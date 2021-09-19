Головин забил в дерби, но «Монако» по-прежнему на дне таблицы

Монегаски завершили вничью игру с «Ниццей».

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Ницца» — «Монако» — 2:2 (0:1)

Голы: Головин, 39 (0:1). Делор, 51 (1:1). Будауи, 73 (2:1). Бен Йеддер, 77 — с пенальти (2:2).

Нереализованный пенальти: Гуири, 82 (мимо)

«Ницца»: Бенитес, Данте, Лотомба (Аталь, 57), Тодибо, Бард, Лемина, Росарио (Данилюк, 89), Будауи, Дольберг (Делор, 15), Гуири, Стенгс (Тюрам, 89).

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Кайю Энрике, Марипан (Павлович, 83), Бадиашиле, Дисаси (Диатта, 73), Головин (Диоп, 72), Тшуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Боаду, 83), Мартинш (Фолланд, 62).

Предупреждения: Аталь, 58. Бадиашиле, 81. Данте, 87. Диоп, 88. Сидибе, 90+2.

Судья: Летексье (Франция).

19 сентября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

После паузы на матчи сборных у «Монако» все было сложно. Неделю назад команда из княжества уступила дома «Марселю» (0:2), а в четверг при неубедительной игре стартовала в Лиге Европы с минимальной победы над «Штурмом» (1:0). Правда, с австрийцами монегаски играли в далеком от оптимального составе. Часть ключевых футболистов получила паузу или время, чтобы залечить травмы, а кто-то, как отдавший победный голевой пас Александр Головин, вышел только на замену.

Понятно, что все мысли главного тренера Нико Ковача были о предстоящем дерби Лазурного Берега. Это в прошлом сезоне «Монако» трижды обыграл «Ниццу» в лиге 1 и Кубке Франции, но сейчас у соседей красно-белых совсем другая команда. При этом владеющий «орлятами» самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф не только вложился в усиление состава, за 48 миллионов заполучив Стенгса, Клайверта, Росарио, Делора, Лемина и выкупив у «Барселоны» Тодибо.

Ключевое решение — приглашение на пост главного тренера создателя чемпионского «Лилля» Кристофа Галтье. Кажется, этот специалист — настоящий волшебник, и с ним «Ницца» не просто поменяла типичную для последних лет схему, перейдя на 4-4-2, но и полностью изменила свое лицо. После четырех туров красно-черные не только закрепились в группе лидеров — они оставались единственной командой в чемпионатах топ-5 без пропущенных мячей.

Естественно, под такого соперника требовалось подстраиваться, и Ковач впервые за долгое время выбрал не гибридную, а ярко выраженную расстановку с тремя центральными защитниками. В бой были брошены все лучшие, за исключением находящегося в кризисе с начала сезона Фолланда, а единственного форварда Бен Йеддера поддерживали инсайды — Желсон Мартинш и Головин.

В каких-то матчах «Монако» это означает акцент на атаку, однако в воскресенье обе команды довольно долго не форсировали события. Словно прониклись уже непривычной атмосферой пустых трибун, которые закрыли для посещения на три матча после беспорядков на игре «Ницца» — «Марсель». Хозяевам же еще и пришлось перестраиваться через 15 минут после стартового свистка из-за травмы Дольберга.

Гости в итоге первыми переключили скорости, и заметной фигурой в этом процессе оказался Головин. Раскачав игру двумя классными стандартами, которым не хватило только точности в завершении, российский полузащитник разогнал еще одну атаку и сам же ее завершил, с подбора попав в распластавшегося на газоне в площади ворот Бен Йеддера. Капитан несколько минут спустя реабилитировался, среагировав на забегание Желсона Мартинша, а тот выдал идеальный пас на пустой угол Головину. Есть первый гол нашего легионера в новом сезоне!

Головин забил первый гол в сезоне ???



Игроки «Монако» классно разыграли атаку, в итоге Саше оставалось только подставить ногу. И он не подвел ? pic.twitter.com/xIzyI5lyQ9 — Матч ТВ (@MatchTV) September 19, 2021

Все было заслуженно и закономерно. Вопрос заключался в том, хватит ли «Монако» запаса прочности на второй тайм. «Ницца» ведь ожидаемо прибавила после перерыва, и все равно отыгрались хозяева с необъяснимой простотой. Марипан проспал рывок Гуири по любимому левому флангу, а Бадиашиль перед своими воротами даже не обозначил борьбу с разыгравшимся Делором.

Давление «орлят» усиливалось, тогда как у красно-белых было слишком мало реальных попыток отодвинуть игру от своих ворот. Правда, одна из них закончилась тем, что Аталь, экстренно сменив травмированного Лотомба, лишь ценой желтой карточки остановил перспективный прорыв Головина. Только этого было мало, и после того как Нюбель потащил удар в упор, а Делор откровенно простил «Монако», Ковач решился на перемены.

Уже без замененного на 72-й минуте Головина монегаски не сразу разобрались, как играть с двумя центральными защитниками, и получили второй гол. Хорошо, гости оказались успешнее в исполнении 11-метровых. И если наконец-то забивший в этом сезоне Бен Йеддер был безупречен, то Гуири после попадания мяча в руку несчастному Бадиашилю промахнулся мимо ворот и в порыве эмоций разорвал свою футболку.

Пожалуй, по такой игре не устроившая никого ничья закономерна, хотя обе команды вправе сетовать на невезение. У «Монако» тоже был шанс, который испортил Боаду, и красно-белые, несмотря на позитивные сдвиги, по-прежнему в нижней части таблицы с одной победой в шести турах.