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Как бывший катарский теннисист стал самым влиятельным в мировом футболе. Уникальный путь босса «ПСЖ»

Нассер Аль-Хелаифи стал президентом «ПСЖ» в 2011 году
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и теннисистка Каролин Возняцки
Нассер Аль-Хелаифи и Каролин Возняцки.
Фото Global Look Press
Нассер Аль-Хелаифи добивает Суперлигу.

До 2025 года меньше месяца, а Суперлига до сих пор не покидает новостные ленты. Недавно появился очередной инсайд о турнире-мечте Флорентино Переса и Андреа Аньелли. Якобы в участии заинтересовано более полусотни клубов Европы, поэтому их поделят аж на три дивизиона. Стартовать планируют ближайшей осенью или в 2026-м.

Одним из публично отреагировавших оказался президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи: «Ее (Суперлиги. — Прим. «СЭ») не существует. На самом деле она никогда не существовала, разве что в головах нескольких заблуждающихся людей. А сейчас, с новым форматом еврокубков и обновленным клубным чемпионатом мира, это тем более невозможно. Никто ее не поддержит: ни болельщики, ни игроки, ни медиа, ни правительства, ни клубы. Вы знаете, что только две команды за Суперлигу. Надеюсь, однажды они поймут свою ошибку и вернутся в европейскую семью».

И его слова имеют большой вес. Все-таки член исполкома УЕФА, председатель Ассоциации европейских клубов и владелец мирового супергранда, который всегда стремился к сохранению отличных взаимоотношений с главными футбольными организациями континента.

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Влияние Аль-Хелаифи на самые важные процессы в индустрии невозможно переоценить, он причастен, кажется, ко всем определяющим решениям УЕФА. Дело, во-первых, в вышеупомянутой лояльности Нассера и, во-вторых, в грамотном заходе Востока на рынок. Денежном, конечно, в том числе. Не зря же глава «ПСЖ» состоял в оргкомитете последнего чемпионата мира.

Интересно, что настолько обширную власть обрел человек, чьи исходные позиции были не такими перспективными. Аль-Хелаифи родился в семье рыбака. Да, вот просто обычного рыбака, никакой помпы. Семья жила в Дохе практически через дорогу от единственного на весь Катар теннисного комплекса, куда 11-летний ребенок устроился работать бол-боем, чтобы подзаработать деньжат.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи
Фото Getty Images

Однажды маленькому Нассеру предложили самому взять в руки ракетку. И он влюбился. «Его амбициям не было предела», — вспоминал отец Ганим. Аль-Хелаифи годами усердно тренировался и добился, на самом деле, исторических для страны достижений — к примеру, стал первым катарцем, сыгравшим на турнирах ATP. Но безотносительно национальной принадлежности результаты, конечно, успешными не назвать.

Мы говорим о таком человеке, что необходимо сделать акцент вот на чем: в течение всей теннисной карьеры богатством Нассер и близко не обладал. Взял какой-нибудь турнир — потратил деньги на ночевку в отеле. Потом следующий турнир. И так месяц за месяцем. В 2002 году Аль-Хелаифи ушел из профессионального спорта, так и не воплотив детские мечты.

Зато благодаря теннису в его жизни появилось кое-что очень нужное — знакомства. Вернее, даже одно конкретное знакомство. Еще в подростковом возрасте он часто спарринговался с Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Тогда принцем, а ныне эмиром Катара, главой государства. Корт стал фундаментом для долгосрочной дружбы, которая сильно повлияла на жизнь Нассера.

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После завершения карьеры Аль-Хелаифи получил экономическое образование и первую солидную должность, которую занимает и сегодня, — президента Федерации тенниса Катара. Когда страна получила право на проведение чемпионата мира, появился запрос на диверсификацию экономики. Грубо говоря, расширение источников дохода. Тут и пригодился диплом.

В июле 2011 года Нассера назначили главным в Qatar Sport Investment — инвестиционный фонд, основанный Тамимом бен Хамадом. Три месяца спустя компания приобрела контрольный пакет акций «ПСЖ». Ну и понеслась. Впоследствии издание France Football признавало Аль-Хелаифи самым влиятельным человеком в футболе, L'Equipe — самым влиятельным только во французском футболе. А давний приятель дал ему должность в правительстве — министра без портфеля. Это когда у тебя нет собственного министерства, но правом голоса обладаешь наравне со всеми. Прямо катарская мечта!

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
ПСЖ

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 14 9 2 3 31-17 29
3
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
10
 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 14 4 1 9 11-32 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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33 тур
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13.12 22:45
Тулуза – Сент-Этьен
 - : -
14.12 19:00
Марсель – Лилль
 - : -
14.12 21:00
Осер – Ланс
 - : -
14.12 23:00
Реймс – Монако
 - : -
15.12 17:00
Монпелье – Ницца
 - : -
15.12 19:00
Брест – Нант
 - : -
15.12 19:00
Гавр – Страсбур
 - : -
15.12 19:00
Ренн – Анже
 - : -
15.12 22:45
ПСЖ – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Нил Мопей

Нил Мопей

Марсель

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 10 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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