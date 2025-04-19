Сафонов вернулся в старт «ПСЖ» в лиге 1, но пропустил после единственного удара в створ. «Гавр» это не спасло
«ПСЖ» в 30-м туре лиги 1 обыграл «Гавр» (2:1) — этот результат уже никак не повлияет на турнирную ситуацию, ведь парижане досрочно стали чемпионами после прошлого матча. В воротах команды Луиса Энрике появился Матвей Сафонов, которому вновь не удалось сыграть на ноль.
«Гавр» ничем не удивил «ПСЖ»
Парижане подошли к матчу не только в статусе чемпиона, но и после тяжелого ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3), прошедшего посреди недели. Неудивительно, что в основном составе появилось множество игроков резерва — Ибрагим Мбайе, Сенни Маюлу, Гонсалу Рамуш и другие. Среди них оказался и Сафонов.
Стартовые 45 минут получились самыми спокойными для «ПСЖ» в сезоне. Команда Луиса Энрике вышла вперед уже в начале матча — разыгравшийся Дезире Дуэ оформил 13-й гол в сезоне. После перерыва Рамуш удвоил преимущество, однако вскоре «Гавр» ненадолго ожил: отквитал один мяч и чуть отодвинул игру от своих ворот. На большее команды Дидье Дегара не хватило: доминирование парижан вскоре снова стало огромным.
Сафонов пропустил после единственного удара в створ
Работы у Матвея практически не было. В первые 45 минут «Гавр» ни разу не пробил в створ (всего было две попытки). «ПСЖ» за это время нанес 14 ударов. Пару раз Сафонов перехватил навесы или прострелы в своей штрафной, периодически включал игру ногами — даже начал голевую атаку. Россиянин дальней передачей нашел на правом фланге Ашрафа Хакими, а уже через несколько секунд Дуэ открыл счет.
«Гавр» закончил матч с единственным попаданием в створ — обидно, что именно оно и стало результативным. Винить Сафонова в пропущенном мяче точно не стоит: Исса Сумаре поразил ворота ударом головой с близкого расстояния. Ногами Матвей сыграл неплохо: показал 79 процентов точных передач и несколько раз ускорял атаки парижан, точно вводя мяч на дальние расстояния. 26 из 33 пасов россиянина получились успешными.
Дальше — плотный календарь
Сафонов в 15-й раз вышел на поле в этом сезоне во всех турнирах (в чемпионате он появился девять раз). К сожалению, сыграть на ноль Матвею не удалось — в текущей кампании на его счету шесть «сухарей». В последний раз российский вратарь не пропускал 26 февраля в матче Кубка Франции со «Стад Бриошан» (7:0). С тех пор Сафонов поучаствовал в четырех встречах.
После победы над «Гавром» парижан ждет напряженный отрезок в календаре: на следующей неделе предстоит два матча чемпионата Франции — против «Нанта» и «Ниццы». После этого, 29 апреля, «ПСЖ» отправится к «Арсеналу» на полуфинал Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|24
|5
|0
|82-27
|77
|
2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|
3
|Монако
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|
4
|Лион
|29
|15
|6
|8
|57-39
|51
|
5
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|
6
|Лилль
|29
|14
|8
|7
|44-31
|50
|
7
|Ницца
|29
|13
|9
|7
|54-37
|48
|
8
|Брест
|29
|13
|5
|11
|47-46
|44
|
9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|
10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|
11
|Осер
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|
12
|Тулуза
|29
|9
|7
|13
|38-38
|34
|
13
|Нант
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
14
|Анже
|29
|8
|6
|15
|28-46
|30
|
15
|Реймс
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|
16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|
17
|Сент-Этьен
|28
|5
|6
|17
|29-67
|21
|
18
|Монпелье
|29
|4
|3
|22
|22-69
|15
|18.04
|21:45
|
Ренн – Нант
|2 : 1
|19.04
|18:00
|
ПСЖ – Гавр
|2 : 1
|19.04
|20:00
|
Монако – Страсбур
|0 : 0
|19.04
|22:05
|
Марсель – Монпелье
|5 : 1
|20.04
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|20.04
|18:15
|
Брест – Ланс
|- : -
|20.04
|18:15
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.04
|18:15
|
Реймс – Тулуза
|- : -
|20.04
|21:45
|
Сент-Этьен – Лион
|- : -
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|18
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|19
|2
|3
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|24
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4