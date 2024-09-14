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«Монако» продолжает побеждать, Головин набирает кондиции к игре с «Барселоне».

«Монако» разгромил «Осер» в матче 4-го тура чемпионата Франции
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Осер» — «Монако» (0:3). Александр Головин (справа).
Фото AFP
Российский легионер вернулся в стартовый состав и помог монегаскам обыграть «Осер».
Франция. Лига 1. 4-й тур
14 сент, 20:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
0:3
Монако

Ади Хюттер перед встречей с вернувшимся в лигу 1 «Осером» настаивал, что приоритет «Монако» — национальное первенство, а думать о Лиге чемпионов и «Барселоне» еще рано. Но понятно же, что долгожданное возвращение главного еврокубка в княжество держал в уме и сам тренер. Австрийский специалист и ротацию с возможным появлением на поле совершенно неожиданных исполнителей допускал, и уклончиво отвечал о перспективах вернувшихся в расположение команды только в пятницу сборников. А применительно к Александру Головину, который только в прошлом туре впервые вышел на замену на короткий отрезок, прозвучала фраза «практически полностью восстановился».

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Речь, само собой, не о здоровье, а о форме и физических кондициях, что не помешало нашему легионеру начать игру в стартовом составе. В расстановке 4-2-3-1 Головину была доверена роль «десятки». При этом он периодически по привычке сваливался влево — ближе к бровке с пропустившим почти весь прошлой сезон Кайю Энрике, с которым у Александра на поле почти телепатическая связь. Непривычным же было то, что стандарты — не вотчина россиянина. Угловой, после которого Керер заставил ошибиться вратаря, выполнял новичок монегасков Ламин Камара. Дальше эстафета перешла к Кайю. Что до второго гола, то он — заслуга капитана «Монако» Закарии, который забросил мяч за спины защитникам под включение Вандерсона.

Что в этом эпизоде, что в игре монегасков в целом были видны класс и уверенность в собственных силах. «Осер», чье умение атаковать за счет фланговых подач и силового давления отмечал Хюттер, вроде бы даже атаковал больше и чаще бил по воротам, но нападение хозяев упиралось в стену. А индивидуальное мастерство у футболистов «Монако» заметно выше, что и делало разницу. К перерыву счет и вовсе мог вырасти до крупного, однако после удара Головина с подбора Аклиуш не смог воспользоваться благоприятным для себя рикошетом.

Футболисты «Монако».
Фото AFP

Полузащитник сборной России в итоге провел на поле 63 минуты. Очевидно, Хюттер бережно относится к футболисту, который не выходил в старте в официальных матчах с апреля, а на предсезонке перенес еще одну травму. Брак в его действиях периодически проскакивает, но с каждой минутой Головин словно возвращал чувство игры. Удачный дриблинг, выбор направлений атак, обостряющие передачи — все, за что его ценят в княжестве. Ну и опыт, который будет особенно важен в Лиге чемпионов.

Перед своей заменой Александр еще и забивать должен был. Выскочив на ворота под углом, он шведкой пробил мимо вратаря. Но в итоге чуть-чуть не попал в створ, а пытавшийся в падении замкнуть дальнюю штангу Эмболо оказался в воротах вместо мяча. Даже режиссер трансляции не мог предположить, что эта атака не завершится голом, и на телевизионном табло успела появиться соответствующая надпись, а счет изменился на 0:3. В реальности он стал таковым на последних минутах — после добивания Закарии.

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Ну а Головин уже перед свой заменой мягко навесил на Салису, однако «Осер» спас вратарь. В общем, могло быть «1+1», только пока результативных баллов у полузащитника нет. Зато у «Монако» есть третья победа в четырех турах и единственный пропущенный с пенальти мяч. Плюс отличное настроение и готовность дать бой «Барсе», которую в августе красно-белые разбили в товарищеском матче в столице Каталонии (3:0). Правда, не обошлось без ложки дегтя в виде травмы покинувшего поле на носилках Камара. Возможно, Головину стоит готовится к переводу в опорную зону, где Хюттер несколько раз успешно использовал россиянина в прошлом сезоне.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Осер
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 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
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 Монако 4 3 1 0 7-1 10
3
 ПСЖ 3 3 0 0 13-2 9
4
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
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 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
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 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
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