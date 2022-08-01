«ПСЖ» строит новую команду, а решают по-прежнему Месси и Неймар. Звездные ветераны принесли Парижу новый титул

Растоптали «Нант» в матче за Суперкубок.

Парижский суперклуб в межсезонье объявил о перезапуске проекта. Его центральная фигура по версии президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи — Кильян Мбаппе. Звезду, чей переход в «Реал» считался едва ли не решенным делом, уговорили остаться в Париже и подписать новый контракт. Условия соглашения, естественно, фантастические, но при этом руководство каждым своим шагом подтверждает верность новым принципам — отказу от гламура и ставке на игроков, которые готовы умирать на поле за эмблему «ПСЖ».

У фактически выполняющего функции спортивного директора Луиша Кампуша фантастическое чутье на таланты. Это он собирали чемпионские составы «Монако» и «Лилля», которым удалось нарушить гегемонию Парижа. А сейчас уже «ПСЖ» ищет молодых и голодных до побед игроков. Витинья, Юго Экитик, Норди Мукиеле уже в столице Франции. После годичной аренды выкуплен трансфер Нуну Мендеша. Вот-вот поставит подпись под контрактом Ренату Санчеш, а фанаты требуют сохранить проведшего фантастический сезон в «Лансе» Калимуэндо-Муингу.

Новый главный тренер Кристоф Галтье — еще один символ парижской перестройки. Трудяга с жесткими требованиями и любовью к дисциплине, которая начинается с мелочей вроде совместного приема пищи на клубной базе и запрета в это время пользоваться смартфонами. Но, конечно, это не трансформация ночного клуба в казарму.

Напротив, у Гальтье хороший контакт со звездами. Тренер восхищается Лионелем Месси, который в 34 года после ухода из «Барселоны» фактически начал новую жизнь. Кроме того, Гальтье сразу дал понять, что рассчитывает на Неймара, который в какой-то момент обиделся на ряд заявлений Аль-Хеллаифи и слухи о желании клуба избавиться от него.

И главные звезды Парижа, как кажется, новые требования поняли и приняли. То, как ярко и живо сыграл «ПСЖ» в матче за Суперкубок — да еще и в отсутствие Мбаппе — впечатлило. И не важно, что это был, по сути, выставочный матч, а в соперниках всего лишь «Нант».

Помните, как эта команда сыграла с парижанами в феврале? От наглости и хорошей спортивной злости «канареек» чемпион превратился во что-то аморфное и совершенно безвольное. Сейчас же главному тренеру обладателя Кубка Франции Антуану Комбуаре оставалось лишь с грустью взирать на поле, где шансов у «Нанта» было ноль целых и ноль десятых.

Месси забил шикарный гол после сольного прохода. Неймар, в каждом движении которого чувствовалась легкость, ответил маленьким шедевром при исполнении штрафного. А Серхио Рамос, которому будет комфортно в новой схеме с тремя центральными защитниками, отправил мяч в ворота пяткой.

В общем, новое поколение наступает, но ветераны в полном порядке. Хотя, кто-то, как Анхель Ди Мария, в итоге оказался лишним. Уйдут Джорджиньо Вайналдум и Юлиан Дракслер, Идрисса Гей и Левен Кюрзава. Туманно будущее Тило Керера и Андера Эрреры. Новая парижская метла в действии, только не все так однозначно.

Взять, например, Пабло Сарабию. Испанец был важной фигурой у Томаса Тухеля, потом оказался лишним для Маурисио Почеттино. Однако у Гальтье свой взгляд, и теперь классно проведший аренду в «Спортинге» испанец остается, несмотря на предметный интерес со стороны «Атлетико».

На Суперкубок Сарабия вышел в основе, а из всех новичков туда попал только португальский талант Витинья, который вытесняет из обоймы Леандро Паредеса. По большому счету, настоящие перемены только начинаются. А посвежевшие Неймар и Месси во главе этого процесса. Лео выиграл свой 41-й трофей, и чтобы догнать мирового рекордсмена и старого друга Дани Алвеса, осталось всего два титула. То есть хватит дубля во Франции, но в Париже мечтают не об этом, а о Лиге чемпионов. И почему бы этом чуду не случиться, прежде чем великий аргентинец вернется в «Барселону»? Вот это будет настоящая сказка.