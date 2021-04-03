Монегаски легко победили, а российский легионер был заменен на 64-й минуте.

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

«Монако» — «Метц» — 4:0 (0:0)

Голы: Фабрегас, 50 — с пенальти (1:0). Фолланд, 52 (2:0). Бен Йеддер, 77 (3:0). Бен Йеддер, 89 — с пенальти (4:0).

«Монако»: Леком, Сидибе (Матсима, 83), Марипан, Дисаси, Фабрегас (Флорентину, 76), Головин (Диатта, 64), Кайю Энрике, Ю.Фофана, Матазо (Мартинш, 76), Йоветич (Бен Йеддер, 65), Фолланд.

«Метц»: Кайар, Бой, Юдоль (Делен, 78), Сентонз, Бронн, Куяте, Майга (Н`Дорам, 65), Сарр, Булая (Ангбан, 65), Яде (Вагнер, 57), Гей (Лейя Исека, 56).

Предупреждения: Яде, 36. Кайар, 48. Бой, 85. Куяте, 85. Сентонз, 90.

Удаление: Бой, 87.

Судья: Амель (Франция).

3 апреля. Монако. Стадион «Луи II».

Ковач связался с Черчесовым

Александр Головин оказался одним из тех футболистов «Монако», кто получил максимальную нагрузку в играх за сборные, и в одном из матчей был заменен во избежание риска. Учитывая, как трепетно относятся в клубе к здоровью россиянина после затянувшегося на четыре месяца лечения, понятны опасения Нико Ковача, который обсуждал ситуацию с полузащитником со Станиславом Черчесовым. Главный тренер монегасков обещал тщательно оценить состояние всех сборников после возвращения в клуб, и, судя по всему, форма попавшего в стартовый состав Головина его полностью устроила.

Вместе с тем следует отметить кадровые сложности команды из княжества. Превратившийся в лидера средней линии Тшуамени отбывал дисквалификацию, Желсон Мартинш после долгого восстановления впервые попал в заявку, заболел Агилар, а Диопа решили поберечь из-за повреждения руки. Отсюда и расхождения в трактовке стартовой расстановки «Монако». RMC выбрал версию 4-3-3, тогда как сами красно-белые в своих соцсетях настаивали на 4-4-2, и на этот раз это не выглядело желанием замаскировать любимую Ковачем схему-трансформер, где при переходе в атаку используется вариант с тремя центральными защитниками.

В этот раз Фабрегас с Головиным выполняли роли инсайдов, которые освобождали фланги для подключений защитников, а в центре ситуативно либо по очереди брали на себя роль «десятки», либо образовывали вторую линию атаки с предпочитающим опускаться за мячом в центральную зону Фолландом. Кроме того, такой вариант позволял насыщать центр, что должно было мешать «Метцу» быстро выходить из обороны. Ковач не просто так назвал темно-бордовых одной из лучших команд Лиги 1 по умению играть на контратаках.

Кубок в уме

Значительную часть первого тайма план «Монако» работал, и о какой-то контригре гостей говорить не приходилось. Но стоило чуть ослабить хватку, и Лекому пришлось вытягивать удар, который по степени опасности оказался сопоставимым с 11-метровым. Кроме того, было видно, что и «Метц» соперника изучал тщательно. В том числе и «стандарты» в исполнении Головина, которые изначально смотрелись привычно острыми, однако оставались без завершения. Гости уделяли повышенное внимание не только тем, кто обычно наносит завершающие удары, но и собирали все подборы или блокировали добивания.

Самые запоминающиеся моменты с участием Головина в первом тайме — выход на ударную позицию в штрафной, когда полузащитник попробовал улучшить позицию, но соперник не попался на финт, а также подача на пробившего в штангу Фолланда. Вторая же половина началась с того, что убежавший к воротам Йоветич заработал пенальти, и Фабрегас открыл счет, а еще через несколько минут аплодисменты сорвал Матазо. Перехват в центре поля, сольный проход до штрафной и блестящий пас забившему в чемпионате 14-й гол Фолланду.

Головину же немного не хватило точности, чтобы довести счет до крупного, и на 64-й минуте его заменил Диатта. В этом решении Ковача точно не нужно искать каких-то претензий к нашему легионеру. Напротив, исход матча был очевиден и все выглядело логично. Одновременно с Головиным поле покинул Йоветич, а эти футболисты получили максимальное игровое время в отборочных матчах ЧМ-2022 — 229 и 221 минута соответственно.

Силы легионерам потребуются во вторник, когда «Монако» и «Метц» встретятся снова — уже в 1/8 финала Кубка Франции. К тому же свой шанс получил не забивавший с 14 февраля Бен Йеддер. Отличившись, он снова обогнал в списке снайперов Фолланда, а наконец-то вернувшийся в игру Мартинш заработал пенальти. «Монако» продолжает сражаться за Лигу чемпионов и даже претендовать на титул, и Головин в этой гонке по-прежнему важная фигура.