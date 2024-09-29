«Монако» подарил сумасшедшую развязку в день 100-летия клуба. Победный гол забил конкурент Головина
Споры о том, какая схема и какие сочетания футболистов оптимальны для «Монако», в этом сезоне обещают быть бесконечными. Причем они напрямую касаются Александра Головина, который из-за травмы пропустил начало сезона и теперь сражается за место под солнцем. Для главного тренера Ади Хюттера это приятная головная боль, потому что у него переизбыток атакующих полузащитников, каждый из которых может выйти как на позиции «десятки», так и в роли инсайда.
Эта тема стала актуальной даже в отсутствие Головина, когда австрийский специалист ради желания уместить на поле всех своих созидателей (Минамино, Бен Сегир, Аклиуш) перешел на 4-2-3-1. Наш легионер после выздоровления успел сыграть при такой расстановке «десятку», но там было очевидно, что Александр подменял получившего паузу перед стартом Лиги чемпионов и только вернувшегося из сборной Минамино.
На выручку пришел универсализм Головина, которого Хюттер сдвинул в центр поля. Далеко не в первый раз — это иногда практиковалось еще в прошлом сезоне. Да и Леонарду Жардим, который смотрел игру с «Монпелье» в компании Арсена Венгера, использовал россиянина в разных ролях. То есть, опыт имеется, а еще один козырь Головина — лучший контроль мяча в отличие от новичка Ламина Камара. Это большой талант, но пока полузащитник сборной России чаще становится напарником нового капитана Закарии.
Этот тандем начал и встречу с «Монпелье», причем впервые со стартового тура красно-белые вернулись к классическим для себя 4-4-2. Только количество форвардов долго не переходило в качество. А точнее — в забитые мячи. Сначала моменты губил Эмболо, который в центре штрафной неудачно подставил ногу под пас с фланга и не смог пробить Берто, замыкая подачу Кайю Энрике со стандарта. Потом эстафету от швейцарца принял Балогун, выведенный Головиным практически один на один и запустивший мяч на трибуны.
Между тем гости использовали первый же свой шанс, когда Салису обрезал команду неудачной передачей в центре поля. И ведь ганец в следующей атаке частично реабилитировался, подстраховав на ленточке вратаря. Да и сам Кен тоже разок выручил. Но в итоге Эмболо с Балогуном исправились, организовав ответный гол и подарив положительные эмоции легендам «Монако», которые съехались на торжества по случаю 100-летия княжеского клуба. Но все же это было не то, на что рассчитывала внушительная для «Луи II» аудитория.
Все-таки на Лазурном берегу устроили большой праздник, еще и подготовив юбилейную форму в стилистике черных футболок 1924 года. Только мяч никак не шел в ворота. Фирменный удар Головина со смещением слева в центр заблокировал защитник. Атака Салису после углового была остановлена на ленточке едва появившимся на поле ветераном лиги 1 Хазри.
Хюттер даже подкорректировал схему, убрав увязших в оборонительной трясине Аклиуша с Бен Сегиром. Только опыта грустившего на трибуне Минамино явно не хватало. А Головин, оказавшись на отличной позиции, решил ее улучшить, но в итоге и момент для удара упустил, и пенальти не заработал. Причем разочарование едва не усилилось, так как в ответ гости заработали штрафной и король стандартов Саванье попал в крестовину.
Отличный шанс создал эффектно перебросивший защитника Камара, который располагался ближе к атаке. К разочарованию трибун, Берто продемонстрировал чудеса реакции. Когда же вратарь остановил удар Уаттара в компенсированное время, казалось праздник выйдет смазанным. Но он получил сумасшедшую развязку, а финальный штурм увенчался победным голом Камара на восьмой добавленной минуте.
Это был настоящий взрыв эмоций. «Монако» сравнялся по очкам с «ПСЖ» и ждет, чем ответит играющий воскресным вечером «Марсель». Во Франции намечается увлекательная гонка за титулом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|15-6
|13
|
4
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
5
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
6
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
7
|Нант
|5
|2
|2
|1
|7-4
|8
|
8
|Реймс
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
9
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
10
|Страсбур
|5
|1
|3
|1
|11-10
|6
|
11
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
13
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
14
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Лион
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
16
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
17
|Сент-Этьен
|5
|1
|0
|4
|1-15
|3
|
18
|Анже
|5
|0
|2
|3
|3-9
|2
|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|3 : 0
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|3 : 1
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|0 : 0
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|0 : 3
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|2 : 1
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
|- : -
|29.09
|18:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нант – Сент-Этьен
|- : -
|29.09
|21:45
|
Страсбур – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|3
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|4
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|5
|1
|0