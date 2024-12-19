Парижане забрали три очка.

В декабре «Монако» не впечатляет: кроме победы над «Тулузой» (2:0) команде нечем похвастаться. В Лиге чемпионов монегаски крупно уступили «Арсеналу» (0:3), а затем не смогли обыграть «Реймс» (0:0) — середняка лиги 1.

Что касается «ПСЖ», то у подопечных Луиса Энрике жизнь только начала налаживаться. Наконец-то реализация перестала подводить парижан, и они забили по три мяча «Зальцбургу» (3:0) и «Лиону» (3:1). Не испытали никаких трудностей после затянувшегося кризиса.

Во Франции вывеска «Монако» — «ПСЖ» преподносилась как битва двух главных клубов страны. А российских болельщиков, конечно же, интриговала возможная встреча Александра Головина и Матвея Сафонова. И они действительно сыграли друг против друга, пусть и не с первых минут.

Ужасная травма

Головин, как и предполагалось, вышел в стартовом составе. В схеме 4-2-3-1 наш полузащитник занял место в атакующей четверке с молодыми Бен Сегиром и Аклиушем, под Эмболо. Сафонов остался в запасе, а Доннарумма занял место в воротах парижан.

Казалось, что битву двух россиян мы уже не увидим, но ближе к середине первого тайма произошел страшный эпизод — итальянский голкипер получил удар шипами в лицо. Защитник «Монако» Стефан Синго, пытаясь перепрыгнуть через Джанлуиджи, задел его лицо шипами бутсы, после чего тот не смог продолжить игру.

Джиджи несколько минут оказывали помощь, лицо было буквально порвано. В итоге он поднялся с газона и покинул поле, уступив место Сафонову. Позднее выяснилось, что Доннарумме в раздевалке наложили десять швов. При этом Синго не был наказан после столкновения: ни желтой, ни красной карточкой.

А через две минуты после появления Матвея «ПСЖ» открыл счет: реактивный Хакими прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и отдал передачу ближе к 11-метровой отметке, где находился Дуэ. 19-летний форвард в одно касание отправил мяч в сетку.

Первая 45-минутка осталась за столичной командой. И дело не только в счете, но и в игре в атаке. Монегаски практически ничего не создали впереди. Пожалуй, единственный полумомент был у Бен Сегира еще в самом начале, когда он пробил на удобной для Доннаруммы высоте. Головин, к сожалению, выполнял больше черновую работу и не был заметен у чужой штрафной.

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Сафонов пропустил дважды

В начале второго тайма все перевернулось с ног на голову. Монегаски начали оказывать колоссальное давление на ворота парижан, и оно привело к назначению пенальти за попадание мяча в кисть Маркиньоса. К точке пошел Бен Сигир и переиграл Сафонова. Хотя Матвей был близок к тому, чтобы отразить удар — угадал угол, но не хватило совсем чуть-чуть.

А меньше чем через десять минут «Монако» вышел вперед в счете. Голевую атаку начал Головин: искусно выбрался из-под прессинга и сделал закидушку в свободную зону на Аклиуша. Быстроногий француз прострелил на Эмболо, и тот не упустил шанс отличиться. Сафонов в этом эпизоде вряд ли мог выручить. Удар был с совсем близкого расстояния.

Но «ПСЖ» достаточно быстро оклемался. Спустя четыре минуты после пропущенного гола отличился Дембеле, расстреляв ворота монегасков после неудачного отскока от Кена. После этого соперники успокоились. Дело шло к ничьей, но вмешался «стандарт» в исполнении парижан. Выглядело все визуально просто: Ли Кан Ин подал в зону вратарской, а Рамуш выпрыгнул выше всех. Мячу уже некуда было деваться, кроме как залетать в сетку.

Затем игра снова оживилась. И моменты были и у тех, и у других. «ПСЖ» зарядил в штангу, а Минамино с убойнейшей позиции отправил мяч точно в руки Сафонову. В самой концовке страсти настолько накалились, что главного тренера «Монако» Ади Хюттера удалили. Он был очень недоволен неназначенным пенальти после отбора Маркиньоса. Точку в матче поставил Дембеле, реализовавший выход один на один — 4:2 в пользу «ПСЖ».

Теперь команда Луиса Энрике будет чувствовать себя гораздо увереннее в статусе лидера, ведь отрыв от монегасков составляет десять очков. На столько же от первого места отстает «Марсель», у которого игра в запасе. А Сафонова с большой долей вероятности мы увидим 22 декабря в матче Кубка Франции с «Лансом». Доннарумма в 2024 году уже вряд ли сыграет. Ему хочется пожелать здоровья.