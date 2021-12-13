«Головин сыграл лучше Месси». Что пишут про россиянина во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «ПСЖ» (0:2).

Выглядел довольно безобидным

L'Equipe в своем обзоре центрального матча тура отмечает, что «ПСЖ» верен себе: «Париж выиграл, но не обольстительно. Его четырнадцатый успех в лиге 1 был достигнут в первом тайме, когда «Монако» произвел наилучшее впечатление. Но Кильян Мбаппе нанес два удара, и столичный клуб укрепил свои лидирующие позиции».

Что касается команды из княжества, то ее действия в завершающей стадии атаки до перерыва самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало неуклюжими. «Во втором тайме мы не чувствовали, что монегаски способны вернуться, потому что после попытки Александра Головина они перестали быть действительно опасными. Разве только в концовке, опять же со стороны россиянина», — отмечается в материале.

Также приведен любопытный статистический факт. «Монако» в этом сезоне чаще всех в чемпионате наказывался 11-метровыми (7 раз) и пропустил в таких ситуациях шесть мячей. Что касается самых заметных оценок, то L'Equipe, несмотря на голевую передачу, оценил игру Лео Месси всего в четыре балла. У Головина с Софьяном Диопом по шестерке.

Расстановки «ПСЖ» и «Монако».

Портал Maxifoot в свою очередь иронично отмечает, что Мбаппе перед Рождеством получил подарки от «Монако». Бывший игрок монегасков признан первой звездой матча, а его игру оценили на 8 баллов. У Месси шестерка. Выше на половину балла у тех, кто сохранил сухими ворота «ПСЖ» — голкипера Доннаруммы и защитников Маркиньюса и Диалло. При этом сразу четверо парижан по версии Maxifoot наиграли лишь на пятерку, а Вайналдум и вовсе получил 4,5.

Оценки «Монако» выглядят унизительно. Максимальные 5,5 у опорного хавбека Тшуамени. Пятерки у Диопа и Кайю Энркие. Все остальное — ниже, а защитнику Сидибе выставили двойку. Головин получил удовлетворительную на этом фоне четверку со следующим комментарием: «С Желсоном Мартиншем россиянин часто менялся флангами. Но в целом атакующий хавбек «Монако», независимо от позиции, не был вдохновенным. Несмотря на то что он не был плохим, он выглядел довольно безобидным в нападении. Отметим все-таки какие-то хорошо разыгранные комбинации со своими партнерами».

«Монако» не нашло решений против «ПСЖ». Так озаглавлен материал о воскресной игре в Monaco Tribune. Издание отмечает, что все могло пойти иначе, если бы в дебюте после красивой комбинации Бен Йеддера и Диопа лидера не спасла штанга. Диоп назван детонатором игры красно-белых, но в целом впечатления совпадают с другими изданиями.

Только он был опасен при игре ногами

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал провальной игру Сидибе и Фофана. Первый стал виновником пенальти, а ошибка второго привела ко второму голу Мбаппе. Ну а Головин наряду с Тшуамени в числе топов.

«В первом тайме был Диоп, а во втором — футболист сборной России. Только он был опасен при игре ногами (Желсон пытался руками)», — отмечает портал. Далее — мнения болельщиков, которые на фоне поражения больше внимания уделили тем, кого критиковали. Да и в целом негативный фон преобладал, а львиная доля критики приходится на Нико Ковача. В частности, тренера упрекнули в том, что в этом сезоне многие игроки лишились своей индивидуальности, что испортило созидательную составляющую.

«Мне больно за Бен Йеддера, Диопа, Мартинша и Головина, которые пытаются справиться с задачей и видят, что усилия сводятся к нулю из-за скучной пары Фофана — Тшуамени и нашей катастрофической оборонительной линии», — взял под защиту игроков атаки yassmonegask.

«Не терпится услышать от Головина, когда он забьет свой следующий гол ... в 12 матчах», не удержался от критики Frayyyzinga1, в другом комментарии отметивший, что наш легионер замедляет игру.

Другой же пользователь со схожей позицией перечислил больше половины стартового состава, включая россиянина, и заметил, что им нечего делать в «Монако», если клуб хочет конкурировать с великими. Но ему с грустным смехом ответили, что смешно будет, когда вместо Головина купят Фульжини.

«Верратти мне нравится в середине поля. Дело в том, что другие полузащитники «ПСЖ» работают хорошо и отлично покрывают пространство. В «Монако» я хорошо видел Головина и Тшуамени», — констатировал ohmyminnesota.

«Я сам люблю Головина, и «Монако» гораздо менее креативен, когда его нет на поле», — добавил barbatrucGalak.