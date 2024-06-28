Герой сборной Грузии может стать одноклубником Головина. Микаутадзе готовится сменить третий клуб за год

Нападающий заслужил трансфер мощным выступлением на Евро.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил об устной договоренности между «Монако» и нападающим сборной Грузии Жоржем Микаутадзе. Форвард ярко проявил себя на текущем чемпионате Европы — на групповом этапе оформил 3+1, став лучшим бомбардиром турнира и возглавив рейтинг по «гол плюс пас».

По информации Романо, стороны обсудили условия личного контракта и пришли к соглашению. «Монако» уже направил предложение «Метцу», за который выступает грузин. В прошедшем сезоне темно-бордовые вылетели во второй французский дивизион. Инсайдер сообщает, что монегаски стремятся осуществить трансфер до конца Евро, чтобы опередить другие клубы. Сумма оффера неизвестна.

Микаутадзе действительно красочно провел дебютный крупный турнир со сборной. Форвард огорчил Турцию, Чехию и Португалию — в матче с последними еще и отдал голевую передачу на Хвичу Кварацхелию. Именно Жорж оказался ключевым персонажем, открывшим Грузии дорогу в плей-офф на первом чемпионате Европы в ее истории. Неудивительно, что Микаутадзе заинтересовался один из лучших клубов Франции.

Жорж Микаутадзе. Фото Reuters

Грузин уже давно на виду в этой стране. Он родился в Лионе и дебютировал в лиге 1 еще в сезоне-2019/20. Прорывными в карьере нападающего оказались последние два года: в кампании-2022/23 он вытащил «Метц» из второй лиги 23 голами и восемью ассистами в 37 матчах чемпионата.

После такого выступления летом 2023-го Жоржа выкупил «Аякс» за 16 миллионов евро. В Нидерландах не получилось — шесть матчей и ни одного результативного действия за полгода в Эредивизи. В январе он даже вернулся в «Метц», где снова зажег — 13+4 в 20 играх лиги 1 и обратный выкуп за 13 миллионов.

Правда, даже обилия голов Микаутадзе клубу не хватило для сохранения места в элите. Вылет «Метца» после фантастической игры нападающего на Евро явно дал понять, что тот вряд ли вернется во второй дивизион.

«Монако» может стать уже третьим клубом грузина за год. В августе 2023-го он оказался в «Аяксе», в январе перешел в «Метц», который в конце мая выкупил нападающего. Темно-бордовые, кстати, отлично заработают на Микаутадзе — продажа и обратный выкуп из «Аякса» уже принесли 3 миллиона евро. В новую команду грузин явно уйдет за серьезную сумму.