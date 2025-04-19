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19 апреля, 20:30

Сафонов вернулся в старт «ПСЖ» в лиге 1, но пропустил после единственного удара в створ. «Гавр» это не спасло

Сафонов пропустил гол от «Гавра»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
На счету Матвея уже 15 матчей в сезоне!
Франция. Лига 1. 30-й тур.
19 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Гавр

«ПСЖ» в 30-м туре лиги 1 обыграл «Гавр» (2:1) — этот результат уже никак не повлияет на турнирную ситуацию, ведь парижане досрочно стали чемпионами после прошлого матча. В воротах команды Луиса Энрике появился Матвей Сафонов, которому вновь не удалось сыграть на ноль.

«Гавр» ничем не удивил «ПСЖ»

Парижане подошли к матчу не только в статусе чемпиона, но и после тяжелого ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3), прошедшего посреди недели. Неудивительно, что в основном составе появилось множество игроков резерва — Ибрагим Мбайе, Сенни Маюлу, Гонсалу Рамуш и другие. Среди них оказался и Сафонов.

Стартовые 45 минут получились самыми спокойными для «ПСЖ» в сезоне. Команда Луиса Энрике вышла вперед уже в начале матча — разыгравшийся Дезире Дуэ оформил 13-й гол в сезоне. После перерыва Рамуш удвоил преимущество, однако вскоре «Гавр» ненадолго ожил: отквитал один мяч и чуть отодвинул игру от своих ворот. На большее команды Дидье Дегара не хватило: доминирование парижан вскоре снова стало огромным.

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Сафонов пропустил после единственного удара в створ

Работы у Матвея практически не было. В первые 45 минут «Гавр» ни разу не пробил в створ (всего было две попытки). «ПСЖ» за это время нанес 14 ударов. Пару раз Сафонов перехватил навесы или прострелы в своей штрафной, периодически включал игру ногами — даже начал голевую атаку. Россиянин дальней передачей нашел на правом фланге Ашрафа Хакими, а уже через несколько секунд Дуэ открыл счет.

«Гавр» закончил матч с единственным попаданием в створ — обидно, что именно оно и стало результативным. Винить Сафонова в пропущенном мяче точно не стоит: Исса Сумаре поразил ворота ударом головой с близкого расстояния. Ногами Матвей сыграл неплохо: показал 79 процентов точных передач и несколько раз ускорял атаки парижан, точно вводя мяч на дальние расстояния. 26 из 33 пасов россиянина получились успешными.

Дальше — плотный календарь

Сафонов в 15-й раз вышел на поле в этом сезоне во всех турнирах (в чемпионате он появился девять раз). К сожалению, сыграть на ноль Матвею не удалось — в текущей кампании на его счету шесть «сухарей». В последний раз российский вратарь не пропускал 26 февраля в матче Кубка Франции со «Стад Бриошан» (7:0). С тех пор Сафонов поучаствовал в четырех встречах.

После победы над «Гавром» парижан ждет напряженный отрезок в календаре: на следующей неделе предстоит два матча чемпионата Франции — против «Нанта» и «Ниццы». После этого, 29 апреля, «ПСЖ» отправится к «Арсеналу» на полуфинал Лиги чемпионов.

Матвей Сафонов
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Сафонов и Хвича — чемпионы Франции! Оформили один из самых быстрых титулов в истории
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 24 5 0 82-27 77
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
6
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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18.04 21:45
Ренн – Нант
 2 : 1
19.04 18:00
ПСЖ – Гавр
 2 : 1
19.04 20:00
Монако – Страсбур
 0 : 0
19.04 22:05
Марсель – Монпелье
 5 : 1
20.04 16:00
Лилль – Осер
 - : -
20.04 18:15
Брест – Ланс
 - : -
20.04 18:15
Ницца – Анже
 - : -
20.04 18:15
Реймс – Тулуза
 - : -
20.04 21:45
Сент-Этьен – Лион
 - : -
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Усман Дембеле

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 21
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Жонатан Давид

Лилль

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П
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Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
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Жоау Невеш

ПСЖ

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Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
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Маркюс Коко

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 19 2 3
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