«Головин может много дать «Монако» в этом сезоне». Что пишут про россиянина во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Страсбура» (1:1).

«Монако» далек от своих амбиций

L'Equipe не посчитал игру двух середняков чемпионата заслуживающей отдельного материала и включил ее в сборный текст о нескольких матчах дня. О встрече на стадионе «Луи II» на портале самого авторитетного спортивного СМИ Франции всего один абзац. Он начинается с мысли о том, что «Монако» продолжает падение после октябрьской победы над «Монпелье».

Далее — описание ситуаций, приведших к назначению двух пенальти, и вывод: в целом монегаски могут быть удовлетворены мирным исходом, который позволил сохранить восьмую позицию в таблице — сразу вслед за имеющими столько же очков эльзасцами. Высшую оценку в 6 баллов L'Equipe выставил спасшему «Страсбур» Ажорку. В «Монако» так же оценили Марипана, Агилара и Бен Йеддера. Головин получил пятерку.

Другой популярный портал — Maxifoot — тоже не стал детально разбирать игру на Лазурном берегу. В коротком обзоре матча подчеркивается, что «Монако» доминировал и первый пенальти помог хозяевам добиться заслуженного преимущества. Вот только из раздевалки они вышли расслабленными, за что и поплатились. «Результаты команды далеки от ее амбиций», — резюмировал портал в дайджесте главных событий дня, не отметив ни одного из футболистов.

Monaco Tribune выпустил материал с заголовком «Монако» и «Страсбур» нейтрализуют друг друга». Акцент и тут сделан не на персоналиях, а на игре в целом и на двух 11-метровых. Исключение — эпизод с участием Бен Йеддера, который при счете 0:0 отметился попаданием в штангу.

Диоп и Головин не вингеры

За официальные СМИ отработал сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr, который в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops решил в этот раз не отходить от традиций. Два провала — это защитник Дисаси и загубивший два момента после выхода на замену Боаду. В топы же в этот раз попали Бен Йеддер и Головин.

«Если он и не стал ключевым игроком сегодня днем, то Александр Головин был одним из лучших красно-белых на «Луи II». Если у него не случится рецидива и травмы оставят его в покое, он может многое дать «Монако» в оставшейся части сезона», — прокомментировал портал игру российского легионера.

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? Nouveau double changement proc?d? par le Coach.



Wissam laisse sa place ? Gelson Martins. Matazo rentre en lieu et place de Fofana.



?-? ? #ASMRCSA pic.twitter.com/dgqqd181Rb — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 28, 2021

В комментариях под этой новостью в этот раз совсем не предлагали свои варианты. Похоже, разочарование от очередной потери очков оказалось слишком сильным, а в такие моменты критикуют либо футболистов, либо, как в воскресенье, Нико Ковача.

Речь о заменах, выходе на поле тех, кто не пользуется симпатией болельщиков, а также об игре Боаду, который обошелся «Монако» в 17 миллионов евро, но никак не может выйти на тот уровень, который он демонстрировал в чемпионате Голландии. История форварда пока очень напоминает трансфер выступавшего ранее в Бельгии Диатта за 16 миллионов.

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Nouvelle situation chaude dans la surface adverse. Kevin tente de trouver la faille et le chemin des filets.



?-? ? #ASMRCSA pic.twitter.com/jvKlO3CrWx — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 28, 2021

По ходу игры в обсуждениях было жарко. Один из пользователей под ником Glen не согласился с положительной реакцией на игру Головина, написав: «Ты смешишь меня? Голо играл?» В итоге этот комментарий получил максимум негативных оценок, а в другой новости этот же болельщик отметил, что российский полузащитник играет четыре хороших матча в год.

«Очень сурово и незаслуженно. Не забывайте, что он часто становился жертвой травм», — ответил scifo84.

«Весь мир давно убедился, что Диоп и Головин не вингеры. Голо начал возвращаться в игру с середины, когда Ковач отправил его в центр», — отметил игру российского футболиста в последней трети матча Tiussmann.

«Что вызывает ярость, так это схема, коучинг, замена Бен Йеддера, закрытие Головина и Диопа на флангах, зарплата пенсионера Фабрегаса...» — развил тему ролей на поле freddic.

«Головин — не ведомый. Он должен играть в середине атакующей тройки, чтобы по-настоящему проявить себя», — добавил ddpgattusi.

«Если Головин в «Монако» такой же, как Месси в «Барсе», это многое говорит о слабости нашего клуба», — с горькой иронией заметил samirbad, вспомнив пресс-конференцию, где Нико Ковач провел параллели с аргентинцем.

Напомним, хорватский специалист заявил следующее: «Головин для нас важный игрок, и у нас много важных игроков. В каждой команде есть такие личности, и Головин ценен для нас. «Барселона» с Месси отличается от «Барселоны» без Месси. Это не та команда. Остается тот же клуб, та же группа футболистов, но без великого игрока. В прошлом году на старте сезона мы увидели, насколько сложно было выстраивать игру в отсутствие Головина. Он умный мальчик, но немного замкнутый. В прошлом сезоне я сказал ему, что нужно больше проявлять себя, забивать больше, делать больше передач, чаще быть решительным».