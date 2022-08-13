Головин провел классный матч с «Ренном», а «Монако» спасся в меньшинстве

Российский полузащитник оставил очень приятное впечатление.

Неделя для монегасков сложилось не слишком удачно. В Лиге чемпионов команда Головина упустила преимущество в конце матча с ПСВ и вылетела из турнира, а сегодня в меньшинстве с трудом отыгрались с «Ренном» (1:1) в чемпионате Франции.

Предпосылок к тому, чтобы «Монако» рано остался вдесятером не было. Красно-белые медленно втягивались в игру, но и соперникам не позволяли разгуляться. На 14-й минуте правый защитник Вандерсон с линии штрафной зарядил в перекладину. А всего через минуту в не предвещающем беды моменте команду подвел полузащитник Юссуф Фофана. В борьбе за мяч в центре поля француз наступил на голень лежащем Мартену Террье. Главный арбитр встречи Жереми Пиньяр без раздумий показал красную карточку нарушителю. Так же быстро на эпизод отреагировал тренер монегасков Филлип Клеман. Он убрал с поля лучшего бомбардира последних лет Виссама Бен Йеддера и выпустил полузащитник Сунгуту Магассу. 18-летний хавбек дебютировал в лиге 1 в такой непростой ситуации.

«Монако» — «Ренн»: арбитр удаляет игрока хозяев Юссуфа Фофана. Фото Global Look Press

Численное преимущество «Ренна» сказалось, гости стали чаще и легче проникать в штрафную Александра Нюбеля. При этом вратарь не давал промашек и выручал «Монако».

И все-таки «Монако» мог отличиться первым. На 32-й минуте игры красно-белые разогнали быструю атаку, в результате которой Александр Головин навесил на Бриля Эмболо. На перехват вылетел вратарь Стив Манданда, поэтому задача у швейцарского форварда была одна: опередить кипера соперников. У Эмболо вышло, Манданда получил желтую карточку и привез пенальти в свои ворота. К точке подошел центральный защитник и капитан хозяев поля — Аксель Дисаси. Нельзя сказать, что удар вышел ужасным, но опытный голкипер «Ренна» угадал его направление и легко зафиксировал мяч.

До перерыва команды обменялись еще несколькими опасными атаками. У «Монако» Головин был очень активен на обеих половинах поля, контрвыпады играющей в меньшинстве команды проходили с его непосредственным участием.

В раздевалки команды ушли с равным счетом.

Второй тайм монегаски начали чуть активнее, но отличился «Ренн». На 59-й минуте встречи защитник хозяев поля не сориентировались и упустили в штрафной Гаэтана Лаборде, который отреагировал на отскок после удара партнера по команде и расстрелял с нескольких метров Нюбеля. Пришлось даже вмешаться ВАР, но видеоассистенты не разглядели офсайда у Лаборде и засчитали гол.

Игроки «Ренна» празднуют забитый мяч. Фото Global Look Press

На 64-й минуте матча Клеман поменял Головина на Исмаэля Якобса, чтобы освежить игру. «Монако» вскоре сравнял счет. Гол сделал пахавший с первых минут Эмболо. Неутомимый швейцарец в одиночку бегал между двумя защитниками и вратарем, и его прессинг дал плоды. 19-летний вратарь «Ренна» Алемар, заменивший Манданда, передержал мяч и попал под подкат Эмболо. От ноги форварда «Монако» мяч влетел в сетку ворот.

Монегаски заканчивали матч так, будто их не 10, а 11. Каких-то искромётных моментов до последней минуты встречи не было, но и команде Бруно Женезье хозяева не позволяли ничего создать.

«Монако» мог и вырвать победу на 90+4-й минуте игры, но тогда уже Алемар спас гостей. Якобс после навеса пробил головой так, будто приложился рабочей ногой, но турецкий вратарь «Ренна» вовремя вскинул руку и сохранил ничейный счет на табло.

Учитывая стечение обстоятельств, «Монако» провел неплохую игру и избежал поражения, но вряд ли парни Клемана сильно рады. Теперь у монегасков четыре очка в двух играх. На следующей неделе Головину и компании принимать на своем поле еще одного крепкого соперника — «Ланс».