У Головина проблемы: Ковач ищет ему новую позицию

Монегаски одержали шестую победу подряд, а российский полузащитник вступил в игру на 64-й минуте.

Чемпионат Франции. Лига 1, 23 тур

«Монако» — «Ницца» — 2:1 (1:0)

Голы: Бен Йеддер, 28 — с пенальти (1:0). Ле Мелу, 47 (1:1). Бен Йеддер, 51 (2:1).

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 46), Кайю Энрике, Диатта (Агилар, 69), Фофана, Тшуамени, Диоп (Балло-Туре, 83), Бен Йеддер (Головин, 64), Фолланд (Йоветич, 83).

«Ницца»: Бенитес, Шнейдерлен, Салиба, Тодибо (Данилюк, 75), Лотомба (Пельмар, 60), Клод Морис (Рен-Аделаид, 46), Ндой (Маолида, 46), Ле Мелу (Рони Лопеш, 73), Камара, Гуири, Дольберг.

Предупреждения: Тодибо, 17. Клод Морис, 34. Шнейдерлен, 40. Лотомба, 50.

Судья: Бризар.

3 февраля. Монако. Стадион «Луи II».

Перед юбилейным — 100-м по счету дерби Лазурного берега — главный тренер «Монако» Нико Ковач напомнил, как после своего назначения заявил, что подводить итоги можно будет после шести месяцев работы. Хорват отметил, что футболисты теперь лучше понимают его требования, а также признался: при нынешнем выборе игроков, когда вне обоймы остается только перенесший операции Желсон Мартинш, не обойтись без головной боли при выборе состава.

Александра Головина это касается едва ли не в первую очередь. Прошел месяц после его возвращения на поле, но пока российский полузащитник выходит только на замену. Когда он перевернул игру с «Марселем», получив целый тайм, казалось, выход в старте не за горами. Однако в прошлом туре Головин вошел в игру только на 69-й минуте, и сейчас перед матчем Ковач дал уклончивый ответ по поводу перспектив 24-летнего полузащитника.

?? ??? ??? ?? ?? ??? ?'??? sous les yeux de S.A.S le Prince Albert II et du Pr?sident Dmitry Rybolovlev.#ASMOGCN pic.twitter.com/0mM2488Ss8 — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 3, 2021

«Головин имеет все шансы выйти завтра в старте, но еще слишком рано, чтобы принимать решения относительно этого, нам предстоит провести еще одну тренировку во второй половине дня. Мне нужно поговорить об этом с тренерским штабом и футболистами, посмотрим», — заметил на предматчевой пресс-конференции наставник монегасков.

В итоге размышления Ковача снова оказались не в пользу нашего легионера, хотя рассуждения о небольшой паузе между турами несостоятельны. Вряд ли Головин сильно устал, отыграв чуть более двадцати минут. Впору задаваться вопросами: почему так происходит? И самая простая версия — бережное отношение к долго лечившемуся игроку. Главный тренер как раз похвалил работу медицинского штаба, и может прислушиваться к врачам. Те в случае с Головиным, возвращение которого откладывалось несколько раз, теперь дуют на воду.

Второй вариант — конкретная ситуация в предыдущем туре, когда после замен имевший численное преимущество «Монако» с 75-й минуты упустил инициативу и позволил «Нанту» сократить отставание. Логично при таком раскладе поставить тех, кто обеспечил задел в игре с «канарейками». Наконец, версия номер три, согласно которой Ковач сейчас отдает предпочтение другим футболистам. Слева — на привычной для Головина позиции — действительно хорош Диоп, идеально воспользовавшийся своим шансом во время отсутствия Александра. Справа же снова появился новичок Диатта, для которого это профильная позиция.

? La frustration et la d?livrance du buteur ?#ASMOGCN pic.twitter.com/r5kORgj0Ud — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 3, 2021

За сенегальца — его высокая по нынешним меркам трансферная стоимость (20 миллионов евро) и тот факт, что 21-летний футболист на ходу. До переезда во Францию он регулярно играл в «Брюгге» и забил 10 мячей. В новой же схеме «Монако» именно фланги лучше всего подходят Головину, так как в центре полузащиты незаменимы Тшуамени с Фофана, а в атаке великолепны Бен Йеддер и Фолланд. Соответственно, сейчас российский полузащитник должен отвоевывать место в составе, чего прежде с ним в «Монако» не случалось. Осложняет же ситуацию необходимость набирать оптимальную форму с ограниченной игровой практикой.

В этот раз Головин вступил в игру на 64-й минуте. До этого монегаски имели очевидное преимущество в первом тайме, которое вылилось в заработанный Кайю Энрике и реализованный Бен Йеддером пенальти. На второй тайм хозяева вышли без получившего травму Бадиашиля, и пока Дисаси осваивался на поле, беззубая до того «Ницца» отыгралась. Сидибе сместился в центр на подстраховку, Диатта это не прочувствовал и не доработал за своим игроком, который успел к отскоку от штанги.

Впрочем, красно-белые даже не успели расстроиться, и хитрющий розыгрыш штрафного завершился десятым в сезоне голом Бен Йеддера, прошившего рассыпавшуюся «стенку». Как раз лидера «Монако» поменял Головин, которому в этот раз доверили роль «десятки». Ее применительно к 24-летнему футболисту Ковач прежде упоминал, подчеркивая, как сложно отвоевать там позицию при нынешнем построении атаки.

Сейчас у красно-белых это не чистый плеймейкер, а скорее играющий чуть глубже нападающий, и отведенное ему время Головин искал себя в новой роли. Уходил вправо, где бледно смотрелся Диатта, опускался в глубину для розыгрыша мяча либо действовал на одной линии со вторым форвардом. Даже мог забить, после передачи Агилара в касание пробив в перекладину. Что действительно было хорошо — так это «стандарты», но после углового Дисаси из отличной позиции попал в защитника, а штрафной увенчался атакой Агилара и потрясающим сейвом Бенитеса.

Глобально же можно констатировать, что Ковач экспериментирует и пытается найти Головину оптимальную позицию, а это непростой процесс. Не знающий поражений в 2021 году «Монако» выиграл шестой матч подряд, и объективных предпосылок к перестройке у тренера нет.