«ПСЖ» надолго потерял еще одного лидера. У Дуэ подтвердился разрыв крестов
Опасения «ПСЖ» подтвердились: нападающий Дезире Дуэ получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче чемпионата Франции против «Ниццы» (3:2). 21-летнему футболисту предстоит операция.
Забил гол, а через несколько минут покинул поле на носилках
Дуэ успел помочь «ПСЖ» во время непростого выезда в Ниццу 21 ноября. Парижане пропустили на старте игры, но еще до перерыва вышли вперед: сначала Сенни Меюлю сравнял счет с пенальти, а спустя минуту отличился и Дезире, сделав 2:1.
Однако радовался француз недолго. На 38-й минуте он неудачно поставил правую ногу, пытаясь обыграть Софьяна Диопа, и упал на газон. Прямого контакта с соперником в момент повреждения не было. Дуэ сразу схватился за колено, а его партнеры подозвали медицинскую бригаду.
Врачи несколько минут оказывали футболисту помощь, после чего унесли его на носилках. Дуэ не смог сдержать слез. На 44-й вместо него вышел Ферран Торрес, который в итоге забил победный гол. «ПСЖ» выиграл со счетом 3:2.
После встречи главный тренер парижан Луис Энрике не скрывал беспокойства. «Нужно дождаться обследований, но совершенно очевидно, что травма серьезная. Такова жизнь профессионального игрока. Уверен, он восстановится и вернется еще сильнее», — сказал испанец журналистам.
На следующий день «ПСЖ» объявил, что у Дуэ диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, а до конца месяца ему предстоит операция.
Точные сроки возвращения француза клуб пока не назвал. Обычно восстановление после подобной травмы и хирургического вмешательства занимает от шести до девяти месяцев, иногда дольше. Дуэ рискует пропустить весь остаток сезона-2026/27.
Дезире выступает за «ПСЖ» с августа 2024 года. Тогда парижане приобрели 19-летнего воспитанника «Ренна» за 50 миллионов евро без учета бонусов. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В чемпионате на его счету два мяча и один ассист в десяти встречах.
Кварацхелия уже перенес операцию
Для «ПСЖ» это вторая серьезная потеря за осень. 20 октября в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2) травму получил один из лидеров клуба Хвича Кварацхелия. Грузинский нападающий также порвал переднюю крестообразную связку правого колена и уже перенес операцию.
Примечательно, что незадолго до повреждения Дуэ французские СМИ сообщили о планах парижан продлить контракты с обоими игроками. По информации Canal+, руководство готовило новые соглашения с Кварацхелией, Дуэ и Усманом Дембеле. Дезире, как утверждалось, должен подписать контракт до 2032 года. Также обсуждалось продление российского вратаря Матвея Сафонова.
При этом ситуация с остальными травмированными футболистами «ПСЖ» постепенно улучшается. Перед встречей с «Ниццей» в строй вернулись Дембеле, Маркиньос, Нуну Мендеш и Магнес Аклиуш.
Несмотря на кадровые проблемы, «ПСЖ» успешно выступает в главных турнирах сезона. После 11 матчей парижане возглавляют чемпионат с 26 очками, опережая «Лилль» на пять баллов. В Лиге чемпионов команда Энрике выиграла все четыре встречи общего этапа и также занимает первое место, опережая мадридский «Реал» по дополнительным показателям.
В августе «ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Астон Виллу» (2:1), но уступил «Лансу» (0:1) в матче за Суперкубок Франции. В Кубке страны парижане пока не стартовали — их первый матч запланирован на 20 декабря. Кроме того, 16 декабря команда сыграет в финале Межконтинентального кубка ФИФА в Катаре.
Впереди у «ПСЖ» две домашние встречи. 25 ноября столичный клуб примет «Рому» в Лиге чемпионов, а 28-го сыграет с «Лорьяном» в чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|8
|2
|1
|25-12
|26
|
2
|Лилль
|11
|6
|3
|2
|14-8
|21
|
3
|Париж
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|
4
|Лион
|11
|6
|2
|3
|16-9
|20
|
5
|Марсель
|10
|6
|0
|4
|22-14
|18
|
6
|Брест
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|
7
|Ницца
|11
|5
|2
|4
|17-15
|17
|
8
|Монако
|11
|4
|5
|2
|14-12
|17
|
9
|Ренн
|10
|5
|1
|4
|21-21
|16
|
10
|Лорьян
|10
|4
|3
|3
|9-8
|15
|
11
|Ланс
|11
|4
|2
|5
|18-16
|14
|
12
|Тулуза
|11
|3
|5
|3
|16-15
|14
|
13
|Труа
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
14
|Осер
|11
|3
|2
|6
|14-25
|11
|
15
|Страсбур
|11
|3
|1
|7
|18-23
|10
|
16
|Ле Ман
|10
|1
|5
|4
|12-19
|8
|
17
|Анже
|10
|2
|2
|6
|9-19
|8
|
18
|Гавр
|11
|0
|2
|9
|10-25
|2
|20.11
|22:45
|Труа – Гавр
|3 : 1
|21.11
|19:15
|Ницца – ПСЖ
|2 : 3
|21.11
|22:45
|Ланс – Тулуза
|1 : 1
|21.11
|22:45
|Лилль – Лион
|0 : 1
|21.11
|22:45
|Монако – Осер
|1 : 1
|21.11
|22:45
|Страсбур – Брест
|0 : 1
|22.11
|17:00
|Париж – Анже
|- : -
|22.11
|19:15
|Лорьян – Ренн
|- : -
|22.11
|22:45
|Марсель – Ле Ман
|- : -
|Г
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|7
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|6
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|8
|1
|2
|
|
Жордан Лефор
Анже
|9
|1
|2