Новый поворот в сексуальном скандале Бен Йеддера. Футболист избежал задержания

Но расслабляться рано.

Что случилось?

34-летний экс-футболист «Монако» Виссам Бен Йеддер избежал ареста, который угрожал ему в связи со скандальным делом об изнасиловании. Суд оставил форварда на свободе до следующего заседания, намеченного на 15 октября.

«Это справедливое и правильное решение. Апелляционный суд решил, что содержание под стражей господина Бен Йеддера было совершенно неуместным. Сейчас ему необходимо лечение и спокойная подготовка к защите, так что это очень удовлетворительное решение. Содержание под стражей было бы ужасным исходом», — заявила адвокат футболиста Хасна Лузе.

Несмотря на то что Бен Йеддер остался на свободе, по данным французских СМИ, его ждут серьезные ограничения. Футболист не может встречаться с жертвой, выходить из дома в ночное время, посещать клубы и другие питейные заведения, а также покидать Францию. Кроме того, Виссаму необходимо дважды в неделю отмечаться в полиции, и, что самое интересное, суд предписал ему «лечить алкогольную зависимость в обязательном порядке».

Фото Global Look Press

В чем обвиняют Бен Йеддера

Экс-нападающего «Монако» подозревают в изнасиловании в состоянии алкогольного опьянения. Утверждается, что все произошло в ночь с 6 на 7 сентября в Ницце — Бен Йеддер прикасался и пытался поцеловать неизвестную девушку в своей машине, но той удалось убежать и сообщить в полицию о попытке изнасилования.

Виссам моментально был задержан. Органы правопорядка обнаружили футболиста в нетрезвом виде и задержали его. Бен Йеддера поместили под стражу с формулировкой «за сексуальное насилие, отказ подчиняться и вождение в состоянии алкогольного опьянения».

Фото Global Look Press

Не первый раз

Бен Йеддер уже попадал на полицейские радары летом 2023-го по похожей статье. Тогда футболист вместе с братом Сабри стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании двух девушек 19 и 20 лет. С 8 по 10 августа 2023 года Виссам провел под стражей в полиции двое суток, а затем был освобожден после внесения залога в размере 900 тысяч евро.

С тех пор судебный процесс продолжается. Братья Бен Йеддер полностью отрицают вину. Издание L`Equipe позднее раскопало, что в 2022 году Виссам уже подозревался в изнасиловании — он якобы совершил преступление с неизвестной девушкой, но откупился от нее за 1,6 миллиона евро.

«Господин Бен Йеддер решительно оспаривает факты, на основе которых его обвиняют, и уверен в благоприятном исходе этого процесса. Мы строго соблюдаем профессиональную тайну и не будем далее комментировать текущее дело», — рассказывали тогда адвокаты футболиста.

Виссам Бен Йеддер с лета пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Монако».