трофей, и чтобы догнать мирового рекордсмена и старого друга Дани Алвеса, осталось всего два титула. То есть хватит дубля во Франции, но в Париже мечтают не об этом, а о Лиге чемпионов. И почему бы этом чуду не случиться, прежде чем великий аргентинец вернется в «Барселону»? Вот это будет настоящая сказка.

ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Головин снова забил, но «Монако» проиграл за неделю до Лиги чемпионов
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 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
3
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
14
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
15
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
17
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
18
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
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 Аяччо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
5.08 22:00
Лион – Аяччо
 - : -
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 - : -
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 - : -
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 16:00
Монпелье – Труа
 - : -
7.08 18:05
Ренн – Лорьян
 - : -
7.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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