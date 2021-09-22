Позиция, как в сборной, и ключевой угловой. Головин помог «Монако» обыграть «Сент-Этьен»

Выход российского легионера стал одним из ключевых моментов победной игры монегасков.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур

«Монако» — «Сент-Этьен» — 3:1 (1:1)

Голы: Фолланд, 27 (1:0). Буанга, 41 (1:1). Бен-Йеддер, 62 — с пенальти (2:1). Бен-Йеддер, 86 (3:1).

«Монако»: Нюбель, Сидибе (Агилар, 46), Кайю Энрике (Павлович, 87), Бадиашиле, Дисаси, Диоп, Фофана, Матазо (Головин, 46), Фолланд (Жан Лукас, 89), Диатта (Тшуамени, 71), Боаду (Бен-Йеддер, 61).

«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Трауко, Над (Байич, 36), Мукуди, Камара, Нейу, Хазри (Будебуз, 79), Буанга, Норден (Юссуф, 36), Крассо (Амума, 69).

Предупреждения: Сидибе, 23. Колодзейчак, 60.

Удаление: Грин, 33.

Судья: Бризар.

22 сентября. Монако. Стадион «Луи II».

Ожидания Ковача

Накануне матча с «Сент-Этьеном» на предматчевую пресс-конференцию вместе с главным тренером Нико Ковачем пришел Александр Головин. Обычно на таких мероприятиях футболистам задают дежурные вопросы, но тут был особенный повод, ведь в воскресенье против «Ниццы» российский полузащитник провел свой 100-й матч за «Монако» и был признан лучшим игроком дерби. Так что о своем подопечном высказался и Ковач, подчеркнув: «Для нас Голо — это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он очень умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой.



Когда я возглавил «Монако», то сказал ему, что с такими качествами, которыми он обладает, ему необходимо забивать больше голов и чаще снабжать партнеров результативными передачами. Я подталкиваю его лучше располагаться на поле, чаще действовать в непосредственной близости от штрафной соперника, чтобы забивать больше голов, как это было с «Ниццей». Я думаю, что такой игрок, как он, должен забивать 10 голов и отдавать по 10 результативных передач за сезон. Я не говорю это, чтобы оказать на него давление. Я просто считаю, что у него есть все требующиеся качества, чтобы справиться с этой задачей».

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? Aleksandr Golovin was voted #MVP for our 2-2 draw in Nice by fans on the AS Monaco App ?https://t.co/GJYasSjBfh — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) September 20, 2021

Сам же Головин поделился мнением об игре и текущих результатах монегасков, рассказал о помощи молодым одноклубникам и новой роли на поле, которая подразумевает акцент на атакующих действиях. Завершилось же выступление ответами на вопросы о России.

«Нельзя сказать, что я чувствую давление со стороны соотечественников, но в России ожидания высоки, — признался футболист. — Я принимаю это как поддержку, потому что знаю, что за матчами с моим участием в России многие следят и смотрят выступления «Монако» по телевизору. Я надеюсь стать значимым футболистом для России с исторической точки зрения, встать в один ряд с великими игроками, оставившими после себя след. Когда я был молод, то мне очень нравился Андрей Аршавин. Нужно сказать, что у него был агрессивный стиль игры, он всегда старался бить по воротам и быть в нужном месте в нужное время. Я во многом вдохновлялся его игрой».

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Джокеры для победы

И, надо сказать, в последних матчах быстро залечивший микротравму Головин играет заметную роль в атаке «Монако». Против «Штурма» в Лиге Европы вышел на замену и отдал победный голевой пас. В дерби Лазурного Берега уже сам поразил ворота «Ниццы». Тем не менее игру против не побеждавшего в этом сезоне «Сент-Этьена» наш легионер начал на скамейке запасных.

Ничего особенного в этом не было, потому что календарь красно-белых таков, что с 16 сентября по 3 октября команда из княжества проведет шесть матчей. Поэтому в компании с Головиным в резерве значились Бен Йеддер, Желсон Мартинш и Тшуамени, а Марипан и вовсе оказался в списке травмированных.

Без своих лидеров «Монако» не сказать, чтобы блистал. Да, инициативой владел, но до того, как оторвавшийся от защитников Фолланд открыл счет, вложив в удар всю злость за персональные неудачи, зеленые дважды в одной атаке проверили на прочность каркас ворот. Даже получив численное преимущество, когда голкипер Грин снес выходившего один на один Боаду, монегаски ухитрились пропустить. В ответ на попадание Фофана в крестовину Буанга поймал на паузе Кайю Энрике и в мини-футбольном стиле с носка пробил так, что мяч пролетел между ногами бразильца и вонзился в ближний угол.

Головин сразу после перерыва вышел вместо опорного хавбека Матазо, взяв на себя роль, схожую с той, что отводит ему в сборной России Валерий Карпин. Полузащитник разгонял атаки из глубины поля, и набор действий на поле был тоже не самым типичным. Заработал штрафной, сыграл в отборе, включился в прессинг... Но главным все равно оставалось созидание. Как с игры — с интересными проникающими передачами, так и со стандартов. После того как Буанга снова проверил нервы болельщиков «Монако» попаданием в штангу, за штрафным последовал угловой, и уже подачу корнера прервала рука защитника гостей.

Результативный балл Головин не получит, но гол подготовил он, а ответ на вопрос, кто будет исполнять 11-метровый, дала ускоренная замена, и расстроенному Диопу пришлось отдать мяч капитану Бен Йеддеру. А наш легионер здорово поддерживал наступление включениями вторым темпом. Первый его удар на исполнение вратарь в броске вытянул из угла. Выстрел с подбора пришелся рядом с верхним углом, а вопросы об исходе игры сняла подача Фолланда на Бен Йеддера. Жизнь у «Монако» потихоньку налаживается.