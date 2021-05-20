Жаль, что Головин не выиграл Кубок Франции. Но «Монако» его не заслужил

Игорь Рабинер — о финале с «ПСЖ».

Когда ты имеешь шанс первый раз за 30 лет выиграть Кубок Франции и когда твой соперник — «ПСЖ», нельзя делать такие фатальные ошибки, какую допустил защитник «Монако» Аксель Дисаси перед первым голом парижан. Ты можешь после этого сколько угодно закусывать своей футболкой — нельзя, чтобы от тебя так отскакивал мяч после паса вратаря, нельзя!

Воришка Мбаппе обокрал защитника и выкатил мяч Икарди перед пустыми воротами



Зацени единственный мяч первого тайма финала Кубка Франции ?



И подключайся на второй:https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/jrLGexgAvA — Матч ТВ (@MatchTV) May 19, 2021

Честно говоря, вообще не особо понимаю эту моду с короткими розыгрышами мяча от своих ворот. Ошибок и «привозов» из-за этого гораздо больше, чем пользы и последующих острых атак. Точно знаю, что на зимних сборах экс-главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву статистику приводили: смотри, мол, после таких розыгрышей вы сами не забили ни одного, зато пропустили, если не ошибаюсь, в этом сезоне больше десятка! Он ответил: «Это наш стиль, мы не будем ему изменять».

По мне, этот подарок Мбаппе выразил то, каким «Монако» в целом был на поле. Несобранным. Вместо одного касания его игроки делали три, как вскрыть чужую оборону — не понимали, на своей половине — глупо ошибались. «Монако» не настроился в соответствии со статусом матча, хотя обе встречи в чемпионате он у Парижа выиграл.

Александр Головин не был плох, но играл и не лучше других. Не обострял, не принимал смелых, острых решений. Весь «Монако» играл как-то притупленно, был только один небольшой хороший отрезок во втором тайме.

Жаль, что Кильян Мбаппе попал в перекладину, а не в ворота, перебрасывая издали мяч через вышедшего голкипера. Но второй все равно забил — проще и банальнее. Он не блистал в течение всего матча, но по факту — пас на пустые ворота и гол.

Жаль, что Головин (как и параллельно Алексей Миранчук в Италии, сыгравший в финале лишь 8 минут) не выиграл Кубок Франции. Но монегаски, к сожалению, его совсем не заслужили. В начале игры главный тренер Нико Ковач, смеясь, сказал что-то своему коллеге Маурисио Покеттино, и вот таким был весь дух «Монако» в этом матче.