«Монако» круче «ПСЖ». У Головина 10 минут, зато какая победа!

Команде Александра Головина теперь осталось всего два очка до Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции. Лига 1

26-й тур

«ПСЖ» — «Монако» — 0:2 (0:1)

Голы: Диоп, 6 (0:1). Марипан, 51 (0:2).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньюс, Кимпембе, Кюрзава, Гей (Рафинья, 55), Эррера (Верратти, 55), Паредес (Данилу Перейра, 73), Кин, Икарди (Дракслер, 73), Мбаппе.

«Монако»: Леком, Дисаси, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике, Агилар (Сидибе, 80), Тшуамени, Фофана, Диоп (Головин, 80), Бен Йеддер (Йоветич, 71), Фолланд (Балло-Туре, 90).

Предупреждения: Тшуамени, 15. Гей, 45. Кимпембе, 50. Паредес, 57. Мбаппе, 90+3.

Судья: Бюке (Франция).

21 февраля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Прошлый матч Головин пропустил из-за дискомфорта в мышцах бедра, и «Монако» без российского хавбека едва не проиграл аутсайдеру лиги 1 — Бен Йеддер спас ничью в матче с «Лорьяном» лишь в добавленное время. Но никто не гарантировал Головину выход в стартовом составе на матч с чемпионом Франции — во-первых, проблемы со здоровьем были всего лишь неделю назад, а во-вторых, и до того наш хавбек не считался твердым футболистом стартового состава. Хотя L'Equipe на первой полосе номера анонсировала центральный матч тура в том числе Головиным: на обложке издание изобразило его, Фолланда и Бен Йеддера против Икарди, Мбаппе и Кина (Неймар, напомним, травмирован).

Voici la Une du journal L'?quipe du dimanche 21 f?vrier > https://t.co/F3v9vTmKGD pic.twitter.com/KGopMIi88t — L'?QUIPE (@lequipe) February 21, 2021

Все футболисты с афиши L'Equipe действительно вышли на поле в воскресенье, но только Головин начал матч на скамейке запасных. Злиться на главного тренера Нико Ковача за это бессмысленно: «Монако» победил, а номинально заменивший Головина в стартовом составе Рубен Агилар провел роскошный матч и сделал голевую передачу на 6-й минуте. А забил в том эпизоде, кстати, Софьян Диоп — еще один конкурент россиянина.

Агилар вообще был самым заметным игроком встречи, потому что Ковач отдал французу гибкую роль. Специально под «ПСЖ» «Монако» подготовил гибридную схему — 5-4-1 при обороне и 4-2-3-1 в атаке, и Агилар то опускался в линию защиты, то выбегал вперед и помогал партнерам на правом фланге нападения. Но очевидно, что большую часть матча «Монако» в Париже оборонялся (ничтожные 25 процентов владения мячом), поэтому логично было отправить на правый фланг номинального защитника.

Головин — игрок созидания. Ему тяжело значительную часть матча действовать без мяча, хотя, конечно, он черновую работу всегда выполняет исправно. А тут еще и ход встречи не намекал на выход нашего хавбека: «Монако» уверенно оборонялся против покорителей «Барселоны» и четко играл по счету. А в начале второго тайма княжеская команда еще и удвоила счет, так что срочный выход Головина тем более не требовался. Разве что для освежения, но ни Агилар, ни Диоп до финиша игры не подавали признаков усталости. Поэтому Головин появился на газоне лишь на 80-й минуте и отправился в зону правого полуфланга.

К тому времени счет уже был 0:2, и «ПСЖ» только накручивал процент владения мячом, но бил изредка. «Монако» профессионально запарковал автобус, так что ни Мбаппе, ни Икарди, ни Кин, ни Дракслер, ни Рафинья не могли забить. А Неймар с грустью наблюдал за этим беспощадным парадом подач в штрафную с трибун.

Головин за десять минут не успел показать ничего экстраординарного, но это объяснимо: к последним минутам «Монако» наглухо заперся на своей половине и почти не лез в контратаки. Однако наш хавбек спокойно оборонялся и даже шел в активный прессинг и фолил. А впереди Головин запомнился лишь одним моментом: он прорвался по правой бровке, но Кюрзава наступил ему на пятку. Российский хавбек упал, закричал на весь Париж, но, к счастью, обошлось без повреждений — Александр отыграл до конца встречи.

В итоге гости без лишних нервов довели игру до финального свистка, и эта победа значит для них очень много. Монегаски все еще на четвертом месте, но отстают от «ПСЖ» всего на два очка. «Монако» полноценно борется не только за место в Лиге чемпионов, но и за титул.