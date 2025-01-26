Одноклубник Головина забил фантастический мяч через себя. Претендент на премию Пушкаша?

Россиянин тоже отличился.

«Монако» в 19-м туре чемпионата Франции прервал серию из четырех матчей без побед в лиге 1. Монегаски с минимальным преимуществом обыграли «Ренн», а одним из главных героев встречи стал 22-летний вингер Магнес Аклиуш. Француз забил потрясающий гол через себя, а затем ассистировал Александру Головину.

Как забил Аклиуш

Молодой француз открыл счет на 15-й минуте — среагировал на навес Вандерсона с правого угла штрафной и через себя воткнул мяч в угол ворот «Ренна». Для Магнеса этот гол стал третьим в текущем розыгрыше лиги 1: до этого от отметился дублем «Бресту» (3:2) в 12-м туре. Также он самый дорогой футболист «Монако», по данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 40 миллионов евро. (Видео гола доступно на странице Okko Спорт в VK.)

Такого приема от Аклиуша не ожидали даже партнеры: ударяя по мячу, он едва не снес голову датскому нападающему Мике Биерету, а находящийся неподалеку Александр Головин после выстрела партнера моментально схватился за голову.

Во втором тайме он ассистировал Головину

Гол Аклиуша открыл перестрелку между командами — каждая отличилась еще по два раза, а «Монако» не без проблем удержал минимальную победу (3:2). Победный мяч забил Головин — на 56-й минуте пробил в створ я с передачи Магнеса.

Монегаски перехватили мяч в центре поля, после чего француз получил пас от Биерета и протащил мяч до штрафной, где выкатил Головину под удар в левый угол. Александр без проблем переиграл вратаря «Ренна» с близкой дистанции и вколотил третий мяч в этом розыгрыше лиги 1.

«Монако» прервал серию без побед

Перед «Ренном» монегаски не побеждали на протяжении четырех туров — по два раза сыграли вничью и уступили. Команда Ади Хюттера даже выпала из топ-3, но после победы вернулась в зону прямого попадания в Лигу чемпионов как минимум до матчей конкурентов — имеющий игру в запасе «Лилль» опережает «Монако» по потерянным очкам на один балл. «Ренн» же ведет борьбу за выживание — идет на 15-м месте и набрал равное количество очков с «Нантом», занимающим 16-ю строчку.

Фото Reuters

Следующий матч «Монако» проведет в Лиге чемпионов — 29 января встретится с «Интером». После семи туров ЛЧ монегаски забронировали место в топ-24, набрав 13 баллов. Идущему восьмым «Байеру» они уступают лишь по дополнительным показателям. А уже 1 февраля команда сыграет против «Осера» в чемпионате.