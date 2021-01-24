Головин перевернул игру. Его «стандарты» убили команду Виллаш-Боаша

Две голевые подачи Головина с угловых принесли монегаскам волевую победу над «Марселем» (3:1).

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

«Монако» — «Марсель» — 3:1 (0:1)

Голы: Радоньич, 12 (0:1). Марипан, 47 (1:1). Тшуамени, 75 (2:1). Йоветич, 90+1 (3:1).

«Монако»: Леком, Сидибе, Бадиашиле, Марипан, Кайю Энрике, Агилар (Головин, 46), Фофана, Тшуамени, Диоп (Диатта, 68), Бен Йеддер (Йоветич, 78), Фолланд (Пеллегри, 90+1).

«Марсель»: Манданда, Балерди, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Лирола, Гей, Кюизанс (Кауи, 76), Товен (Жермен, 67), Радоньич (Пайет, 68), Сакаи, Бенедетто (Милик, 59).

Предупреждения: Балерди, 21. Сакаи, 49. Альваро Гонсалес, 76. Диатта, 81. Кауи, 82. Головин, 89. Гей, 90. Фофана, 90+3.

Судья: Летексье.

23 января. Монако. Стадион «Луи II».

Ковач видит Головина на фланге

Накануне очередного тура «Монако» представил очень интересного новичка — теперь уже экс-полузащитника «Брюгге» Диатта. С точки зрения конкуренции приход 21-летнего сенегальца прежде всего должен напрягать Желсона Мартинша. Португалец в этом сезоне старателен и боевит, но не так ярок, как в лучшие сезоны на Лазурном берегу. А так как меняет его в последнее время преимущественно Головин, приход нового игрока может затронуть и перспективы российского легионера.

Слева, где Александру действовать удобнее за счет смещений в центр под ударную ногу, сейчас ярко смотрится Диоп. Как раз он заменил российского полузащитника в злосчастном августовском матче с «Метцем», после которого Головин оставался вне игры на протяжении четырех месяцев, а вцепившийся в свой шанс Софьян стал открытием сезона и уже записал на свой счет пять мячей. Это важно, так как Нико Ковач видит нашего легионера именно в роли атакующего флангового игрока.

Правда, здесь стоит в очередной раз повторить очевидную мысль о том, что предметно рассуждать о перспективах 24-летнего полузащитника и конкуренции на конкретных позициях по объективным причинам преждевременно. И в преддверии матча с «Марселем» Ковач в очередной раз разъяснил свою позицию на этот счет.

«Головин на верном пути, он результативно выходит на замену. Могу сказать, что усилия, которые тратятся во время матчей и на тренировках, несопоставимы, так что должно еще пройти немного времени до того, как он сыграет матч целиком. Нельзя сыграть все 90 минут, тренируясь всего три недели после четырехмесячного перерыва. Он постепенно восстанавливает свои ощущения от игры. Сейчас нам не хочется рисковать, мы движемся шаг за шагом, чтобы он вышел на пик своей формы», — подчеркнул Ковач.

Еще одна суперзамена

На субботний матч на флангах вышли Диоп, отметившийся классным ударом после смещения в центр, и номинальный защитник Агилар, чей пас на находившегося перед воротами Бен-Йеддера был перехвачен защитником. Это были самые опасные моменты «Монако» в первом тайме, тогда как Андре Виллаш-Боаш перестроил тактику, и «Марсель» продемонстрировал стопроцентную реализацию моментов. Хватило заброса по бровке за спину Сидибе, который проспал рывок Радоньича.

До этого Головин выходил додавливать игравшего вдесятером соперника (с «Лорьяном») либо в ситуации, когда требовалось сохранить победный счет или развить преимущество (против «Анже» и «Монпелье»). Теперь же требовалось спасать команду, и Александр вступил в игру сразу после перерыва. При этом начало второго тайма из-за него задержали, так как судьи попросили привести в порядок экипировку. Так было и с «Лорьяном», когда российский футболист забил первым же касанием.

Похоже, теперь это можно считать хорошей приметой. Занявший место на правом фланге Головин практически сразу заработал угловой, сам его исполнил, и Марипан восстановил равновесие. А ведь через пару минут у Александра могло быть уже две результативные передачи, однако после еще одного корнера — уже с противоположного фланга — из отличной позиции промахнулся Бадиашиль.

Важно, что кроме «стандартов» наш футболист был заметной фигурой и в игровых ситуациях. Хорошо двигался, интересно комбинировал с партнерами, не допуская при этом брака. Второй гол был подготовлен с максимально возможным участием Головина, который ушел налево после замены Диопа на Диатта. Розыгрыш с Бен-Йеддером, третий угловой русского хавбека и неотразимый удар Тшуамени. У «Монако» в этом чемпионате уже семь результативных корнеров — на пять больше, чем у любой команды лиги 1.

7 — Monaco have scored seven of their 13 Ligue 1 goals in 2021 following a corner, at least five more than any other team. Cross. #ASMOM pic.twitter.com/JmmAv1t0NX — OptaJean (@OptaJean) January 23, 2021

Уже на десерт еще один джокер — Йоветич — классно забил со штрафного. Монегаски продолжают погоню за тройкой лидеров, а Головин, получая все больше игрового времени, возвращает свою лучшую форму.