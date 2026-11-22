«ПСЖ» надолго потерял еще одного лидера. У Дуэ подтвердился разрыв крестов

Потребуется операция.

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.

21 ноября, 19:15. Алльянц Ривьера (Ницца)

Опасения «ПСЖ» подтвердились: нападающий Дезире Дуэ получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче чемпионата Франции против «Ниццы» (3:2). 21-летнему футболисту предстоит операция.

Забил гол, а через несколько минут покинул поле на носилках

Дуэ успел помочь «ПСЖ» во время непростого выезда в Ниццу 21 ноября. Парижане пропустили на старте игры, но еще до перерыва вышли вперед: сначала Сенни Меюлю сравнял счет с пенальти, а спустя минуту отличился и Дезире, сделав 2:1.

Однако радовался француз недолго. На 38-й минуте он неудачно поставил правую ногу, пытаясь обыграть Софьяна Диопа, и упал на газон. Прямого контакта с соперником в момент повреждения не было. Дуэ сразу схватился за колено, а его партнеры подозвали медицинскую бригаду.

Врачи несколько минут оказывали футболисту помощь, после чего унесли его на носилках. Дуэ не смог сдержать слез. На 44-й вместо него вышел Ферран Торрес, который в итоге забил победный гол. «ПСЖ» выиграл со счетом 3:2.

После встречи главный тренер парижан Луис Энрике не скрывал беспокойства. «Нужно дождаться обследований, но совершенно очевидно, что травма серьезная. Такова жизнь профессионального игрока. Уверен, он восстановится и вернется еще сильнее», — сказал испанец журналистам.

На следующий день «ПСЖ» объявил, что у Дуэ диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, а до конца месяца ему предстоит операция.

Точные сроки возвращения француза клуб пока не назвал. Обычно восстановление после подобной травмы и хирургического вмешательства занимает от шести до девяти месяцев, иногда дольше. Дуэ рискует пропустить весь остаток сезона-2026/27.



Дезире выступает за «ПСЖ» с августа 2024 года. Тогда парижане приобрели 19-летнего воспитанника «Ренна» за 50 миллионов евро без учета бонусов. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В чемпионате на его счету два мяча и один ассист в десяти встречах.

Кварацхелия уже перенес операцию

Для «ПСЖ» это вторая серьезная потеря за осень. 20 октября в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2) травму получил один из лидеров клуба Хвича Кварацхелия. Грузинский нападающий также порвал переднюю крестообразную связку правого колена и уже перенес операцию.

Примечательно, что незадолго до повреждения Дуэ французские СМИ сообщили о планах парижан продлить контракты с обоими игроками. По информации Canal+, руководство готовило новые соглашения с Кварацхелией, Дуэ и Усманом Дембеле. Дезире, как утверждалось, должен подписать контракт до 2032 года. Также обсуждалось продление российского вратаря Матвея Сафонова.

При этом ситуация с остальными травмированными футболистами «ПСЖ» постепенно улучшается. Перед встречей с «Ниццей» в строй вернулись Дембеле, Маркиньос, Нуну Мендеш и Магнес Аклиуш.

Несмотря на кадровые проблемы, «ПСЖ» успешно выступает в главных турнирах сезона. После 11 матчей парижане возглавляют чемпионат с 26 очками, опережая «Лилль» на пять баллов. В Лиге чемпионов команда Энрике выиграла все четыре встречи общего этапа и также занимает первое место, опережая мадридский «Реал» по дополнительным показателям.

В августе «ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Астон Виллу» (2:1), но уступил «Лансу» (0:1) в матче за Суперкубок Франции. В Кубке страны парижане пока не стартовали — их первый матч запланирован на 20 декабря. Кроме того, 16 декабря команда сыграет в финале Межконтинентального кубка ФИФА в Катаре.

Впереди у «ПСЖ» две домашние встречи. 25 ноября столичный клуб примет «Рому» в Лиге чемпионов, а 28-го сыграет с «Лорьяном» в чемпионате.