Головин вернулся в стартовый состав и забил. Его гол принес «Монако» важнейшую победу

Первый результативный балл российского легионера в 2025 году.

Александр Головин не появлялся в стартовом составе «Монако» со времен проигранного Суперкубка Франции. Сначала выбыл из строя, а по возвращении Ади Хюттер дозировал нагрузки нашего легионера. Против занимающего в лиге 1 последнее место ««Монпелье», которому монегаски ухитрились проиграть (1:2) и довели безвыигрышную серию до семи матчей (худший показатель со времен кризисного 2019 года), россиянин отыграл чуть более десяти минут. Против «Астон Виллы» в Лиге чемпионов (1:0) — около получаса.

И вот — долгожданное возвращение в старт, которое с учетом кадровых проблем «Монако» выглядело неизбежным. Лечатся Балогун, Иленикена и Салису. Кто-то, как выглядевший переутомленным Бен Сегир, получил отдых. А кто-то — как считающийся одним из лидеров Кайю Энрике — в таком состоянии, что по решению тренера не попадает даже в заявку. Головин же доверие Хюттера оправдал, став одной из самых заметных фигур на поле.

Первая голевая атака, которая увенчалась шедевральным ударом Аклиуша через себя, началась с прорыва россиянина по флангу с последующей подачей в штрафную. Прерывая ее, защитники «Ренна» неудачно выбили мяч, и он в итоге был доставлен восходящей звезде «Монако». Головин тоже должен был забивать еще в первом тайме, однако ударом в касание из центра штрафной заставил звенеть перекладину. Было очень обидно, но не только Александру. Еще при счете 0:0 два отличных шанса упустил Минамино, чьи удары превратились в разминку для Самба.

Александр Головин (в центре) празднует гол с одноклубниками. Фото AFP

Интересно, что генератором моментов у «Монако» выступал новичок команды — 21-летний датчанин Бирет. Его карьера начиналась в молодежных командах «Фулхэма» и «Арсенала», после чего мужскому футболу форвард учился в голландском «Валвейке», шотландском «Мотеруэлле» и австрийском «Штурме», с которым Бирет выиграл чемпионский титул. Монегаски могли его запомнить по летним сборам, когда скандинав поразил их ворота в контрольном матче. Да и в ЛЧ он запомнился, дважды сыграв против французских клубов и забив «Лиллю».

До плей-офф в главном еврокубке Бтрет «Монако» помочь не сможет, так что его субботняя свежесть объяснима. И на первый гол в новом клубе новобранец наиграл с запасом. Причем забивать он должен был раньше, чем во встречной атаке после паса Камара. До этого Бирету еще более очевидный момент создал великолепный Аклиуш. Но его пас пяткой голевым не стал. Пришлось ждать атаки, в которой Аклиуш не стал жадничать и вывел Головина на позицию, откуда промахнуться было невозможно.

Есть третий гол Александра в нынешнем сезоне! И первый в 2025 году, ведь «Бресту» и «Марселю» он забивал на стыке ноября и декабря. Нынешний успех получился особенным с точки зрения статистики — 100-м голом команды из княжества под началом Хюттера. И очень важным, потому что оборона красно-белых по-прежнему далека от идеала. В первом тайме при 1:0 ее откровенно прощали не попадавшие по мячу из идеальных позиций Блас и Калимуэндо. Но не простил Нагида, успевший на добивание после не слишком удачных действий отразившего мяч перед собой Маецки.

Так было потеряно минимальное преимущество, а обеспеченный Головиным перевес в два мяча — то, что требовалось. Один гол «Ренн» в итоге отыграл, причем Гуири до этого мог забить еще. Сказалась и потеря капитана Закарии, который положил начало победной комбинации ценой травмы. Ну а концовка, за которой замененный на 81-й минуте Головин наблюдал со скамейки, превратилась в испытание для нервной системы болельщиков красно-белых. Хозяева обязаны были забивать трижды (!), а в итоге три важнейших очка были заработаны благодаря Маецки, который в добавленное арбитром время остановил удар Мейте головой на линии ворот.

Впереди у «Монако» ключевой матч основного этапа ЛЧ с «Интером». В Милане предстоит сразиться за место в первом восьмерке.