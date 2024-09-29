«Какой смысл симулировать при наличии ВАР?» Что пишут во Франции про игру Головина

Мнения французских СМИ и болельщиков об игре нашего легионера в матче «Монако» против «Монпелье» (2:1).

Достойный юбилей

L'Equipe на главной странице сайта констатирует: «Юбилей отметили достойно!» В самом же обзоре игры главное спортивное СМИ Франции отмечает, что с помпой отпраздновавший 100-летие клуба «Монако» испытывал проблемы с командой, которая одержала с начала сезона всего одну победу, но успех на восьмой добавленной минуте помог выдержать заданный «ПСЖ» темп. Звездой матча назвали автора победного удара Камара, который удостоился звания «Принц «Монако». Хотя высшую оценку (7) получил не раз спасавший «Монпелье» голкипер Берто.

Примерно в той же тональности выдержан и обзор игры на портале Maxifoot, который подчеркивает, что «Монако» на глазах своих легенд не хотел отпускать «ПСЖ» в отрыв. Но герой тут другой — получивший 7,5 балла капитан монегасков Закария. Головин в этот раз удостоился крайне низкой для себя четверки со следующим комментарием: «В этой встрече не блистал. Выполняя роль опорного полузащитника, россиянин был слишком робок в борьбе и не всегда заряжен на своей позиции. В игре он отдал несколько хороших передач, но решающей роли не сыграл».

Сайт Get French Football News в этот раз дал развернутый комментарий только к оценке признанного первой звездой матча Балогуна. У американца 8 баллов, а Головин и тут получил четверку наряду с Кеном и Аклиушем. Вместе с тем стоит заметить, что эмоции порой бьются цифрами, и ресурсы, которые выводят оценки на основании статистических показателей, действия россиянина оценили иначе. Так, по версии Whoscored, у него вторая оценка в команде (7,1).

А согласно SofaScore Головин наиграл на 7,5 балла при максимальных для «Монако» 7,8. Оценка Александра сложилась из 101 контакта с мячом, 86 процентов точных передач (66 из 77), половины выигранных единоборств (10 из 20 суммарно на газоне и в воздухе), двух из двух удачных попыток дриблинга и четырех заработанных штрафных. Интересно, что упущенный Головиным момент оценили всего на 0,04 xG, тогда как его обостряющие пасы — в 0,33 xA. То есть как ассистент он принес остроты больше, чем как финишер.

Фото AFP

Споры о позиции

Обсуждая субботнюю игру в соцсетях и отмечая великолепную праздничную атмосферу на стадионе, многие болельщики сошлись на том, что эта победа насколько заслуженная, настолько и тяжелая при не самой качественной игре. А символом парадоксов стал Эмболо, которого критиковали за упущенные моменты, а в итоге обнаружили, что швейцарец — автор двух голевых передач.

Причем как хвалили, так и критиковали многих. Например, Бен Сегиру приписали «синдром Зорро», так как молодой полузащитник очень часто пытается все сделать сам и порой не замечает находящихся в лучших позициях одноклубников. А другого молодого таланта — Аклиуша — вместе с Бен Сегиром сравнили с потухшей спичкой. «Давай, Ади, меняй Бен Сегира на Камара и поднимай Головина на ступеньку выше!» — призывал Хюттера Phie83.

«Я был воодушевлен защитной игрой и агрессивностью Голо в последнем матче и много раз до этого... Кажется, это тоже дало Ади идеи... Но, в конце концов, не обязательно умные. Головин явно имеет больше влияния на игру, когда он находится в нужной позиции. Выше, сохраняя при этом свою защитную агрессивность на первой линии прессинга», — дискутировал о новой роли российского легионера N.i.c.o.

«Великолепная расстановка, для меня лучшая. Голо и Зак, с двумя самородками и двумя наконечниками. Должно быть очень хорошо!» — рассуждал о выборе тактики по ходу встречи Nicotubi.

Однако ближе к концу матча российскому легионеру досталось за упущенный момент. «Голо, который вместо удара симулирует, но какой в этом смысл? Есть ВАР, теперь нет смысла это делать!» — написал Zadianis.

«Недостаточно, чтобы назначить пенальти. А еще есть симуляция, и Головин добавляет слишком много. Так что никаких штрафов плюс желтая карточка», — развил тему Hollybynight11. Хотя у арбитра было иное мнение. Можно предположить, что судья посчитал все же имевший место контакт недостаточным для назначения 11-метрового, но и нырка в действиях россиянина не увидел.