«Монако» продолжает побеждать, Головин набирает кондиции к игре с «Барселоне».
Ади Хюттер перед встречей с вернувшимся в лигу 1 «Осером» настаивал, что приоритет «Монако» — национальное первенство, а думать о Лиге чемпионов и «Барселоне» еще рано. Но понятно же, что долгожданное возвращение главного еврокубка в княжество держал в уме и сам тренер. Австрийский специалист и ротацию с возможным появлением на поле совершенно неожиданных исполнителей допускал, и уклончиво отвечал о перспективах вернувшихся в расположение команды только в пятницу сборников. А применительно к Александру Головину, который только в прошлом туре впервые вышел на замену на короткий отрезок, прозвучала фраза «практически полностью восстановился».
Речь, само собой, не о здоровье, а о форме и физических кондициях, что не помешало нашему легионеру начать игру в стартовом составе. В расстановке 4-2-3-1 Головину была доверена роль «десятки». При этом он периодически по привычке сваливался влево — ближе к бровке с пропустившим почти весь прошлой сезон Кайю Энрике, с которым у Александра на поле почти телепатическая связь. Непривычным же было то, что стандарты — не вотчина россиянина. Угловой, после которого Керер заставил ошибиться вратаря, выполнял новичок монегасков Ламин Камара. Дальше эстафета перешла к Кайю. Что до второго гола, то он — заслуга капитана «Монако» Закарии, который забросил мяч за спины защитникам под включение Вандерсона.
Что в этом эпизоде, что в игре монегасков в целом были видны класс и уверенность в собственных силах. «Осер», чье умение атаковать за счет фланговых подач и силового давления отмечал Хюттер, вроде бы даже атаковал больше и чаще бил по воротам, но нападение хозяев упиралось в стену. А индивидуальное мастерство у футболистов «Монако» заметно выше, что и делало разницу. К перерыву счет и вовсе мог вырасти до крупного, однако после удара Головина с подбора Аклиуш не смог воспользоваться благоприятным для себя рикошетом.
Полузащитник сборной России в итоге провел на поле 63 минуты. Очевидно, Хюттер бережно относится к футболисту, который не выходил в старте в официальных матчах с апреля, а на предсезонке перенес еще одну травму. Брак в его действиях периодически проскакивает, но с каждой минутой Головин словно возвращал чувство игры. Удачный дриблинг, выбор направлений атак, обостряющие передачи — все, за что его ценят в княжестве. Ну и опыт, который будет особенно важен в Лиге чемпионов.
Перед своей заменой Александр еще и забивать должен был. Выскочив на ворота под углом, он шведкой пробил мимо вратаря. Но в итоге чуть-чуть не попал в створ, а пытавшийся в падении замкнуть дальнюю штангу Эмболо оказался в воротах вместо мяча. Даже режиссер трансляции не мог предположить, что эта атака не завершится голом, и на телевизионном табло успела появиться соответствующая надпись, а счет изменился на 0:3. В реальности он стал таковым на последних минутах — после добивания Закарии.
Ну а Головин уже перед свой заменой мягко навесил на Салису, однако «Осер» спас вратарь. В общем, могло быть «1+1», только пока результативных баллов у полузащитника нет. Зато у «Монако» есть третья победа в четырех турах и единственный пропущенный с пенальти мяч. Плюс отличное настроение и готовность дать бой «Барсе», которую в августе красно-белые разбили в товарищеском матче в столице Каталонии (3:0). Правда, не обошлось без ложки дегтя в виде травмы покинувшего поле на носилках Камара. Возможно, Головину стоит готовится к переводу в опорную зону, где Хюттер несколько раз успешно использовал россиянина в прошлом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
2
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
3
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-2
|9
|
4
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Гавр
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
7
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
8
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
9
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
10
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Ренн
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
13
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
14
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
15
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
16
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
17
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
18
|Анже
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|13.09
|21:45
|
Сент-Этьен – Лилль
|1 : 0
|14.09
|18:00
|
Марсель – Ницца
|2 : 0
|14.09
|20:00
|
Осер – Монако
|0 : 3
|14.09
|22:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|15.09
|16:00
|
Ренн – Монпелье
|- : -
|15.09
|18:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|15.09
|18:00
|
Страсбур – Анже
|- : -
|15.09
|18:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|15.09
|21:45
|
Ланс – Лион
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0