Как бывший катарский теннисист стал самым влиятельным в мировом футболе. Уникальный путь босса «ПСЖ»
До 2025 года меньше месяца, а Суперлига до сих пор не покидает новостные ленты. Недавно появился очередной инсайд о турнире-мечте Флорентино Переса и Андреа Аньелли. Якобы в участии заинтересовано более полусотни клубов Европы, поэтому их поделят аж на три дивизиона. Стартовать планируют ближайшей осенью или в 2026-м.
Одним из публично отреагировавших оказался президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи: «Ее (Суперлиги. — Прим. «СЭ») не существует. На самом деле она никогда не существовала, разве что в головах нескольких заблуждающихся людей. А сейчас, с новым форматом еврокубков и обновленным клубным чемпионатом мира, это тем более невозможно. Никто ее не поддержит: ни болельщики, ни игроки, ни медиа, ни правительства, ни клубы. Вы знаете, что только две команды за Суперлигу. Надеюсь, однажды они поймут свою ошибку и вернутся в европейскую семью».
И его слова имеют большой вес. Все-таки член исполкома УЕФА, председатель Ассоциации европейских клубов и владелец мирового супергранда, который всегда стремился к сохранению отличных взаимоотношений с главными футбольными организациями континента.
Влияние Аль-Хелаифи на самые важные процессы в индустрии невозможно переоценить, он причастен, кажется, ко всем определяющим решениям УЕФА. Дело, во-первых, в вышеупомянутой лояльности Нассера и, во-вторых, в грамотном заходе Востока на рынок. Денежном, конечно, в том числе. Не зря же глава «ПСЖ» состоял в оргкомитете последнего чемпионата мира.
Интересно, что настолько обширную власть обрел человек, чьи исходные позиции были не такими перспективными. Аль-Хелаифи родился в семье рыбака. Да, вот просто обычного рыбака, никакой помпы. Семья жила в Дохе практически через дорогу от единственного на весь Катар теннисного комплекса, куда 11-летний ребенок устроился работать бол-боем, чтобы подзаработать деньжат.
Однажды маленькому Нассеру предложили самому взять в руки ракетку. И он влюбился. «Его амбициям не было предела», — вспоминал отец Ганим. Аль-Хелаифи годами усердно тренировался и добился, на самом деле, исторических для страны достижений — к примеру, стал первым катарцем, сыгравшим на турнирах ATP. Но безотносительно национальной принадлежности результаты, конечно, успешными не назвать.
Мы говорим о таком человеке, что необходимо сделать акцент вот на чем: в течение всей теннисной карьеры богатством Нассер и близко не обладал. Взял какой-нибудь турнир — потратил деньги на ночевку в отеле. Потом следующий турнир. И так месяц за месяцем. В 2002 году Аль-Хелаифи ушел из профессионального спорта, так и не воплотив детские мечты.
Зато благодаря теннису в его жизни появилось кое-что очень нужное — знакомства. Вернее, даже одно конкретное знакомство. Еще в подростковом возрасте он часто спарринговался с Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Тогда принцем, а ныне эмиром Катара, главой государства. Корт стал фундаментом для долгосрочной дружбы, которая сильно повлияла на жизнь Нассера.
После завершения карьеры Аль-Хелаифи получил экономическое образование и первую солидную должность, которую занимает и сегодня, — президента Федерации тенниса Катара. Когда страна получила право на проведение чемпионата мира, появился запрос на диверсификацию экономики. Грубо говоря, расширение источников дохода. Тут и пригодился диплом.
В июле 2011 года Нассера назначили главным в Qatar Sport Investment — инвестиционный фонд, основанный Тамимом бен Хамадом. Три месяца спустя компания приобрела контрольный пакет акций «ПСЖ». Ну и понеслась. Впоследствии издание France Football признавало Аль-Хелаифи самым влиятельным человеком в футболе, L'Equipe — самым влиятельным только во французском футболе. А давний приятель дал ему должность в правительстве — министра без портфеля. Это когда у тебя нет собственного министерства, но правом голоса обладаешь наравне со всеми. Прямо катарская мечта!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
2
|Марсель
|14
|9
|2
|3
|31-17
|29
|
3
|Монако
|14
|9
|2
|3
|24-12
|29
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|24-14
|26
|
5
|Лион
|14
|7
|4
|3
|26-17
|25
|
6
|Ницца
|14
|6
|5
|3
|26-17
|23
|
7
|Ланс
|14
|6
|5
|3
|17-12
|23
|
8
|Осер
|14
|6
|2
|6
|21-21
|20
|
9
|Реймс
|14
|5
|4
|5
|20-18
|19
|
10
|Тулуза
|14
|5
|3
|6
|15-16
|18
|
11
|Брест
|14
|5
|1
|8
|20-26
|16
|
12
|Ренн
|14
|4
|2
|8
|18-20
|14
|
13
|Нант
|14
|3
|5
|6
|16-20
|14
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|22-27
|14
|
15
|Анже
|14
|3
|4
|7
|14-24
|13
|
16
|Сент-Этьен
|14
|4
|1
|9
|11-32
|13
|
17
|Гавр
|14
|4
|0
|10
|11-26
|12
|
18
|Монпелье
|14
|2
|2
|10
|13-36
|8
|13.12
|22:45
|
Тулуза – Сент-Этьен
|- : -
|14.12
|19:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|14.12
|21:00
|
Осер – Ланс
|- : -
|14.12
|23:00
|
Реймс – Монако
|- : -
|15.12
|17:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|15.12
|19:00
|
Брест – Нант
|- : -
|15.12
|19:00
|
Гавр – Страсбур
|- : -
|15.12
|19:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|15.12
|22:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Нил Мопей
Марсель
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|10
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3