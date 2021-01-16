Головин упустил идеальный момент. Это может создать сложности в будущем

Обыграв «Монпелье» (3:2), монегаски продлили беспроигрышную серию до шести туров и еще на шаг приблизились к тройке лидеров.

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

«Монпелье» — «Монако» — 2:3 (0:2)

Голы: Фолланд, 24 (0:1). Бен Йеддер, 35 (0:2). Бен Йеддер, 61 — с пенальти (0:3). Вахи, 64 (1:3). Делор, 69 (2:3).

«Монпелье»: Омлин, Самбия, Козза, Конгре, Ристич (Вахи, 54), Молле, Мендеш, Ферри (Шотар, 82), Ле Таллек (Саванье, 54), Делор, Лаборд (Мавидиди, 82).

«Монако»: Леком, Агилар (Балло-Туре, 80), Марипан, Бадиашиле, Сидибе, Диоп (Головин, 70), Фофана, Тшуамени, Кайю Энрике (Матсима, 90+1), Бен Йеддер (Йоветич, 80), Фолланд (Дисаси, 90+1).

Предупреждения: Фофана, 17. Агилар, 59. Шотар, 83. Марипан, 88. Саванье, 90.

Судья: Пети.

15 января. Монпелье. Стадион «Моссон».

Головин третий раз подряд вышел на замену. В матче против «Лорьяна» российский полузащитник появился на поле на 64-й минуте. С «Анже» — на 66-й. На поле «Стад де ля Моссон», где его удалили в прошлом сезоне, Александр ступил за двадцать минут до финального свистка.

Это не более, чем констатация фактов. Никакой системы здесь усматривать не следует. Как и рассуждать о конкуренции и новой схеме, которая, по одной из версий французских экспертов, Головину не слишком подходит. Все гораздо проще, и Нико Ковач банально бережет своего подопечного, который из-за полученной в конце августа травмы не играл в течение четырех месяцев.

Наставник монегасков говорил об этом постоянно. Когда возвращение нашего легионера в очередной раз отложили по рекомендации медиков, хорватский специалист заметил: 99 процентов готовности недостаточно, потому что Головин необходим команде на длинной турнирной дистанции, а не на несколько туров. Затем — после гола на 10-й секунде пребывания на поле — Ковач сделал акцент на необходимости исключить малейший риск и не форсировать события, а игровое время увеличивать постепенно.

Матч с «Монпелье» в этом плане показателен. Если бы речь шла о футбольном симуляторе, появление Головина в стартовом составе стало бы обязательным в связи с травмой Желсона Мартинша. Однако жизнь — не компьютерная игра, и поддаваться эмоциям тренер не стал, а его замысел не разгадала даже пресс-служба «Монако». Хотя графическое изображение схемы, где Кайю Энрике значился в роли левого полузащитника, можно расценить и как попытку немного запутать соперника.

На самом деле бразилец так и остался защитником, а выше него, как и в прошлом туре, располагался Диоп, которого все называют одним из главных открытий сезона в лиге 1. Зато справа у команды из княжества было сразу два номинальных игрока обороны. При этом профильной работой занимался в большей степени склонный к разрушению Сидибе, а быстроногий Агилар превратился в крайнего полузащитника.

Против крайне неприятного соперника, который еще недавно находился в таблице выше «Монако», но рухнул вниз после пяти туров без побед, это сработало. Для начала в пятом матчей подряд забил Фолланд, причем отличился он после «стандарта», которые в этом сезоне стали визитной карточкой красно-белых. А потом все наконец-то увидели улыбку на лице давно не забивавшего и сильно переживавшего по этому поводу Бен Йеддера. К счастью для гостей, ВАР подтвердил отсутствие офсайда, и не испортил маленький шедевр капитана, который, находясь спиной к воротам, эффектно подрезал мяч головой.

Великолепная пара форвардов организовала и третий гол «Монако». Нападающие разыграли «стеночку» в штрафной, Фолланда сбили, а Бен Йеддер реализовал пенальти. Вот только третий мяч расслабил монегасков, и хозяева за пять минут сократили отставание до минимума. То есть, третий раз подряд Головину пришлось вступать в игру в пограничной для его команды ситуации.

И, кажется, Ковач затянул с заменой Диопа, потому что обе результативных атаки «Монпелье» зародились на фланге, где требовалась помощь молодого таланта в обороне. Головин был обязан снять все вопросы спустя считанные минуты, когда в быстрой контратаке получил передачу от Бен Йеддера и уже обвел Омлина, но ударил недостаточно сильно, и Ферри вынес мяч с линии ворот.

Легко представить, сколько обсуждали бы данный эпизод, если бы Леком не вытащил из-под перекладины отменный удар Делора. В целом же отрезок на левом фланге Головин отработал старательно. Как в обороне, так и в созидании, придумав атаку, завершившуюся упущенным моментом Фолланда. На последние десять минут Александра перевели уже направо, и сместившись оттуда, он заставил Шотара сбить себя с ног ценой предупреждения.

В минус нашему футболисту можно занести не всегда удачное исполнение «стандартов». К ним и к таким моментам, как в случае с незабитым голом, нужно относиться бережнее. Сейчас идет поступательное движение, и «Монако» продолжает удачную серию, однако в дальнейшем при обострившейся конкуренции и сократившемся количестве мест в полузащите это может осложнить Александру жизнь. Впрочем, для серьезных выводов после внушительной паузы нужно еще минимум два-три тура.