«Царь «Монако» не имел реального контроля над игрой команды». Что пишут о Головине во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте в финале Кубка Франции против «ПСЖ» (0:2).

Несколько редких проблесков гениальности

France Football в обзоре финального матча восторгается Мбаппе. «Ни для кого не секрет, что Кильян Мбаппе любит играть против своего бывшего клуба. Парижский нападающий сыграл решающую роль в двух голах», — отмечает издание. Форвард сборной Франции получил максимальную в этот вечер оценку в 7 баллов. «Монако» же оценили весьма жестко. Только Кайю Энрике дотянул до скромной пятерки, у пятерых футболистов стартового состава — тройки, а Головин получил четверку.

Воришка Мбаппе обокрал защитника и выкатил мяч Икарди перед пустыми воротами



Зацени единственный мяч первого тайма финала Кубка Франции ?



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Но если FF не стал уничтожать антигероя в лице Дисаси, то L'Equipe влепил допустившему чудовищную ошибку защитнику двойку. Она особенно контрастирует с восьмеркой Мбаппе. То, что форвард обеспечил разницу, отметил и главный тренер «Монако» Нико Ковач, назвавший героя матча лучшим, по его мнению, футболистом в мире. При этом хорват признал, что команда в стартовые 15-20 минут немного испугалась, потому что для многих игроков это был первый финал.

«Мы продолжаем учиться, и мы выйдем из этого матча более сильными, — цитирует Ковача L'Equipe. — Как я сказал в Германии, когда проиграл свой первый финал, я вернусь в следующем сезоне».

Портал Maxifoot оценил зрелищность игры на 4 балла из 10, отметив: «Мы ждали живого и напряженного финала Кубка Франции, а сейчас у нас больше ощущения, что мы побывали на игре чемпионата в начале сезона. Невысокий ритм, довольно слабая интенсивность и редкие моменты... Это шок неоправданных ожиданий, несмотря на два парижских гола».

Естественно, лучший игрок по версии Maxifoot — Мбаппе. Ему поставили 7,5 балла. У «Монако» пятерку получил Кайю Энрике. На половину балла меньше у Марипана и Тшуамени. Худшие — Дисаси (двойка) и наработавшие на тройки Агилар и Фолланд. Головину дали четверку со следующим комментарием: «Царь «Монако» не имел реального контроля над игрой своей команды. Несколько слишком редких проблесков гениальности за 90 минут».

В свою очередь Monaco Tribune, очень требовательная к своим игрокам в последних играх чемпионата, после неудачного финала проявила снисхождение. У монегасков сразу четыре шестерки (Сидибе, Кайю Энрике, Фофана, Тшуамени). Критика досталась Дисаси (3), Маецки, Агилару и Бен Йеддеру (4). У Головина пятерка с комментарием: «Его прессинг в начале матча позволил команде развивать наступление достаточно высоко. Но игрок российской сборной иногда чуть не промахивался в своих передачах».

Головин и Сидибе — наши два бойца

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops et les Flops не затронул Головина. Два героя по версии портала — защитники Сидибе и Кайю Энрике. А вот провалов в силу большого разочарования в этот раз сразу три. Под огонь критики кроме виновника ключевого первого гола Дисаси попали Бен Йеддер и Фофана.

Кажется, чуть ли не две трети комментариев посвящены Дисаси, который сейчас переживает, возможно, самый сложный момент в карьере. Но при этом, вылив тонны критики на команду, отдельных игроков и Ковача, большинство поклонников монегасков сошлись на том, что важнее воскресный матч в Лансе, где решится судьба путевки в Лигу чемпионов.

«Второй тайм очень хороший, Головин показал атаку «Монако» вместе с Фофана, а с выходом Желсона — продолжил атаковать и давить. Очень хорошая команда «Монако», но она пропустила последнюю атаку, которая принесла гол», — немного удивил своей оценкой поклонник «ПСЖ» Futbol_Opinion1.

«70% опасных атак создано Головиным», — отметил российского игрока SamHalitiGoat.

«Головин ничего не создал в этом матче. Бен Йеддер тоже, будем честны», — не согласился с предыдущей оценкой Matzz76.

«В финале «Монако» был неконкурентоспособным. Логично, что он думает о лиге 1 в воскресенье, и он даже не пробовал напрячь Кейлора Наваса. Очень неутешительный матч монегасков, особенно для Головина. Диатта и Желсон также не улучшили команду», — поддержал критику AndiOnrubia.

«Головин и Сидибе — наши два бойца вечера. Слишком мало для финала», — заметил, в свою очередь, Monegask19.