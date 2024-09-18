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18 сентября, 23:00

Новый поворот в сексуальном скандале Бен Йеддера. Футболист избежал задержания

Обвиняемый в изнасиловании Бен Йеддер избежал наказания
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Виссам Бен Йеддер.
Фото Global Look Press
Но расслабляться рано.

Что случилось?

34-летний экс-футболист «Монако» Виссам Бен Йеддер избежал ареста, который угрожал ему в связи со скандальным делом об изнасиловании. Суд оставил форварда на свободе до следующего заседания, намеченного на 15 октября.

Виссам Бен Йеддер. Бен Йеддер заплатил жертве изнасилования 1,6 миллиона евро? На это указывает расследование французских журналистов

«Это справедливое и правильное решение. Апелляционный суд решил, что содержание под стражей господина Бен Йеддера было совершенно неуместным. Сейчас ему необходимо лечение и спокойная подготовка к защите, так что это очень удовлетворительное решение. Содержание под стражей было бы ужасным исходом», — заявила адвокат футболиста Хасна Лузе.

Несмотря на то что Бен Йеддер остался на свободе, по данным французских СМИ, его ждут серьезные ограничения. Футболист не может встречаться с жертвой, выходить из дома в ночное время, посещать клубы и другие питейные заведения, а также покидать Францию. Кроме того, Виссаму необходимо дважды в неделю отмечаться в полиции, и, что самое интересное, суд предписал ему «лечить алкогольную зависимость в обязательном порядке».

Фото Global Look Press

В чем обвиняют Бен Йеддера

Экс-нападающего «Монако» подозревают в изнасиловании в состоянии алкогольного опьянения. Утверждается, что все произошло в ночь с 6 на 7 сентября в Ницце — Бен Йеддер прикасался и пытался поцеловать неизвестную девушку в своей машине, но той удалось убежать и сообщить в полицию о попытке изнасилования.

Виссам моментально был задержан. Органы правопорядка обнаружили футболиста в нетрезвом виде и задержали его. Бен Йеддера поместили под стражу с формулировкой «за сексуальное насилие, отказ подчиняться и вождение в состоянии алкогольного опьянения».

Фото Global Look Press

Не первый раз

Бен Йеддер уже попадал на полицейские радары летом 2023-го по похожей статье. Тогда футболист вместе с братом Сабри стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании двух девушек 19 и 20 лет. С 8 по 10 августа 2023 года Виссам провел под стражей в полиции двое суток, а затем был освобожден после внесения залога в размере 900 тысяч евро.

С тех пор судебный процесс продолжается. Братья Бен Йеддер полностью отрицают вину. Издание L`Equipe позднее раскопало, что в 2022 году Виссам уже подозревался в изнасиловании — он якобы совершил преступление с неизвестной девушкой, но откупился от нее за 1,6 миллиона евро.

Виссам Бен Йеддер. Одноклубника Головина обвинили в изнасиловании. У Бен Йеддера и его брата проблемы

«Господин Бен Йеддер решительно оспаривает факты, на основе которых его обвиняют, и уверен в благоприятном исходе этого процесса. Мы строго соблюдаем профессиональную тайну и не будем далее комментировать текущее дело», — рассказывали тогда адвокаты футболиста.

Виссам Бен Йеддер с лета пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Монако».

Виссам Бен Йеддер
ФК Монако
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