Одноклубник Головина забил фантастический мяч через себя. Претендент на премию Пушкаша?
«Монако» в 19-м туре чемпионата Франции прервал серию из четырех матчей без побед в лиге 1. Монегаски с минимальным преимуществом обыграли «Ренн», а одним из главных героев встречи стал 22-летний вингер Магнес Аклиуш. Француз забил потрясающий гол через себя, а затем ассистировал Александру Головину.
Как забил Аклиуш
Молодой француз открыл счет на 15-й минуте — среагировал на навес Вандерсона с правого угла штрафной и через себя воткнул мяч в угол ворот «Ренна». Для Магнеса этот гол стал третьим в текущем розыгрыше лиги 1: до этого от отметился дублем «Бресту» (3:2) в 12-м туре. Также он самый дорогой футболист «Монако», по данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 40 миллионов евро. (Видео гола доступно на странице Okko Спорт в VK.)
Такого приема от Аклиуша не ожидали даже партнеры: ударяя по мячу, он едва не снес голову датскому нападающему Мике Биерету, а находящийся неподалеку Александр Головин после выстрела партнера моментально схватился за голову.
Во втором тайме он ассистировал Головину
Гол Аклиуша открыл перестрелку между командами — каждая отличилась еще по два раза, а «Монако» не без проблем удержал минимальную победу (3:2). Победный мяч забил Головин — на 56-й минуте пробил в створ я с передачи Магнеса.
Монегаски перехватили мяч в центре поля, после чего француз получил пас от Биерета и протащил мяч до штрафной, где выкатил Головину под удар в левый угол. Александр без проблем переиграл вратаря «Ренна» с близкой дистанции и вколотил третий мяч в этом розыгрыше лиги 1.
«Монако» прервал серию без побед
Перед «Ренном» монегаски не побеждали на протяжении четырех туров — по два раза сыграли вничью и уступили. Команда Ади Хюттера даже выпала из топ-3, но после победы вернулась в зону прямого попадания в Лигу чемпионов как минимум до матчей конкурентов — имеющий игру в запасе «Лилль» опережает «Монако» по потерянным очкам на один балл. «Ренн» же ведет борьбу за выживание — идет на 15-м месте и набрал равное количество очков с «Нантом», занимающим 16-ю строчку.
Следующий матч «Монако» проведет в Лиге чемпионов — 29 января встретится с «Интером». После семи туров ЛЧ монегаски забронировали место в топ-24, набрав 13 баллов. Идущему восьмым «Байеру» они уступают лишь по дополнительным показателям. А уже 1 февраля команда сыграет против «Осера» в чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|14
|4
|0
|48-16
|46
|
2
|Марсель
|18
|11
|4
|3
|40-21
|37
|
3
|Монако
|19
|10
|4
|5
|32-22
|34
|
4
|Лилль
|19
|8
|8
|3
|29-19
|32
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|18
|8
|5
|5
|29-22
|29
|
7
|Ланс
|18
|7
|6
|5
|22-18
|27
|
8
|Страсбур
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|
9
|Тулуза
|18
|7
|4
|7
|19-19
|25
|
10
|Брест
|18
|8
|1
|9
|28-31
|25
|
11
|Осер
|19
|6
|5
|8
|25-29
|23
|
12
|Анже
|18
|6
|4
|8
|21-27
|22
|
13
|Реймс
|18
|5
|6
|7
|24-26
|21
|
14
|Сент-Этьен
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|
15
|Ренн
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|
16
|Нант
|18
|3
|8
|7
|21-28
|17
|
17
|Гавр
|18
|4
|1
|13
|14-37
|13
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
|24.01
|22:45
|
Осер – Сент-Этьен
|1 : 1
|25.01
|19:00
|
Монако – Ренн
|3 : 2
|25.01
|21:00
|
Страсбур – Лилль
|2 : 1
|25.01
|23:05
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|26.01
|17:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|26.01
|19:15
|
Ланс – Анже
|- : -
|26.01
|19:15
|
Нант – Лион
|- : -
|26.01
|19:15
|
Тулуза – Монпелье
|- : -
|26.01
|22:45
|
Ницца – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4