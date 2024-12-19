Матч-шедевр «Монако» и «ПСЖ»: Доннарумме разорвали лицо, Сафонов сыграл против Головина — и победил
В декабре «Монако» не впечатляет: кроме победы над «Тулузой» (2:0) команде нечем похвастаться. В Лиге чемпионов монегаски крупно уступили «Арсеналу» (0:3), а затем не смогли обыграть «Реймс» (0:0) — середняка лиги 1.
Что касается «ПСЖ», то у подопечных Луиса Энрике жизнь только начала налаживаться. Наконец-то реализация перестала подводить парижан, и они забили по три мяча «Зальцбургу» (3:0) и «Лиону» (3:1). Не испытали никаких трудностей после затянувшегося кризиса.
Во Франции вывеска «Монако» — «ПСЖ» преподносилась как битва двух главных клубов страны. А российских болельщиков, конечно же, интриговала возможная встреча Александра Головина и Матвея Сафонова. И они действительно сыграли друг против друга, пусть и не с первых минут.
Ужасная травма
Головин, как и предполагалось, вышел в стартовом составе. В схеме 4-2-3-1 наш полузащитник занял место в атакующей четверке с молодыми Бен Сегиром и Аклиушем, под Эмболо. Сафонов остался в запасе, а Доннарумма занял место в воротах парижан.
Казалось, что битву двух россиян мы уже не увидим, но ближе к середине первого тайма произошел страшный эпизод — итальянский голкипер получил удар шипами в лицо. Защитник «Монако» Стефан Синго, пытаясь перепрыгнуть через Джанлуиджи, задел его лицо шипами бутсы, после чего тот не смог продолжить игру.
Джиджи несколько минут оказывали помощь, лицо было буквально порвано. В итоге он поднялся с газона и покинул поле, уступив место Сафонову. Позднее выяснилось, что Доннарумме в раздевалке наложили десять швов. При этом Синго не был наказан после столкновения: ни желтой, ни красной карточкой.
А через две минуты после появления Матвея «ПСЖ» открыл счет: реактивный Хакими прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и отдал передачу ближе к 11-метровой отметке, где находился Дуэ. 19-летний форвард в одно касание отправил мяч в сетку.
Первая 45-минутка осталась за столичной командой. И дело не только в счете, но и в игре в атаке. Монегаски практически ничего не создали впереди. Пожалуй, единственный полумомент был у Бен Сегира еще в самом начале, когда он пробил на удобной для Доннаруммы высоте. Головин, к сожалению, выполнял больше черновую работу и не был заметен у чужой штрафной.
Сафонов пропустил дважды
В начале второго тайма все перевернулось с ног на голову. Монегаски начали оказывать колоссальное давление на ворота парижан, и оно привело к назначению пенальти за попадание мяча в кисть Маркиньоса. К точке пошел Бен Сигир и переиграл Сафонова. Хотя Матвей был близок к тому, чтобы отразить удар — угадал угол, но не хватило совсем чуть-чуть.
А меньше чем через десять минут «Монако» вышел вперед в счете. Голевую атаку начал Головин: искусно выбрался из-под прессинга и сделал закидушку в свободную зону на Аклиуша. Быстроногий француз прострелил на Эмболо, и тот не упустил шанс отличиться. Сафонов в этом эпизоде вряд ли мог выручить. Удар был с совсем близкого расстояния.
Но «ПСЖ» достаточно быстро оклемался. Спустя четыре минуты после пропущенного гола отличился Дембеле, расстреляв ворота монегасков после неудачного отскока от Кена. После этого соперники успокоились. Дело шло к ничьей, но вмешался «стандарт» в исполнении парижан. Выглядело все визуально просто: Ли Кан Ин подал в зону вратарской, а Рамуш выпрыгнул выше всех. Мячу уже некуда было деваться, кроме как залетать в сетку.
Затем игра снова оживилась. И моменты были и у тех, и у других. «ПСЖ» зарядил в штангу, а Минамино с убойнейшей позиции отправил мяч точно в руки Сафонову. В самой концовке страсти настолько накалились, что главного тренера «Монако» Ади Хюттера удалили. Он был очень недоволен неназначенным пенальти после отбора Маркиньоса. Точку в матче поставил Дембеле, реализовавший выход один на один — 4:2 в пользу «ПСЖ».
Теперь команда Луиса Энрике будет чувствовать себя гораздо увереннее в статусе лидера, ведь отрыв от монегасков составляет десять очков. На столько же от первого места отстает «Марсель», у которого игра в запасе. А Сафонова с большой долей вероятности мы увидим 22 декабря в матче Кубка Франции с «Лансом». Доннарумма в 2024 году уже вряд ли сыграет. Ему хочется пожелать здоровья.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|15
|7
|4
|4
|27-20
|25
|
6
|Ницца
|15
|6
|6
|3
|28-19
|24
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|15
|6
|1
|8
|24-27
|19
|
12
|Ренн
|15
|5
|2
|8
|20-20
|17
|
13
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|25-27
|17
|
14
|Нант
|15
|3
|5
|7
|17-24
|14
|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|5.01
|22:45
|
Марсель – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|
|
Людовик Блас
Ренн
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3