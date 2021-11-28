Головин отыграл весь матч и вновь был хорош. Но «Монако» опять не победил

Усилий российского полузащитника не хватило для победы монегасков над соседом по таблице.

Досрочный выход «Монако» в плей-офф Лиги Европы — важное событие для команды. Даже не в том плане, что это несомненный успех после нескольких лет без еврокубков, а с точки зрения временного затишья на втором фронте. Тем более переключение на внутренние дела началось с матча с соседом по таблице, которому не побеждавшие на протяжении трех туров монегаски при равенстве очков уступали только по дополнительным показателям.

«Теперь у нас есть три месяца, когда в расписании будут только лига 1 и Кубок Франции, поэтому нам нужно сосредоточить все свое внимание и энергию на этих двух соревнованиях. Особенно важно подняться в турнирной таблице чемпионата», — заявил главный тренер «Монако» Нико Ковач.

При этом хорватский специалист накануне игры со «Страсбуром» обратил внимание не только на очевидные вещи, но и отметил одну из проблем своей команды. Речь о том, что после успехов в Европе или в больших матчах национального первенства может возникнуть ложная мысль, что следующий матч в лиге 1 будет проще.

«Это величайшая опасность, и как тренер я должен указать на это, потому что для всех команд очень важно выигрывать матчи после еврокубков . Следующая игра всегда самая важная», — развил свою мысль Ковач.

На самом деле все не так печально, что подтверждает статистика. После матчей в Европе «Монако» выиграл трижды и еще героически спас гостевое дерби с «Ниццей» (2:2). Скорее в памяти Ковача отложилось последнее, а это нулевая ничья со скромным «Реймсом» через несколько дней после сражения с ПСВ. Но если эти слова были нужны, чтобы встряхнуть команду, тренеру это удалось, и встречу с традиционно неприятным для себя оппонентом футболисты из княжества начали предельно собранно.

У своих ворот за первые 45 минут не позволили создать практически ничего, однако впереди остроты им не хватало. Хотя после того, как Агилар забросил мяч в штрафную и Бен Йеддер с острого угла попал в штангу, могло показаться, что моментов будет в избытке. Вместо этого забить помогли действия снова игравшего на правом фланге Александра Головина. Оказавшись перед штрафной, российский полузащитник вспорол оборону проникающей передачей, и защитник руками остановил Фолланда.

Eternel recommencement ?

Petite routine ?? pic.twitter.com/DoB0FQen76 — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 28, 2021

Бен Йеддер с 11-метровой отметки, естественно, не промахнулся, только, уйдя на перерыв в отличном настроении, монегаски словно задержались с выходом из раздевалки. Как результат — копия пенальти уже в ворота хозяев за то, что Фофана завалил в штрафной Ажорка. Это был легкий шок, и возвращать себе игровое преимущество «Монако» начал только после замены Жеана Лукаса на пропустившего две игры после возвращения из сборной Франции Тшуамени.

Наиграли ли монегаски на гол? Скорее да. Особенно если вспомнить удар Фолланда в руки голкиперу с линии штрафной без намека на сопротивление и эпизод, когда Боаду не дотянулся до кросса с левого фланга. Был еще прорыв Головина, сместившегося в более привычную для себя зону слева от штрафной после замены Диопа. Однако принявший передачу нашего легионера немец зря рассчитывал на второй пенальти, а попытка забить в падении завершилась попаданием во вратаря.

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Nouvelle situation chaude dans la surface adverse. Kevin tente de trouver la faille et le chemin des filets.



?-? ? #ASMRCSA pic.twitter.com/jvKlO3CrWx — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 28, 2021

Последняя треть матча подтвердила очевидное — на привычной позиции с регулярными смещениями в центр вплоть до позиции «десятки» Головин выглядит ярче, чем в любой другой роли. Большая часть перспективных атак «Монако» прошла при непосредственном участии Александра. В том числе на пятой добавленной минуте, когда полузащитник пошел в обводку и разогнал атаку, увенчавшуюся промахом Боаду из площади ворот. План прагматично игравшего по счету «Страсбура» мог рухнуть в одно мгновение, но заранее согласившиеся на ничью гости могут быть собой довольны. В отличие от монегасков, которые не выигрывают в национальном чемпионате с 24 октября.