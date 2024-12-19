Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 01:30

Матч-шедевр «Монако» и «ПСЖ»: Доннарумме разорвали лицо, Сафонов сыграл против Головина — и победил

«ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Монако» Головина
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Уилфрид Синго влетел в Джанлуиджи Доннарумму.
Фото AFP
Парижане забрали три очка.
Франция. Лига 1. 16-й тур
18 дек, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:4
ПСЖ

В декабре «Монако» не впечатляет: кроме победы над «Тулузой» (2:0) команде нечем похвастаться. В Лиге чемпионов монегаски крупно уступили «Арсеналу» (0:3), а затем не смогли обыграть «Реймс» (0:0) — середняка лиги 1.

Что касается «ПСЖ», то у подопечных Луиса Энрике жизнь только начала налаживаться. Наконец-то реализация перестала подводить парижан, и они забили по три мяча «Зальцбургу» (3:0) и «Лиону» (3:1). Не испытали никаких трудностей после затянувшегося кризиса.

Александр Головин и&nbsp;Матвей Сафонов. «Монако» проиграл «ПСЖ». Онлайн-трансляция матча

Во Франции вывеска «Монако» — «ПСЖ» преподносилась как битва двух главных клубов страны. А российских болельщиков, конечно же, интриговала возможная встреча Александра Головина и Матвея Сафонова. И они действительно сыграли друг против друга, пусть и не с первых минут.

Ужасная травма

Головин, как и предполагалось, вышел в стартовом составе. В схеме 4-2-3-1 наш полузащитник занял место в атакующей четверке с молодыми Бен Сегиром и Аклиушем, под Эмболо. Сафонов остался в запасе, а Доннарумма занял место в воротах парижан.

Казалось, что битву двух россиян мы уже не увидим, но ближе к середине первого тайма произошел страшный эпизод — итальянский голкипер получил удар шипами в лицо. Защитник «Монако» Стефан Синго, пытаясь перепрыгнуть через Джанлуиджи, задел его лицо шипами бутсы, после чего тот не смог продолжить игру.

Джиджи несколько минут оказывали помощь, лицо было буквально порвано. В итоге он поднялся с газона и покинул поле, уступив место Сафонову. Позднее выяснилось, что Доннарумме в раздевалке наложили десять швов. При этом Синго не был наказан после столкновения: ни желтой, ни красной карточкой.

А через две минуты после появления Матвея «ПСЖ» открыл счет: реактивный Хакими прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и отдал передачу ближе к 11-метровой отметке, где находился Дуэ. 19-летний форвард в одно касание отправил мяч в сетку.

Первая 45-минутка осталась за столичной командой. И дело не только в счете, но и в игре в атаке. Монегаски практически ничего не создали впереди. Пожалуй, единственный полумомент был у Бен Сегира еще в самом начале, когда он пробил на удобной для Доннаруммы высоте. Головин, к сожалению, выполнял больше черновую работу и не был заметен у чужой штрафной.

Фото AFP

Сафонов пропустил дважды

В начале второго тайма все перевернулось с ног на голову. Монегаски начали оказывать колоссальное давление на ворота парижан, и оно привело к назначению пенальти за попадание мяча в кисть Маркиньоса. К точке пошел Бен Сигир и переиграл Сафонова. Хотя Матвей был близок к тому, чтобы отразить удар — угадал угол, но не хватило совсем чуть-чуть.

А меньше чем через десять минут «Монако» вышел вперед в счете. Голевую атаку начал Головин: искусно выбрался из-под прессинга и сделал закидушку в свободную зону на Аклиуша. Быстроногий француз прострелил на Эмболо, и тот не упустил шанс отличиться. Сафонов в этом эпизоде вряд ли мог выручить. Удар был с совсем близкого расстояния.

Но «ПСЖ» достаточно быстро оклемался. Спустя четыре минуты после пропущенного гола отличился Дембеле, расстреляв ворота монегасков после неудачного отскока от Кена. После этого соперники успокоились. Дело шло к ничьей, но вмешался «стандарт» в исполнении парижан. Выглядело все визуально просто: Ли Кан Ин подал в зону вратарской, а Рамуш выпрыгнул выше всех. Мячу уже некуда было деваться, кроме как залетать в сетку.

Затем игра снова оживилась. И моменты были и у тех, и у других. «ПСЖ» зарядил в штангу, а Минамино с убойнейшей позиции отправил мяч точно в руки Сафонову. В самой концовке страсти настолько накалились, что главного тренера «Монако» Ади Хюттера удалили. Он был очень недоволен неназначенным пенальти после отбора Маркиньоса. Точку в матче поставил Дембеле, реализовавший выход один на один — 4:2 в пользу «ПСЖ».

Теперь команда Луиса Энрике будет чувствовать себя гораздо увереннее в статусе лидера, ведь отрыв от монегасков составляет десять очков. На столько же от первого места отстает «Марсель», у которого игра в запасе. А Сафонова с большой долей вероятности мы увидим 22 декабря в матче Кубка Франции с «Лансом». Доннарумма в 2024 году уже вряд ли сыграет. Ему хочется пожелать здоровья.

Александр Головин
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
«ПСЖ» вырвал победу у «Монако», Сафонов пропустил 2 гола
Сафонов заменил Доннарумму в начале матча «Монако» — «ПСЖ», итальянец получил удар шипами в лицо
Доннарумма хочет уйти из «ПСЖ» из-за конкуренции с Сафоновым. Итальянец недоволен отношением Луиса Энрике
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Энрике — об ошибке Сафонова: «У людей всегда есть желание найти виноватого. Сегодня это я»
Ошибка Сафонова решила исход матча с «Баварией». У «ПСЖ» третье поражение в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Головин обыгрывает «Барселону» и становится легендой «Монако». Наш лучший футболист
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости