Новый поворот в сексуальном скандале Бен Йеддера. Футболист избежал задержания
Что случилось?
34-летний экс-футболист «Монако» Виссам Бен Йеддер избежал ареста, который угрожал ему в связи со скандальным делом об изнасиловании. Суд оставил форварда на свободе до следующего заседания, намеченного на 15 октября.
«Это справедливое и правильное решение. Апелляционный суд решил, что содержание под стражей господина Бен Йеддера было совершенно неуместным. Сейчас ему необходимо лечение и спокойная подготовка к защите, так что это очень удовлетворительное решение. Содержание под стражей было бы ужасным исходом», — заявила адвокат футболиста Хасна Лузе.
Несмотря на то что Бен Йеддер остался на свободе, по данным французских СМИ, его ждут серьезные ограничения. Футболист не может встречаться с жертвой, выходить из дома в ночное время, посещать клубы и другие питейные заведения, а также покидать Францию. Кроме того, Виссаму необходимо дважды в неделю отмечаться в полиции, и, что самое интересное, суд предписал ему «лечить алкогольную зависимость в обязательном порядке».
В чем обвиняют Бен Йеддера
Экс-нападающего «Монако» подозревают в изнасиловании в состоянии алкогольного опьянения. Утверждается, что все произошло в ночь с 6 на 7 сентября в Ницце — Бен Йеддер прикасался и пытался поцеловать неизвестную девушку в своей машине, но той удалось убежать и сообщить в полицию о попытке изнасилования.
Виссам моментально был задержан. Органы правопорядка обнаружили футболиста в нетрезвом виде и задержали его. Бен Йеддера поместили под стражу с формулировкой «за сексуальное насилие, отказ подчиняться и вождение в состоянии алкогольного опьянения».
Не первый раз
Бен Йеддер уже попадал на полицейские радары летом 2023-го по похожей статье. Тогда футболист вместе с братом Сабри стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании двух девушек 19 и 20 лет. С 8 по 10 августа 2023 года Виссам провел под стражей в полиции двое суток, а затем был освобожден после внесения залога в размере 900 тысяч евро.
С тех пор судебный процесс продолжается. Братья Бен Йеддер полностью отрицают вину. Издание L`Equipe позднее раскопало, что в 2022 году Виссам уже подозревался в изнасиловании — он якобы совершил преступление с неизвестной девушкой, но откупился от нее за 1,6 миллиона евро.
«Господин Бен Йеддер решительно оспаривает факты, на основе которых его обвиняют, и уверен в благоприятном исходе этого процесса. Мы строго соблюдаем профессиональную тайну и не будем далее комментировать текущее дело», — рассказывали тогда адвокаты футболиста.
Виссам Бен Йеддер с лета пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Монако».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
4
|Ланс
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|
5
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|
7
|Ренн
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
8
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
9
|Гавр
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|
10
|Страсбур
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Лион
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
|20.09
|21:45
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|21.09
|20:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|21.09
|22:00
|
Реймс – ПСЖ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монако – Гавр
|- : -
|22.09
|18:00
|
Анже – Нант
|- : -
|22.09
|18:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|22.09
|18:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|22.09
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Шави Бабика
Тулуза
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|3
|1
|0